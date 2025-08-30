Tạo dựng nền móng, phát triển Hồng Hà thành đô thị hiện đại ở Thủ đô

TP - Là phường vừa được thành lập mới và có diện tích trải dài nhất Hà Nội, từ thời điểm phường thành lập đến Đại hội Đảng bộ lần thứ I chỉ trong vòng hơn một tháng, nhưng Đảng ủy, Chính quyền và nhân dân phường Hồng Hà đã vượt qua nhiều khó khăn của “vạn sự khởi đầu nan” - vận hành mọi việc gần như “bứt tốc”. Nhờ đó, đã tạo được một nền móng để phường phát triển theo hướng trở thành một đô thị hiện đại ở Thủ đô.

Đại hội phường là “tuyên ngôn” để phát triển

Đề cập đến quá trình chuẩn bị thành lập phường Hồng Hà mới, tiếp đến là tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ phường lần thứ Nhất, Chủ tịch UBND phường Hồng Hà Lê Hồng Thắng cho biết, ngay từ tháng 6/2025 - sau khi có thông báo của Thành ủy Hà Nội dự kiến các chức danh Bí Thư Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND phường Hồng Hà, các đồng chí lãnh đạo phường đã tổ chức họp để phân công triển khai thực hiện công tác thực hiện sớm mô hình chính quyền “2 cấp”.

Ban Chấp hành Đảng bộ phường Hồng Hà nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt tại Đại hội

Ngay trong tuần đầu tiên vận hành chính quyền địa phương “2 cấp”, UBND phường đã tổ chức phiên họp tập thể đầu tiên. Tại phiên họp này, tập thể UBND phường đã thảo luận, thống nhất Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí lãnh đạo và thành viên UBND.

Với Đại hội Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đồng chí Lê Hồng Thắng cho biết, ngay từ đầu, Đảng ủy phường đã xác định: Đại hội Đảng bộ lần thứ Nhất không chỉ là hoạt động chính trị lớn, mà còn là một bản tuyên ngôn khởi đầu cho tầm nhìn, cho mục tiêu và cho cả khát vọng phát triển của một phường mới thành lập. Tiếp đó, được sự nhất trí của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, trong 2 ngày từ 11 đến 12/8/2025, Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Hồng Hà lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 được diễn ra.

Đại hội có nhiệm vụ đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025; xác định quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu giai đoạn 2025-2030; thảo luận, đóng góp ý kiến vào Dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng và Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII. Với nhiệm kỳ 5 năm qua, các Đảng bộ, chính quyền tiền thân của phường Hồng Hà đã phát huy truyền thống đoàn kết và anh hùng, kế thừa và phát huy những thành tựu, kinh nghiệm của các nhiệm kỳ trước, các cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị đã lãnh đạo cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu đề ra; trên lĩnh vực kinh tế, tiếp tục có sự tăng trưởng, các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế đạt tốt, thu ngân sách hàng năm hoàn thành vượt mức chỉ tiêu được giao…

Ba khâu “đột phá” phát triển phường thành đô thị hiện đại

Đại hội phường diễn ra với các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và các khâu đột phá đã được đại hội thông qua, đưa vào nghị quyết.

Theo đó, với mục tiêu, Đại hội thống nhất, thực hiện tốt công tác chuyển đổi số, cải cách hành chính để phát triển kinh tế - xã hội; phát huy truyền thống đoàn kết, tiếp tục đổi mới, tập trung hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh ổn định, phát triển sản xuất kinh doanh, chủ động, sáng tạo, dân chủ, kỷ cương, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển kinh tế phường.

Phường Hồng Hà quyết tâm chuyển đổi số, phát triển hạ tầng và đẩy mạnh giải ngân đầu tư công để tạo chuyển biến ngay từ đầu nhiệm kỳ

Có 7 nội dung phương hướng phát triển để cụ thể mục tiêu trên, bao gồm: Phát triển thương mại, Dịch vụ, Du lịch, Lưu trú gắn với phát triển làng nghề truyền thống; Tập trung khảo sát, xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 và kế hoạch đầu tư năm 2026, quản lý quy hoạch theo hướng đồng bộ, hiện đại; Đảm bảo tiến độ hoàn thành dự án đầu tư năm 2025;

Tăng cường công tác quản lý, tiếp tục xử lý các vi phạm đang tồn tại và phát sinh mới về đất đai, trật tự xây dựng, trật tự đô thị, VSMT, phòng chống cháy nổ; tăng cường công tác bảo vệ môi trường; phát triển văn hóa - xã hội, giáo dục và đào tạo; Đảm bảo an sinh xã hội, phòng chống dịch bệnh, chăm lo các đối tượng chính sách trên địa bàn phường không để ai bị bỏ lại phía sau; Tiếp tục củng cố quốc phòng an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Với các khâu đột phá, Đại hội đưa ra 3 khâu đột phá, bao gồm: Xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, chuyên môn cao, thực hiện hiệu quả các giải pháp ứng dụng công nghệ, trong đó thực hiện chính quyền số, số hóa toàn diện các hoạt động quản lý nhà nước; Đột phá về tăng cường thu hút đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng đô thị, đặc biệt là các tuyến giao thông có tính chất kết nối liên khu vực, từ đó khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh về quỹ đất tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; Đột phá về đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tạo bước chuyển biến mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm, chất lượng phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức.

Đánh giá về các nội dung được đưa ra tại Đại hội Đảng bộ phường Hồng Hà lần thứ Nhất, trong đó có mục tiêu và các khâu đột phá để phát triển, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cho rằng, mặc dù là phường mới, Đảng bộ, chính quyền phường cũng mới thành lập còn có nhiều khó khăn, thử thách, tuy nhiên cấp ủy, nhân dân trong phường đã sớm ổn định các hoạt động và tổ chức được Đại hội Đảng bộ thành công.

Theo Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Ngọc Tuấn, nhiệm kỳ 2025-2030, phường Hồng Hà đặt ra mục tiêu huy động mọi nguồn lực, tạo động lực bứt phá xây dựng phường Hồng Hà phát triển giàu đẹp, văn minh, hiện đại, với không gian điểm nhấn là đô thị ven sông Hồng là hoàn toàn phù hợp với quy hoạch và chủ trương của Thành ủy, UBND thành phố.