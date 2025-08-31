Phương tiện tăng gấp 2 - 3 lần, cửa ngõ Hà Nội và cao tốc ùn tắc kéo dài

Trao đổi với PV Tiền Phong sáng nay, lãnh đạo Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 (Đội 3), Phòng 6, Cục CSGT cho biết, lượng phương tiện tăng cao trên cao tốc Pháp Vân - Ninh Bình bắt đầu từ chiều qua (30/8), lưu lượng xe tăng gấp đôi, gấp 3 ngày thường. CSGT đã trực 100% quân số và tại các nút giao đều có người, phương tiện túc trực để theo dõi và điều tiết giao thông.

Theo lãnh đạo Đội 3, Phòng 6 Cục CSGT, cao điểm dịp nghỉ lễ Quốc khánh, Cục CSGT đã phối hợp với công an các địa phương thực hiện phương án phân luồng từ xa cho xe ra, vào Hà Nội. "Nếu dịp này cao tốc xảy ra ùn tắc kéo dài, CSGT sẽ thực hiện đóng cao tốc cục bộ để tránh việc ùn tắc trên diện rộng xảy ra", lãnh đạo Đội 3, Phòng 6 Cục CSGT thông tin.