Hưng Yên tuyển hơn 700 cử nhân tăng cường cho cấp xã

TPO - Để trở thành tỉnh phát triển toàn diện, năng động, hiện đại và kinh tế tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn 2026 - 2030, lãnh đạo tỉnh Hưng Yên cho biết, thời gian tới tỉnh sẽ tập trung phát triển hạ tầng và ưu tiên phát triển công nghệ, nhân lực chất lượng cao.

Chiều 25/9, Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức họp báo, thông tin về Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.



Ưu tiên phát triển công nghệ, nhân lực có chất lượng cao

Tại buổi họp, ông Nguyễn Quang Hưng, Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hưng Yên cho biết, Đại hội diễn ra trong bối cảnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình cũ đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của giai đoạn 2020 - 2025; cùng với đó 2 địa phương đã hoàn thành việc hợp nhất, chính quyền hai cấp đã đi vào hoạt động ổn định, thông suốt.

Đánh giá về tăng trưởng kinh tế giai đoạn vừa qua, ông Hưng cho biết, kinh tế tăng trưởng nhanh, bền vững hơn, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9,17%/năm, cao hơn tốc độ tăng trưởng bình quân cùng giai đoạn trước; quy mô nền kinh tế tăng nhanh, ước đạt 328.283 tỷ đồng, gấp 1,73 lần năm 2020. Đặc biệt, trong 8 tháng đầu năm 2025, Hưng Yên đã vươn lên là tỉnh thứ 4 trong cả nước về thu ngân sách, đứng đầu cả nước về xếp hạng năng lực cạnh tranh (PCI)…

Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ diễn ra từ ngày 2 - 3/10/2025. Ảnh: Trọng Đảng



Về mục tiêu trong giai đoạn 2025 - 2030 và cũng là các nhiệm vụ, mục tiêu được đặt ra trong dự thảo báo cáo Chính trị trình Đại hội, ông Hưng cho biết: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh đặt mục tiêu xây dựng tỉnh trở thành địa phương phát triển toàn diện, năng động, hiện đại và có nền kinh tế tăng trưởng 10 - 11%/năm. Tỉnh sẽ tập trung phát triển hạ tầng và ưu tiên phát triển công nghệ, nhân lực có chất lượng cao.

Cụ thể, lĩnh vực hạ tầng, tỉnh đang đã rà soát các quy hoạch của tỉnh Hưng Yên và Thái Bình cũ, để hình thành một quy hoạch tổng thể. Lĩnh vực công nghệ, tỉnh đã cơ bản số hóa thành công chính quyền 2 cấp và đang tiếp tục hoàn thiện. Với nhân lực chất lượng cao, tỉnh xác định là yếu tố then chốt để phát triển trong thời gian tới.

Lãnh đạo Tỉnh ủy Hưng Yên cho biết, để có đội ngũ cán bộ đầy đủ năng lực, tâm huyết và nhanh chóng tiếp cận những công nghệ mới, trong giai đoạn vừa qua, tỉnh đã tuyển chọn hơn 700 cán bộ là sinh viên tốt nghiệp các trường đại học (cử nhân), sau đó đào tạo và phân bổ về các xã.

Kết quả, đã làm thay đổi nhiều mặt trong công tác phục vụ nhân dân và quản lý nhà nước cấp xã, phường.

Trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục tuyển chọn lực lượng cán bộ là cử nhân và xem đây là lực lượng cán bộ nguồn có chất lượng cho chính quyền 2 cấp. Bên cạnh đó, tỉnh tiếp tục rà soát, đánh giá năng lực cán bộ sau hợp nhất để bố trí công việc phù hợp, thậm chí cử cán bộ từ tỉnh và các sở, ban ngành để “biệt phái” xuống các xã, phường.

Tỉnh Hưng Yên đặt mục tiêu từ nay đến cuối năm 2025 sẽ không còn tình trạng xã, phường thiếu cán bộ có chuyên môn.

Khởi công 2 cao tốc

Trả lời báo chí về vấn đề kết nối giữa trung tâm hành chính tại phường Phố Hiến (trung tâm Hưng Yên) và phường Thái Bình (trung tâm Thái Bình cũ), ông Nguyễn Quang Hưng cho biết: Hiện hai khu vực sau hợp nhất đã có một số tuyến đường và cầu bắc qua sông Hồng, nhưng xét về quy mô vẫn chưa xứng tầm giai đoạn phát triển mới.

Ông Nguyễn Quang Hưng trả lời câu hỏi của các phóng viên tại buổi họp báo. Ảnh: Trọng Đảng

“Do vậy, trong dự thảo báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh sắp tới, Tỉnh ủy, HĐND, UBND đến các sở ngành, xã phường đều xác định: Để tỉnh phát triển và đạt được các mục tiêu đại hội đặt ra, trong các ưu tiên phát triển thì hạ tầng giao thông phải được ưu tiên đầu tiên”, ông Hưng cho hay.

Theo ông Hưng, trong giai đoạn trước mắt, tỉnh đang thúc đẩy và sẽ sớm thông xe trục giao thông ven biển. Sau Đại hội, tỉnh sẽ khởi công 2 tuyến cao tốc kết nối hai khu vực: cao tốc kết nối phường Thái Bình với phường Phố Hiến; cao tốc kết nối trục cao tốc Bắc Nam với trung tâm Hưng Yên (có đi qua các khu vực của tỉnh Thái Bình cũ).

“Về giải pháp lâu dài, tỉnh rà soát và điều chỉnh hai quy hoạch hạ tầng của tỉnh Thái Bình cũ và Hưng Yên để thành một quy hoạch bài bản, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt làm cơ sở triển khai đồng bộ”, ông Hưng cho biết.