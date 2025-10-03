Bí thư tỉnh ủy Hưng Yên: Người dân là trung tâm của các chính sách đổi mới

TPO - Chiều 3/10, tại cuộc họp báo thông tin nhanh về kết quả đại hội Đảng bộ tỉnh vừa diễn ra, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa cho biết, trong nhiệm kỳ mới, tỉnh xác định người dân là trung tâm của các chính sách đổi mới. Tỉnh sẽ tập trung các giải pháp để nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Thông tin nhanh về kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030, ông Nguyễn Văn Chiến, Trưởng Ban Tuyên giáo - Dân vận Tỉnh ủy Hưng Yên cho biết, sau 2 ngày làm việc với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, đại hội Đảng bộ tỉnh đã diễn ra và thành công rất tốt đẹp, hoàn thành tất cả nội dung, chương trình đề ra.

Bí Thư Nguyễn Hữu Nghĩa trả lời các câu hỏi của đại diện các cơ quan báo chí chiều 3/10. Ảnh: Trọng Đảng

Trên cơ sở 5 quan điểm chỉ đạo, Đại hội xác định mục tiêu giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2035, Hưng Yên là tỉnh công nghiệp hiện đại, đáp ứng tiêu chí đô thị loại I. Đến năm 2045, Hưng Yên là thành phố thông minh, sinh thái trực thuộc Trung ương; có nền công nghiệp hiện đại thuộc nhóm dẫn đầu cả nước; trở thành trung tâm kinh tế biển mạnh của phía Bắc; giàu bản sắc văn hóa, phát huy đầy đủ, mang đậm những giá trị cốt lõi của văn hóa vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng.

Trả lời câu hỏi của Tiền Phong về những ưu tiên để phát triển, cũng như giải pháp để nâng cao mức sống, thu nhập của người dân - Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa cho biết, sau đại hội tỉnh sẽ tập trung vào 5 nhóm giải pháp và 3 khâu đột phá để phát triển tỉnh theo các mục tiêu đại hội đề ra.

"Trong các giải pháp phát triển, đổi mới, người dân luôn được đặt ở vị trí trung tâm, hàng đầu", ông Nghĩa nói và khẳng định sẽ triển khai hiệu quả các giải pháp đột phá để phát triển tỉnh, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Bổ sung thêm ý kiến cho nội dung này, Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Khắc Thận cho biết, ngay sau đại hội tỉnh sẽ tập trung đầu tư, phát triển hạ tầng cho các khu vực còn hạn chế về phát triển, khởi công các tuyến cao tốc, trục giao thông hướng tâm giữa hai đô thị trung tâm là phường Phố Hiến và phường Thái Bình.

“Hạ tầng đô thị, hạ tầng giao thông có phát triển, đi lại có tốt thì việc thông thương, kết nối để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân giữa các vùng miền mới được cải thiện” – ông Thận nói.