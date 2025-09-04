Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Ký hợp đồng BOT dự án đường cao tốc Vành đai 4 Hà Nội hơn 56.000 tỷ đồng

Anh Trọng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 3/9, đại diện UBND thành phố Hà Nội và liên danh nhà đầu tư dự án đường cao tốc Vành đai 4 (dự án thành phần 3) - Vùng Thủ đô đã ký hợp đồng BOT có giá trị hơn 56.000 tỷ đồng. Việc này để làm cơ sở để chủ đầu tư và các nhà thầu chuẩn bị khởi công dự án.

Dự án đường cao tốc Vành đai 4 có chiều dài 113,52 km và đi qua địa bàn 3 tỉnh, thành phố Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh. Dự án được Quốc hội giao cho UBND thành phố Hà Nội là cơ quan có thẩm quyền, Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông (Ban Giao thông) Hà Nội được giao nhiệm vụ là cơ quan ký kết hợp đồng với tổng mức đầu tư khoảng 56.300 tỷ đồng.

Dự án được UBND thành phố Hà Nội triển khai theo Luật PPP, hình thức hợp đồng BOT. Trong tổng mức đầu tư trên, nguồn huy động vốn PPP chiếm khoảng 52,5%, vốn nhà nước chiếm khoảng 47,5%. Phần lớn tuyến đường được thiết kế đi trên cao (cầu cạn chiếm tỷ lệ khoảng 71%), vị trí dự án nằm giữa đường song hành dự án đường Vành đai 4 hiện nay. Trước đó dự án thành phần 2.1 - đường song hành đã khởi công trong tháng 6/2023.

anh-gthong.jpg
Dự án đường song hành cao tốc Vành đai 4 đang thi công.

Dự án có điểm đầu tại nút giao với cao tốc Nội Bài - Lào Cai thuộc xã Kim Anh, thành phố Hà Nội, điểm cuối dự án tại nút giao với cao tốc Nội Bài - Hạ Long thuộc địa phận phường Phương Liễu và xã Chi Lăng, tỉnh Bắc Ninh. Trong giai đoạn phân kỳ đầu tư (giai đoạn 1), dự án có chiều rộng mặt cắt ngang nền đường là 17 mét tương đương 2 làn xe mỗi chiều, vận tốc xe ô tô được thiết kế tối đa là 100 km/h. Sau khi khởi công, dự án có thời gian thi công dự kiến khoảng 30 tháng.

Liên danh các nhà đầu tư trúng thầu bao gồm: Công ty TNHH Đầu tư địa ốc thành phố - Công ty TNHH Hoa Hướng Dương Sài Gòn - Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam - Công ty TNHH MTV Công ty CP Đầu tư Horizon. Loại hợp đồng BOT. Sau lễ ký kết hợp đồng BOT với đại diện UBND thành phố Hà Nội là Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông (cơ quan quản lý nhà nước), dự án có kế hoạch khởi công trong tháng 9/2025.

Anh Trọng
