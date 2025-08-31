Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Phương tiện tăng gấp 2 - 3 lần, cửa ngõ Hà Nội và cao tốc ùn tắc kéo dài

Anh Trọng

TPO - Trong chiều qua và sáng nay (31/8) trên các tuyến đường, nút giao tại các cửa ngõ Hà Nội và cao tốc nối tiếp xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài. Lực lượng CSGT cho biết, lượng phương tiện tăng gấp đôi, gấp ba ngày thường.

tp-1.jpg
Từ sáng sớm nay, trên các tuyến đường hướng ra các cửa ngõ Hà Nội như Pháp Vân, Thanh Xuân, Trung Hòa, Mai Dịch, QL5 kéo dài hướng đi Đông Anh... lượng phương tiện đều tăng cao, gây ùn ứ kéo dài.
tp-2.jpg
Tại khu vực phía Nam, nút giao Pháp Vân ùn tắc; các lối lên đường trên cao Vành đai 3 để lên cao tốc cũng ùn tắc.
tp-3.jpg
Thời điểm 8h30 sáng 31/8, ở đường trên cao Vành đai 3 đoạn qua Pháp Vân, xe xếp hàng kéo dài.
tp-4.jpg
Để qua được đường trên cao và một số tuyến đường như Giải Phóng, Ngọc Hồi, Nguyễn Hữu Thọ... tiếp cận cao tốc hay QL1A, nhiều phương tiện phải di chuyển mất cả giờ đồng hồ.
tp-9.jpg
Tại cửa ngõ phía Bắc, sáng nay, ùn tắc vẫn xảy ra trên QL5 kéo dài hướng từ Long Biên đi Trung tâm Hội chợ triển lãm Quốc gia. Ảnh chụp QL5 kéo dài đoạn qua cầu Đông Trù.
tp-5.jpg
Trên cao tốc Pháp Vân - Ninh Bình, ùn tắc cũng xảy ra ở nhiều đoạn.
tp-6.jpg
Với đoạn cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, trong chiều tối qua và sáng nay ùn tắc xảy ra tại đoạn qua nút giao Vạn Điểm.
tp-7.jpg
Ùn tắc kéo dài khiến nhiều xe đi vào cả làn khẩn cấp.
tp-8.jpg
Một số vụ tai nạn, va chạm trên cao tốc trong chiều qua và sáng nay cũng là nguyên nhân làm ùn tắc xảy ra.

Trao đổi với PV Tiền Phong sáng nay, lãnh đạo Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 (Đội 3), Phòng 6, Cục CSGT cho biết, lượng phương tiện tăng cao trên cao tốc Pháp Vân - Ninh Bình bắt đầu từ chiều qua (30/8), lưu lượng xe tăng gấp đôi, gấp 3 ngày thường. CSGT đã trực 100% quân số và tại các nút giao đều có người, phương tiện túc trực để theo dõi và điều tiết giao thông.

Theo lãnh đạo Đội 3, Phòng 6 Cục CSGT, cao điểm dịp nghỉ lễ Quốc khánh, Cục CSGT đã phối hợp với công an các địa phương thực hiện phương án phân luồng từ xa cho xe ra, vào Hà Nội. "Nếu dịp này cao tốc xảy ra ùn tắc kéo dài, CSGT sẽ thực hiện đóng cao tốc cục bộ để tránh việc ùn tắc trên diện rộng xảy ra", lãnh đạo Đội 3, Phòng 6 Cục CSGT thông tin.

Anh Trọng
#cao tốc #ùn tắc #cao điểm 2.9 #giao thông #csgt #cao tốc pháp vân - ninh bình #a80 #Nghỉ lễ Quốc khánh #Ùn tắc giao thông

