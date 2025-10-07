Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Bắc Ninh dự báo lũ đặc biệt lớn

Nguyễn Thắng
TPO - Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh dự báo, trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam vượt mức báo động 3, khả năng xuất hiện lũ đặc biệt lớn trên các sông này.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh, do ảnh hưởng từ hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ bão số 11, từ đêm 6/10 đến sáng 7/10, khắp các địa bàn trong tỉnh đã có mưa to đến rất to. Dự báo lượng mưa lớn còn tập trung trong sáng nay 7/10, từ ngày 8/10 xu hướng mưa giảm dần về diện và lượng.

Từ ngày 7/10 đến ngày 10/10, lũ trên sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam và các sông ở tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn và các sông khác ở Bắc Bộ được dự báo tiếp tục lên. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam vượt mức báo động 3, khả năng xuất hiện lũ đặc biệt lớn trên các sông này.

Một số nơi ở tỉnh Bắc Ninh có lượng mưa lớn như xã Bố Hạ 325,6 mm; Lạng Giang 245,2 mm; Kép 186,2 mm; Bắc Giang 191 mm; Bảo Sơn 155,4 mm; Yên Dũng 144,6mm; Tân Yên 138,6 mm; Hiệp Hoà 130 mm.

tp-11-3911.jpg
Năm 2024, nước sông Cầu dâng cao làm ngập sâu nhiều nhà dân ở tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Nguyễn Thắng

Đề phòng mưa lớn gây ngập lụt, sạt lở đất, chính quyền cấp xã ở một số nơi đã tổ chức di dời dân cư (xã Tây Yên Tử di dời 5 hộ với 13 nhân khẩu; xã Tuấn Đạo di dời 6 hộ với 19 nhân khẩu; xã Sơn Động di dời 12 hộ với 45 nhân khẩu; xã Hợp Thịnh di dời 6 hộ; xã Yên Thế di dời 5 hộ).

Riêng phường Vân Hà, tại các tổ dân phố: Thổ Hà, Yên Viên (gần 2.200 hộ, với hơn 8.200 nhân khẩu), Thượng Lát (55 hộ với 195 nhân khẩu), vẫn đang bị cô lập vì nước ngập. Mưa lũ làm bùn đất tràn vào nhà của 35 hộ dân đang sinh sống xung quanh khu vực sân Golf Việt Yên, gây ảnh hưởng đến cuộc sống và sinh hoạt. Phường Vân Hà đang tổng hợp kiểm đếm thiệt hại, tổ chức làm việc với chủ đầu tư để đảm bảo quyền lợi của các hộ dân bị ảnh hưởng.

Tại xã Tam Tiến, có 50 hộ thuộc các thôn: Bãi Lát, Chàm, Núi Lim và Đồng Bục, đang bị nước ngập vào nhà khoảng 1 m; có khoảng hơn 2.000 con gà và hơn 50 con lợn bị ngập nước chết. Xã Đồng Kỳ hiện có diện tích sản xuất nông nghiệp bị ngập sâu, chưa thống kê được con số cụ thể. Sơ bộ, cơ quan chức năng đã phải di dời trên 30.000 con gà, 400 con lợn và nhiều tài sản vật dụng khác ra khỏi chỗ ngập đến nơi an toàn.

Nguyễn Thắng
