Doanh nghiệp Cà Mau đặt ra nhiều kỳ vọng lớn vào Nghị quyết 57

Nghị quyết số 57 của TW về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Cà Mau đặt ra nhiều kỳ vọng lớn vào Nghị quyết này sẽ tạo điều kiện thuận lợi về thể chế, công nghệ, nguồn lực.

Chiều 12/8, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức hội nghị chuyển đổi số trong doanh nghiệp. Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Phương Bắc, Giám đốc Sở Khoa học - Công nghệ tỉnh Cà Mau cho biết, Cà Mau thuộc nhóm có mật độ doanh nghiệp thấp hơn mức trung bình, quy mô doanh nghiệp nhỏ, chủ yếu là hộ gia đình; thói quen sản xuất – kinh doanh truyền thống còn phổ biến, tâm lý ngại thay đổi; nguồn nhân lực số và kỹ năng quản trị công nghệ còn hạn chế.

Ông Nguyễn Minh Luân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau phát biểu tại hội nghị chuyển đổi số trong doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, hạ tầng số chưa đồng bộ, đặc biệt ở khu vực nông thôn, ven biển; mức độ sẵn sàng chuyển đổi số của nhiều doanh nghiệp còn thấp; tỷ lệ tiếp cận chính sách hỗ trợ chưa cao, trong khi yêu cầu hội nhập và cạnh tranh đòi hỏi tốc độ chuyển đổi nhanh hơn.

Theo Sở Khoa học Công nghệ Cà Mau, sau hợp nhất, toàn tỉnh hiện có hơn 9.024 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm khoảng 98%. Kết quả thực hiện chuyển đổi số đạt 100% doanh nghiệp triển khai hóa đơn điện tử; khoảng 97% doanh nghiệp đăng ký và nộp thuế điện tử.

Tỉnh hiện có 3.142 doanh nghiệp đăng ký sử dụng tên miền.vn, chiếm 44,9% trên tổng số doanh nghiệp; 167 doanh nghiệp, hợp tác xã xây dựng trang website thương mại điện tử; 1.639 doanh nghiệp triển khai phần mềm khai báo Bảo hiểm xã hội trực tuyến; 12.712 chữ ký số VNPT-CA, ký số từ xa smart CA đã triển khai cho 4.872 doanh nghiệp.

Các đại biểu chia sẻ tại hội nghị.

Bên cạnh những thuận lợi, hoạt động chuyển đổi số của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thời gian qua còn nhiều hạn chế, mức độ ứng dụng công nghệ số vào hoạt động sản xuất, kinh doanh chưa nhiều, chưa phát huy được tiềm năng, lợi thế của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đem lại.

Do vậy, tỉnh Cà Mau xác định phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo không thể tách rời thế mạnh địa phương, đặc biệt là nông nghiệp, thủy sản, năng lượng tái tạo và du lịch sinh thái.

Ông Lê Hoàng Phước, Chủ tịch Hội doanh nghiệp tỉnh Cà Mau cho biết, theo thống kê chưa đầy đủ, hiện tỉnh Cà Mau có khoảng 30.000 hộ kinh doanh được tấp huấn về thương mại điện tử, nhưng đưa vào thực hiện thì chỉ mới 2.200 hộ kinh doanh, tỷ lệ khoảng 7%. Doanh nghiệp không thể đứng ngoài cuộc mà phải thẳng thắng nhìn nhận việc chuyển đối số còn nhiều hạn chế.

Chính vì vậy, thay vì nói về kinh nghiệm chuyển đổi số cho doanh nghiệp mình, các doanh nghiệp đề nghị UBND tỉnh, các sở ngành hỗ trợ như: Tạo điều kiện, hướng dẫn doanh nghiệp quãng bá thương hiệu; công bố đường dây nóng hỗ trợ khi có sự cố về an ninh mạng; tập huấn nghiệp vụ khai báo thương mại điện tử; tìm kiếm nguồn nhân lực; chuỗi tiêu thụ sản phẩm OCOP…

Dù còn nhiều khó khăn, nhưng hầu hết doanh nghiệp tại tỉnh Cà Mau đặt nhiều kỳ vọng trước cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Việc thực hiện Nghị quyết số 57 của TW về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Cà Mau đặt ra nhiều kỳ vọng lớn vào Nghị quyết này sẽ tạo điều kiện thuận lợi về thể chế, công nghệ, nguồn lực; nâng cao sức cạnh tranh và năng suất; giúp doanh nghiệp thích ứng nhanh với bối cảnh mới và phát triển bền vững trong nền kinh tế số.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau - Nguyễn Minh Luân đề nghị các sở, ngành, đơn vị tuỳ theo chức năng của mình cần hỗ trợ doanh nghiệp nhiều hơn nữa trong việc chuyển đổi số. Ngược lại, doanh nghiệp cần tìm hiểu, tiếp cận sử dụng, áp dung…chuyển đổi số trong doanh nghiệp của mình.

Theo Phó Chủ tịch Cà Mau, chuyển đổi số là xu hướng tất yếu, không riêng gì doanh nghiệp mà chính quyền, người dân đã ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Nếu không quyết tâm sẽ khó thực hiện thành công chuyển đổi số.