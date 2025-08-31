Đưa ra 'kịch bản' chống ùn tắc giao thông Hà Nội

TP - Trong 6 tháng đầu năm 2025, liên ngành Xây dựng - Công an đã triển khai nhiều giải pháp giảm ùn tắc, tai nạn giao thông (TNGT); tuy nhiên đánh giá về số điểm ùn tắc còn tồn tại trên địa bàn thành phố, Cơ quan thường trực Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội cho rằng vẫn còn 37 điểm. Do vậy, trong các tháng cuối năm, lực lượng chức năng được yêu cầu, cần có các giải pháp hiệu quả để giảm thiểu số điểm ùn tắc này.

“Đại phẫu” hơn 140 vị trí, nút giao thông

Đánh giá về các kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, ông Đào Duy Phong, Phó Giám đốc Sở Xây dựng - Cơ quan thường trực Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội cho biết, các Sở, ban, ngành thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã (nay là các phường, xã) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, kế hoạch có hiệu quả.

Nút Pháp Vân - cửa ngõ phía Nam Hà Nội. Ảnh: Trọng Đảng

“Trong 6 tháng đầu năm Sở Xây dựng đã phối hợp với Công an thành phố rà soát các điểm hay xảy ra tai nạn giao thông, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông, kết quả đã phát hiện có 3 điểm hay xảy ra tai nạn giao thông và 2 điểm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cần được xử lý” - Ông Đào Duy Phong đại diện cơ quan thường trực Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội thông tin.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, Sở Xây dựng đã triển khai thực hiện điều chỉnh, tổ chức giao thông tổng thể tại 142 vị trí, nút giao thông; ban hành 38 thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông trên các tuyến đường, nút giao thông.

Với các tình trạng ùn tắc giao thông, đại diện Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội cho biết, trên địa bàn thành phố đang tồn tại 37 điểm, trục đường thường xảy ra ùn tắc giao thông. Trong số này có 20 điểm chuyển tiếp năm 2024; 5 điểm, 12 trục đường ùn tắc phát sinh năm 2025. Thời gian qua, Sở Xây dựng đã phối hợp với Công an Thành phố và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc kiểm tra hiện trạng, đánh giá nguyên nhân và nghiên cứu, đề xuất đưa ra phương án - “kịch bản” xử lý. Trong đó, tập trung vào các điểm, tuyến đường ùn tắc năm 2025 và sắp xếp thứ tự ưu tiên xử lý. Kết quả, trong 6 tháng đầu năm đã xử lý được 2/37 điểm ùn tắc giao thông, bao gồm: Nút giao Lĩnh Nam - Đỗ Mười; hai đầu cầu vượt Mễ Trì, đường Cương Kiên.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, trên địa bàn thành phố xảy ra 586 vụ tai nạn giao thông, làm 322 người chết, 413 người bị thương. So cùng kỳ năm 2024 giảm 219 vụ (-27,20%), giảm 19 người chết (-5,57%), giảm 271 người bị thương (-39,62%); trong đó tai nạn liên quan đến nồng độ cồn xảy ra 37 vụ làm 10 người chết, 33 người bị thương...

Ô tô, xe máy tăng 40% so với cùng kỳ

Với công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông, đại diện cơ quan thường trực Ban ATGT thành phố Hà Nội cho biết, lực lượng Công an Thủ đô đã kiểm tra xử lý 136.412 trường hợp vi phạm trật tự, ATGT đường bộ - đường sắt - đường thủy, phạt tiền 310 tỷ đồng (so với cùng kỳ năm 2024: giảm 30.760 trường hợp – tương đương 18,4%). Các lỗi chiếm tỷ lệ vi phạm nhiều nhất là vi phạm nồng độ cồn; chở quá tải trọng, quá khổ; chạy quá tốc độ; không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông…

6 tháng đầu năm, Hà Nội có thêm gần 10 vạn phương tiện được CSGT cấp biển số

Cơ quan thường trực Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội cũng cho biết, trong 6 tháng đầu năm, đại diện Công an thành phố là Phòng CSGT đã cấp đăng ký mới cho 92.313 phương tiện tham gia giao thông trên đường, trong đó có 29.831 ôtô, 62.482 môtô, xe máy; so với 6 tháng đầu năm 2024 con số này tăng 40,3%. Tính đến tháng 7/2025, tổng số phương tiện thành phố đang quản lý là 8,1 triệu phương tiện, trong số này có 1,1 triệu xe ôtô, hơn 6,9 triệu môtô, xe máy; ngoài ra hiện thành phố còn đang quản lý 80 xe xích lô; lực lượng chức năng tiếp nhận, duyệt tổng số: 72.081 hồ sơ cấp, đổi giấy phép lái xe (GPLX), trong đó: Hồ sơ nhận trực tiếp: 37.640 hồ sơ; Dịch vụ công trực tuyến: 34.441 hồ sơ.

Với các nhiệm vụ trọng tâm trong quý III và các tháng cuối năm 2025, đại diện cơ quan thường trực Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội cho biết, tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban ATGT Quốc gia, Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố; đặc biệt tập trung triển khai công tác bảo đảm trật tự, ATGT phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân thuận lợi, an toàn trong kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh ngày 2/9; triển khai Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường (Tháng 9 hàng năm); bảo đảm trật tự, ATGT góp phần phục vụ thành công các sự kiện chính trị quan trọng, các sự kiện đối nội, đối ngoại của Trung ương và thành phố diễn ra tại Thủ đô.