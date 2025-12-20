Sáng nay, Báo Tiền Phong tổ chức hội thảo về thu hút vốn đầu tư trung tâm tài chính quốc tế

TPO - Vào lúc 8h30 sáng nay (20/12), tại TPHCM, Báo Tiền Phong tổ chức Hội thảo: “Thu hút vốn đầu tư để TPHCM xây dựng thành công trung tâm tài chính quốc tế”.

Dự kiến vào ngày 21/12, Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM và Đà Nẵng sẽ chính thức khánh thành, đánh dấu sự hoàn tất về mặt khung hạ tầng và định vị pháp lý ban đầu. Tuy nhiên, nhìn từ kinh nghiệm của các trung tâm tài chính toàn cầu, việc xây dựng cơ sở vật chất mới chỉ là bước khởi đầu. Thách thức thực sự nằm ở giai đoạn vận hành, làm thế nào để biến những lợi thế về hạ tầng thành một thị trường tài chính sôi động và có tính cạnh tranh cao.

Hội thảo ngày hôm nay được Báo Tiền Phong tổ chức với mong muốn tạo ra sức hút thực chất đối với các định chế tài chính quốc tế ngay trong giai đoạn vận hành đầu tiên của Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam.

Hội thảo ngày hôm nay được Báo Tiền Phong tổ chức với mong muốn tạo ra một không gian thảo luận chuyên môn thực chất, nhằm nhận diện những khoảng cách còn tồn tại giữa các quy định hiện hành và nhu cầu thực tiễn của thị trường. Những phân tích và kinh nghiệm từ các chuyên gia tại đây sẽ là cơ sở quan trọng để chúng ta đề xuất các điều chỉnh chính sách phù hợp, từ đó tạo ra sức hút thực chất đối với các định chế tài chính quốc tế ngay trong giai đoạn vận hành đầu tiên của Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam.

Hội thảo có sự tham gia của các lãnh đạo sở ngành và chuyên gia:

- Ông Quách Ngọc Tuấn - Phó giám đốc Sở Tài chính TPHCM

- Ông Bùi Hòa An - Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM

- Tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu - Viện trưởng Viện nghiên cứu và Phát triển Thị trường Tài chính và Bất động sản toàn cầu

- Ông Phùng Anh Tuấn - Tổng thư ký Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI) - Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA)

- Ông Huỳnh Anh Tuấn - Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Số Vikki (VikkiBankS)

cùng lãnh đạo các doanh nghiệp, quỹ đầu tư, tham tán thương mại, lãnh đạo các viện, trường đại học…

Trụ sở Trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM giai đoạn đầu dự kiến đặt tại tòa nhà Trung tâm khởi nghiệp sáng tại số 123 Trương Định, phường Xuân Hòa.

Hội thảo sẽ tập trung thảo luận, làm rõ nhiều vấn đề như Định vị TPHCM và Việt Nam trên bản đồ trung tâm tài chính thế giới, Trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM: Làm thế nào để thu hút và giữ chân nhà đầu tư nước ngoài, Thị trường chứng khoán thăng hạng - Đòn bẩy chiến lược cho Trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM… Từ đó, tìm kiếm những giải pháp phù hợp nhằm tăng cường sức hút của TPHCM đối với dòng vốn quốc tế.