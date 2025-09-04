Hà Nội khởi công cao tốc Vành đai 4 hơn 56.000 tỷ đồng vào ngày 6/9

TPO - Đầu giờ chiều 4/9, Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội cho biết, sau khi ký kết được hợp đồng BOT thực hiện dự án đường cao tốc Vành đai 4 với liên danh các nhà đầu tư, các bên liên quan vừa thống nhất kế hoạch khởi công dự án vào ngày 6/9/2025.

Giám đốc QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội Ngô Ngọc Vân cho biết, việc ký kết hợp đồng là mốc đánh dấu quan trọng của dự án cao tốc (dự án thành phần 3) thuộc dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, đây cũng là dự án đầu tiên sau khi Luật PPP mới có hiệu lực Ban được giao nhiệm vụ là đại diện cơ quan nhà nước có thẩm quyền đứng ra đàm phán, làm việc và thống nhất các điều khoản để ký kết hợp đồng với liên danh nhà thầu vào ngày 3/9.

Theo ông Vân, việc ký kết hợp đồng là bước ngoặc rất quan trọng giúp dự án đủ điều kiện để thi công và thực hiện khởi công theo lịch Ban và liên danh đã thống nhất là vào ngày 6/9.

Thiết kế một nút giao trên cao tốc Vành đai 4.

Dự án đường cao tốc Vành đai 4 có chiều dài 113,52 km và đi qua địa bàn 3 tỉnh, thành phố Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh. Dự án được Quốc hội giao cho UBND thành phố Hà Nội là cơ quan có thẩm quyền, Ban Giao thông Hà Nội được giao nhiệm vụ là cơ quan đại diện nhà nước ký kết hợp đồng với tổng mức đầu tư khoảng 56.300 tỷ đồng.

Dự án được UBND thành phố Hà Nội triển khai theo Luật PPP. Trong tổng mức đầu tư trên, nguồn huy động vốn PPP chiếm khoảng 52,5%, vốn nhà nước chiếm khoảng 47,5%. Phần lớn tuyến đường được thiết kế đi trên cao (cầu cạn chiếm tỷ lệ khoảng 71%), vị trí dự án nằm giữa đường song hành dự án đường Vành đai 4 hiện nay. Trước đó dự án thành phần 2.1 - đường song hành đã khởi trong tháng 6/2023.

Dự án có điểm đầu tại nút giao với cao tốc Nội Bài - Lào Cai thuộc xã Kim Anh, thành phố Hà Nội, điểm cuối dự án tại nút giao với cao tốc Nội Bài - Hạ Long thuộc địa phận phường Phương Liễu và xã Chi Lăng, tỉnh Bắc Ninh. Trong giai đoạn phân kỳ đầu tư (giai đoạn 1), dự án có chiều rộng mặt cắt ngang nền đường là 17 mét tương đương 2 làn xe mỗi chiều, vận tốc xe ô tô được thiết kế tối đa là 100 km/h. Sau khi khởi công, dự án có thời gian thi công dự kiến khoảng 30 tháng.

Liên danh các nhà đầu tư trúng thầu bao gồm: Công ty TNHH Đầu tư địa ốc thành phố - Công ty TNHH Hoa Hướng Dương Sài Gòn - Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam - Công ty TNHH MTV Công ty CP Đầu tư Horizon. Loại hợp đồng BOT. Sau lễ ký kết hợp đồng BOT với đại diện UBND thành phố Hà Nội là Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông (cơ quan quản lý nhà nước), dự án có kế hoạch khởi công trong tháng 9/2025.

Sau khi khởi công, dự án có thời gian thi công, hoàn thành trong giai đoạn từ 2025 đến 2027.