Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Phát triển khoa học công nghệ, Hà Nội 'không nói chơi, mà phải làm được'

Trường Phong
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn cho biết, Hà Nội xây dựng các dự thảo nghị quyết triển khai các nhiệm vụ phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo "không phải để nói chơi, để lấy thành tích, mà phải làm được, có kết quả".

Ngày 29/8, UBND thành phố Hà Nội tổ chức hội thảo “Xây dựng các nghị quyết của HĐND thành phố phục vụ phát triển khoa học, công nghệ gắn với triển khai thi hành Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị và Luật Thủ đô số 39/2024/QH15 ngày 28/6/2024”.

tienphong-2981.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đình Hiệp.

Cơ chế quan trọng hơn tiền bạc

Góp ý tại hội thảo, GS.TSKH Nguyễn Đình Đức (ĐHQG Hà Nội) nhấn mạnh, những chủ trương về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trong bối cảnh hiện nay là vô cùng quan trọng.

Cho rằng, thể chế là rất quan trọng, cần phải "đúng, trúng" để khơi thông nguồn lực, GS.TSKH Nguyễn Đình Đức nhấn mạnh, cần cụ thể hoá thế nào để chính sách của thành phố Hà Nội không chỉ đồng hành với nhà khoa học, mà còn giúp các đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố đồng hành với nhà khoa học.

GS.TSKH cũng nêu một số trăn trở, băn khoăn, đặc biệt về cơ chế thực hiện các nhiệm vụ khoa học. Nhà khoa học thường ngại "đề xuất" vì thủ tục rất phức tạp. Nếu được "giao nhiệm vụ" thì các nhà khoa học rất sẵn sàng đảm nhận những nhiệm vụ mới, khó.

"Ví dụ, thành phố cần một sản phẩm công nghệ cao, mà giao cho tôi nghiên cứu, sản xuất, thì tôi sẽ tìm mọi cách, tìm các cộng sự, học trò để cố gắng làm. Phải giao cho tôi làm tổng công trình sư, kiến trúc sư trưởng... chứ nếu lại phải đề xuất, chuẩn bị đề tài rồi gặp lãnh đạo... thì không thể làm được", GS Đức nói.

tienphong-298d.jpg
GS.TSKH Nguyễn Đình Đức. Ảnh: Đình Hiệp.

GS.TSKH Nguyễn Đình Đức nhấn mạnh: "Cơ chế quan trọng hơn tiền bạc. Nếu trao niềm tin, trao trách nhiệm đến nơi đến chốn thì tôi tin sẽ làm được. Người Việt Nam mình rất giỏi, tưởng không có năng lực, nhưng mà nếu động viên, đồng hành thì phát huy năng lực rất tốt".

Ông Đức cũng nêu, cần có sự linh hoạt trong các chế độ, chính sách thu hút chuyên gia, nhà khoa học tài năng về cống hiến cho đất nước, cho thành phố, thậm chí, phải có sự đồng hành, vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong vấn đề này. "Mục tiêu đặt ra cao, thì phải có cơ chế đặc biệt", ông Đức nêu thêm.

Vấn đề quan trọng nhất, theo GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, là cần phải thay đổi tư duy. "Gặp các nhà khoa học là phải chào mừng, là "phải thơm một cái". Đấy là tôi nói hình tượng như thế, là phải thể hiện tình yêu thương, trân trọng, quý mến, để họ cảm nhận được sự khích lệ, động viên", ông Đức nói.

Không phải để nói chơi, để lấy thành tích...

Tại hội thảo, một số chuyên gia, nhà khoa học cũng đề nghị phải tháo gỡ các điểm nghẽn về thủ tục hành chính, vốn đầu tư, chuyển giao công nghệ; cân đối nguồn lực để thực hiện các quỹ đầu tư mạo hiểm và hệ sinh thái khởi nghiệp… hay cân bằng giữa chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, đảm bảo phát triển bền vững…

Phát biểu tại hội thảo, tiếp thu ý kiến các đại biểu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn cho biết, Hà Nội xây dựng các dự thảo nghị quyết là "không phải để nói chơi, để lấy thành tích, mà phải làm được, có kết quả".

Ông Sơn đề nghị các đơn vị liên quan xây dựng lộ trình thực hiện các nghị quyết quan trọng này, bảo đảm tính thực tiễn, giải quyết được “bài toán” về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo của Thủ đô. Đặc biệt, sau khi triển khai nghị quyết, phải có cơ chế giám sát, kiểm tra hiệu quả.

Các nghị quyết TP Hà Nội đang xây dựng, gồm: Nghị quyết quy định chi tiết một số chính sách đặc thù phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của thành phố Hà Nội; Nghị quyết quy định cơ chế, chính sách về đầu tư, hỗ trợ phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo của thành phố Hà Nội (thực hiện khoản 1; điểm d khoản 3; khoản 5 Điều 23 của Luật Thủ đô); Nghị quyết quy định hoạt động thử nghiệm có kiểm soát tại thành phố Hà Nội (thực hiện Điều 25 Luật Thủ đô); Nghị quyết thông qua Đề án “Thành lập sàn giao dịch công nghệ Hà Nội”; Nghị quyết phê duyệt Đề án thí điểm thành lập Quỹ đầu tư mạo hiểm thành phố Hà Nội (thực hiện Điều 36 của Luật Thủ đô); Nghị quyết thông qua Đề án thành lập Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội.

Trường Phong
#phát triển khoa học công nghệ Hà Nội #đổi mới sáng tạo Hà Nội #cơ chế thúc đẩy khoa học công nghệ #nghị quyết phát triển công nghệ Hà Nội #hỗ trợ nhà khoa học Hà Nội #chính sách đổi mới sáng tạo #quỹ đầu tư mạo hiểm Hà Nội #hệ sinh thái khởi nghiệp Hà Nội #chuyển đổi số và xanh Hà Nội #thành phố sáng tạo Hà Nội

Xem thêm

Cùng chuyên mục