Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Ứng phó bão số 11, Hà Nội bố trí nhân sự trực tại 30 điểm nguy cơ ngập úng

Trọng Đảng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trưa 4/10, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội (Công ty Thoát nước) đã ban hành kế hoạch ứng phó với cơn bão số 11. Với trên 30 điểm có nguy cơ ngập úng khi thành phố có mưa rào trên 70mm, Công ty Thoát nước yêu cầu bố trí người theo dõi, chốt trực 24/24h.

Kế hoạch yêu cầu, các đơn vị trực thuộc là các xí nghiệp thoát nước, đơn vị quản lý - vận hành hệ thống các trạm bơm, đập xả đảm bảo hệ thống thoát nước, các công trình đầu mối, trạm bơm vận hành tối đa khả năng tiêu thoát của công trình hạ tầng; bố trí đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật tư sẵn sàng xử lý các sự cố, úng ngập phát sinh;

Tổ chức trực ban 24/24h tại trụ sở đơn vị từ 7h30 từ ngày 4/10/2025 đến hết bão (số 11) và giải quyết xong các sự cố (nếu có).

1a.jpg
Ngã tư phố Lý Thường Kiệt - Phan Bội Châu - một điểm ngập nặng trong mưa bão số 10 vừa qua.

Với các điểm thường xuyên ngập úng khi thành phố có mưa rào từ 70mm trở lên, đại diện Cty Thoát nước Hà Nội cho biết: Cùng với kế hoạch trực ban ở trụ sở đơn vị, với 30 điểm có nguy cơ ngập khi thành phố có mưa trên 70mm, Công ty đã có yêu cầu các Xí nghiệp bố trí nhân lực, thiết bị theo dõi và chốt trực 24/24 để chủ động xử lý các vẫn đề liên quan đến thoát nước.

Trong danh sách 30 điểm ngập được Công ty Thoát nước thống kê này, có những điểm đã ngập rất sâu trong mưa bão số 10 vừa qua, hiện nay cũng đang được Cty Thoát nước bố trí nhân lực trực bão số 11 như: Phố Hoa Bằng; Ngã ba Cầu Giấy – Dịch Vọng, Phố Phan Văn Trường, Dương Đình Nghệ – Phạm Hùng (sau tòa Keangnam), Phố Trần Bình (trước UBND phường Mai Dịch – Bệnh viện 19/8), Ngã tư Phan Bội Châu – Lý Thường Kiệt, Phố Quan Nhân, Phố Cự Lộc, Nguyễn Trãi (trước Đại học KHXH&NV), Nguyễn Xiển…

Trọng Đảng
#ứng phó bão số 11 Hà Nội #ngập úng Hà Nội #kế hoạch thoát nước Hà Nội #điểm ngập úng nguy cơ cao #trực ban 24/24h Hà Nội #quản lý hệ thống thoát nước #xử lý sự cố ngập úng #các điểm ngập trong mưa bão #bố trí nhân lực thoát nước #giảm thiểu ngập úng Hà Nội

Xem thêm

Cùng chuyên mục