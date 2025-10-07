Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Công an tỉnh Bắc Ninh giải cứu nhiều người thoát khỏi nước lũ nguy hiểm

Nguyễn Thắng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Cụ Dịp sống một mình và bị cô lập hoàn toàn trong căn nhà ngập sâu, phải trèo lên nóc tủ để tránh lũ. Nhờ phát hiện kịp thời, các cán bộ Công an tỉnh Bắc Ninh đã đưa cụ đến nơi an toàn.

Ngày 7/10, Công an tỉnh Bắc Ninh đã kịp thời giải cứu nhiều người gặp nguy hiểm trong nước lũ. Đáng chú ý, trong đó có người khuyết tật, người già và trẻ em.

Do ảnh hưởng của bão số 11, mưa lớn kéo dài đã gây ngập sâu tại nhiều khu vực của tỉnh Bắc Ninh, khiến nhiều hộ dân bị cô lập. Trước tình huống nguy hiểm, Công an các xã phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Bắc Ninh đã khẩn trương triển khai lực lượng, phương tiện, kịp thời cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân.

Tại xã Xuân Lương, lực lượng Công an xã đã dũng cảm cứu sống cụ Lý Văn Dịp (SN 1940, trú tại bản Trại Sông). Cụ Dịp sống một mình và bị cô lập hoàn toàn trong căn nhà ngập sâu, phải trèo lên nóc tủ để tránh lũ. Nhờ phát hiện kịp thời, các cán bộ, chiến sĩ đã đưa cụ đến nơi an toàn; hiện sức khỏe và tinh thần của cụ ổn định.

cuu.jpg
Công an Bắc Ninh giải cứu người dân trong dòng nước lũ dữ ở xã Đồng Kỳ. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh

Công an xã Đồng Kỳ phối hợp với lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Bắc Ninh đã khẩn trương vượt qua dòng nước lũ, giải cứu thành công gia đình anh Vũ Đức Thọ (SN 1983) gồm 5 người bị nước lũ cô lập tại thôn Suối Dọc. Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng, tinh thần dũng cảm và quyết tâm cao, lực lượng chức năng đã đưa toàn bộ gia đình đến nơi an toàn.

Chiều 7/10, tại thôn Rừng Dài, xã Tam Tiến, mưa lớn kéo dài khiến nước lũ dâng cao, nhiều hộ dân bị cô lập hoàn toàn. Lúc này, có hộ dân trong thôn bị nước ngập sâu gặp nguy hiểm nên kêu cứu; đáng chú ý gia đình có người khuyết tật và người cao tuổi.

Ngay khi nhận được tin nhắn kêu cứu của người dân, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp cùng quân đội và chính quyền địa phương xã Tam Tiến khẩn trương triển khai công tác cứu hộ.

Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, các chiến sĩ dầm mình trong nước, sử dụng thuyền, áo phao và dây cứu sinh để tiếp cận từng hộ dân trong khu vực ngập sâu.

Tính đến thời điểm hiện tại, 11 người dân ở thôn Rừng Dài, xã Tam Tiến đã được giải cứu an toàn, trong đó có 1 cụ già, 1 người khuyết tật và 3 trẻ nhỏ. Các lực lượng vẫn đang tiếp tục vận động, hỗ trợ di chuyển 3 người đàn ông còn lại ra khỏi vùng nguy hiểm.

z7091983882290-dbc72702a77f4864185c2fc0bb4e67e5.jpg
cong-an-2.jpg
cong-an-3.jpg
Nguyễn Thắng
#Giải cứu người trong lũ lụt #Hỗ trợ người khuyết tật và người cao tuổi #Phối hợp lực lượng cứu hộ #Ảnh hưởng của bão số 11 #Cứu hộ trong điều kiện khắc nghiệt #Công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn #Ứng phó thiên tai tỉnh Bắc Ninh #Cứu hộ các hộ dân bị cô lập #Tình hình mưa lũ và thiệt hại #Tinh thần dũng cảm của lực lượng cứu hộ

