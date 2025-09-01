Hưng Yên vươn mình, hướng ra biển

TP - Từ vị trí thứ 9, trong 7 tháng đầu năm 2025, tỉnh Hưng Yên sau sắp xếp đã vươn lên hạng 4 trong cả nước về tỉnh có số thu ngân sách cao nhất. Trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Hưng Yên cho biết, trong thời gian tới, tỉnh triển khai đồng bộ các giải pháp, trong đó, xác định ưu tiên chuyển đổi số, phát triển hạ tầng, mở rộng không gian phát triển hướng ra biển.

Ổn định chính quyền địa phương 2 cấp

Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Hưng Yên cho biết, vừa qua, tỉnh đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc chủ trương của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong xây dựng, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhằm nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, đảm bảo kịp thời, thông suốt. Ngay sau khi cùng cả nước bước vào vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, UBND tỉnh Hưng Yên đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương và UBND cấp xã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung tổ chức thực hiện.

Tỉnh Hưng Yên sẽ tập trung chuyển đổi số và phát triển hạ tầng hướng ra biển để tạo chuyển biến Ảnh: T.Đảng

“Đặc biệt, UBND tỉnh đang tiếp tục rà soát, đánh giá việc sắp xếp tổ chức bộ máy; thực hiện nghiêm túc việc phân cấp, phân quyền; bổ sung, sắp xếp cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật để đảm bảo chính quyền địa phương 2 cấp vận hành hiệu quả; phân công trách nhiệm cụ thể cho các ngành, địa phương theo tinh thần “6 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền”, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Hưng Yên nhấn mạnh.

Đánh giá về kết quả bước đầu thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Hưng Yên cho biết, cả tỉnh đã vận hành ổn định, thông suốt; tất cả các xã, phường đã hoàn tất việc sắp xếp bộ máy. Đến nay, chính quyền địa phương 2 cấp đã đáp ứng các nhu cầu công việc, không làm gián đoạn hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp.

Về kết quả thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội giai đoạn 5 năm vừa qua, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Hưng Yên cho biết, cả tỉnh Hưng Yên và Thái Bình trước sắp xếp đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và mang lại những kết quả nổi bật. Trong đó, lĩnh vực hạ tầng giao thông có nhiều chuyển biến.

Tỉnh đã có nhiều tuyến đường huyết mạch được kết nối đồng bộ các vùng trọng điểm phát triển kinh tế, các đô thị trung tâm. Hạ tầng công nghiệp, đô thị được đầu tư hiện đại với hàng loạt công trình quy mô lớn. Ngành nông nghiệp chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng công nghệ cao, sản xuất đạt tiêu chuẩn “VietGAP”, ứng dụng công nghệ sinh học, đẩy mạnh liên kết tiêu thụ theo chuỗi giá trị.

Cụ thể, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tỉnh 5 năm qua đạt bình quân 9,17%; quy mô kinh tế năm 2025 ước đạt hơn 328 nghìn tỷ đồng, tăng 1,73 lần so với năm 2020; tổng thu ngân sách nhà nước cả giai đoạn ước đạt trên 254 nghìn tỷ đồng, tăng trung bình 18,3%/năm. GRDP bình quân đầu người tăng cao, năm 2025 ước đạt 101,7 triệu đồng - gấp 1,68 lần so với năm 2020.

Đặc biệt, tổng thu ngân sách của Hưng Yên trong 7 tháng đầu năm đạt trên 61.600 tỷ đồng, bằng 111,2% dự toán năm, đưa Hưng Yên vươn lên vị trí thứ 4 trong danh sách các tỉnh thành có số thu ngân sách cao nhất cả nước 7 tháng đầu năm (năm 2024 Hưng Yên đứng thứ 9 - PV).

Ba đột phá chiến lược cho giai đoạn mới

Để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn 2025 - 2030, lãnh đạo UBND tỉnh Hưng Yên cho biết, tỉnh đưa ra 3 khâu đột phá chiến lược cơ bản. Trong đó, tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, phân cấp, phân quyền, nâng cao chất lượng dịch vụ công; cải thiện hiệu quả môi trường đầu tư, kinh doanh; đẩy mạnh giải ngân đầu tư công. Tỉnh cũng sẽ tập trung khơi thông giải phóng mọi nguồn lực; đầu tư hệ thống hạ tầng kinh tế xã hội, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, liên thông, hiện đại; ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông đa phương thức; hạ tầng đô thị, khu đô thị mới; hạ tầng y tế, văn hoá, giáo dục đào tạo; phát triển Khu Kinh tế tự do và kinh tế biển kết hợp khai thác hiệu quả các nguồn năng lượng tiềm năng.

Một góc đô thị phát triển tại trung tâm hành chính tỉnh Hưng Yên Ảnh: T.Đảng

Đột phá thứ hai, tỉnh đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong mọi lĩnh vực, tạo nền tảng cho phát triển lực lượng sản xuất mới; thu hút các trường đại học, trung tâm nghiên cứu, phát triển, triển khai ứng dụng khoa học, công nghệ, trung tâm đổi mới sáng tạo đầu tư vào địa bàn tỉnh. Thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân gắn với đổi mới sáng tạo; xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp, các mô hình, phương thức sản xuất, kinh doanh mới để nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm, doanh nghiệp trong tỉnh.

Tỉnh cũng xác định đột phá thứ 3 trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; xây dựng đội ngũ lãnh đạo quản lý các cấp thực sự tiêu biểu nhất là người đứng đầu đáp ứng yêu cầu trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Hưng Yên cho biết, trong thời gian tới, tỉnh tập trung phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông kết nối, thương mại - dịch vụ logistics. Đầu tư, hoàn thiện và phát triển các trục giao thông kết nối với các đường cao tốc, quốc lộ, liên thông với Thủ đô Hà Nội và các vùng đang là động lực tăng trưởng của cả nước như Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ninh. Trong số này, có các dự án đường huyết mạch như: Đường vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội, tuyến đường kết nối di sản văn hóa du lịch phát triển kinh tế dọc sông Hồng, đường Tân Phúc - Võng Phan, đường bộ ven biển, đường từ phường Thái Bình đi phường Phố Hiến rộng 10 làn xe…

“Mở rộng không gian phát triển hướng ra biển, trong đó trọng tâm là việc đề xuất với cấp có thẩm quyền thành lập Khu kinh tế tự do (trên cơ sở Khu kinh tế Thái Bình); xây dựng định hướng quy hoạch, phát triển cảng biển nước sâu Diêm Điền cho tàu trọng tải 200.000 tấn; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tạo đột phá đưa Hưng Yên trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, phát triển nhanh và bền vững”, đại diện UBND tỉnh Hưng Yên thông tin.