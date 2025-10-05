Hà Nội có mưa lớn, 17 xã phường nguy cơ ngập lụt

TPO - Do ảnh hưởng bão số 11, từ sáng ngày 6/10 đến tối 7/10, Hà Nội có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, lượng mưa phổ biến từ 80-200 mm. Theo dự báo, mưa lớn sẽ làm 17 xã phường ven sông Bùi, sông Tích... có nguy cơ tái ngập lụt hoặc ngập lụt sâu hơn.

Sáng 5/10, Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ dự báo do ảnh hưởng bão số 11 nên từ sáng 6/10, trên địa bàn thành phố có gió mạnh cấp 3-4. Từ sáng sớm 6 đến tối 7/10, Hà Nội có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến 80-150 mm, có nơi cao hơn 200 mm.

Mưa lớn có thể gây quá tải hệ thống thoát nước, ngập úng tại khu dân cư, khu đô thị và vùng trũng thấp, trong cơn dông kèm lốc, sét, gió giật mạnh làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và hạ tầng.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, đến sáng 5/10, mực nước sông Bùi tại trạm Yên Duyệt 7,07 m (trên báo động lũ cấp III là 0,07 m), sông Tích tại trạm Vĩnh Phúc 8 m (mức báo động III).

Dự báo chiều và tối 5/10, mực nước tiếp tục xuống nhưng còn ở mức cao, còn gây ngập ngập lụt tại vùng trũng thấp, ven sông, nguy cơ sạt lở đất bờ bãi ven sông, mất an toàn các tuyến đê, ảnh hưởng giao thông và sinh hoạt người dân.

Các xã có nguy cơ tái ngập lụt hoặc sâu hơn, gồm Xuân Mai, Quảng Bị, Phú Nghĩa, Phú Cát, Trần Phú, Hòa Phú, Phúc Sơn (ven sông Bùi); Ba Vì, Thạch Thất, Phúc Thọ, Đoài Phương, Hạ Bằng, Quốc Oai, Chương Mỹ, Suối Hai, Yên Bài, Kiều Phú (ven sông Tích).

Nước sông Bùi vẫn tràn qua một số vị trí tại tuyến đê Bùi 2 thuộc các xã Xuân Mai, Trần Phú.

Sở NN&MT Hà Nội cho biết thời gian qua, do ảnh hưởng thường xuyên của mưa lớn, hệ thống các sông trên địa bàn thành phố liên tiếp xuất hiện lũ trên mức báo động I, báo động II, có sông trên mức báo động III. Thậm chí, một số tuyến đê đã xảy ra các sự cố tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn đê.

Trước những diễn biến của bão số 11, để chủ động ứng phó với những tình huống thiên tai bất thường có thể xảy ra, Sở NN&MT đề nghị UBND các xã ven đê tập trung khắc phục hậu quả cơn bão số 10 và theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai.

Sở NN&MT đề nghị các xã, phường tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm trong công tác ứng phó thiên tai thời gian qua, rà soát, cập nhật các phương án ứng phó với tình huống thiên tai, sự cố công trình đê điều có thể xảy ra trong thời gian tới, đồng thời, sẵn sàng triển khai phương án ứng phó, khắc phục theo phương châm “4 tại chỗ”.

Bên cạnh đó, cần tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên tổng hợp và báo cáo kịp thời mọi diễn biến thiên tai, sự cố, các thiệt hại và công tác ứng phó, khắc phục hậu quả do mưa bão.