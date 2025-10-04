Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hà Nội chi 45 tỷ đồng giúp 7 tỉnh khắc phục hậu quả bão số 10

Trường Phong
TPO - Thành phố Hà Nội hỗ trợ 45 tỷ đồng cho 7 tỉnh khắc phục hậu quả do bão số 10, trong đó hỗ trợ hai tỉnh: Lào Cai, Tuyên Quang, mỗi tỉnh 10 tỷ đồng; 5 tỉnh: Cao Bằng, Sơn La, Lạng Sơn, Hưng Yên, Phú Thọ, mỗi tỉnh 5 tỷ đồng.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài vừa thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội gửi thư thăm hỏi 7 tỉnh phía Bắc bị thiệt hại nặng do bão Bualoi (bão số 10) gây ra gồm: Tuyên Quang, Lào Cai, Cao Bằng, Sơn La, Lạng Sơn, Hưng Yên và Phú Thọ.

Trong thư, bà Bùi Thị Minh Hoài gửi lời thăm hỏi ân cần, chia sẻ sâu sắc với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các tỉnh về những khó khăn, mất mát do ảnh hưởng của cơn bão số 10 gây ra, đặc biệt là đồng bào vùng bị ảnh hưởng trực tiếp.

tienphong-410khaupha.jpg
Đèo Khau Phạ, đường dẫn lên Mù Cang Chải trên quốc lộ 32 bị sạt lở, chưa thể khắc phục. Ảnh: Tiền Phong.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, với tình cảm "Tương thân tương ái" và tinh thần "Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước", Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội gửi tới Quỹ Cứu trợ của các tỉnh (do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh quản lý) khoản hỗ trợ để góp phần khắc phục hậu quả do bão lũ gây ra.

Cụ thể, thành phố Hà Nội hỗ trợ 7 tỉnh với tổng số 45 tỷ đồng, trong đó hỗ trợ hai tỉnh: Lào Cai, Tuyên Quang, mỗi tỉnh 10 tỷ đồng; 5 tỉnh: Cao Bằng, Sơn La, Lạng Sơn, Hưng Yên, Phú Thọ, mỗi tỉnh 5 tỷ đồng.

Thay mặt Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài tin tưởng, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước; tình cảm chia sẻ, góp sức của các tỉnh, thành phố trong cả nước và với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, ý chí vươn lên mạnh mẽ, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các tỉnh sẽ vượt qua khó khăn, nhanh chóng khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống cho nhân dân.

Trước đó, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài đã gửi thư thăm hỏi và thông báo hỗ trợ 5 tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Ninh Bình và Thanh Hóa 55 tỷ đồng.

Trường Phong
