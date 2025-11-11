Tháng sau vận hành Trung tâm Tài chính quốc tế TPHCM

TP - TPHCM đã chuẩn bị cơ bản về điều kiện bộ máy nhân sự để sẵn sàng đưa Trung tâm tài chính quốc tế đi vào hoạt động trong tháng 12 năm nay. Từ năm 2026, TPHCM sẽ triển khai sandbox cho các lĩnh vực mới như tài sản số, cho vay ngang hàng (P2P lending), thị trường tín chỉ carbon và fintech.

Vận hành trong tháng 12

Theo kế hoạch, Chính phủ đặt mục tiêu Trung tâm Tài chính quốc tế (IFC) sẽ đi vào vận hành từ năm 2025 và hoàn thành trong 5 năm.

Hiện tại, TPHCM tiếp tục triển khai các công việc theo kế hoạch 73/KH-UBND về triển khai xây dựng IFC. Theo đó, TPHCM đẩy nhanh tiến độ sửa chữa, cải tạo địa điểm trụ sở tại số 8 Nguyễn Huệ, rà soát quy hoạch khu vực Thủ Thiêm (đặc biệt là khu lõi 9,2 ha), xây dựng các chính sách kêu gọi đầu tư theo cơ chế của nghị quyết Quốc hội.

TPHCM đã xác định khu vực sẽ hình thành IFC là toàn bộ phường Sài Gòn và một phần phường Bến Thành, phường An Khánh. Nội dung này cũng được thể hiện rõ trong các văn kiện đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Trên thực tế, IFC được xác định là một trong 5 trụ cột tăng trưởng của TPHCM trong nhiệm kỳ mới, cùng với công nghiệp công nghệ cao, logistics gắn với cảng biển, cảng hàng không, khu thương mại tự do, du lịch và công nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học công nghệ.

Việc xây dựng IFC nhằm thu hút đầu tư, phát triển thị trường tài chính hiện đại, kết nối toàn cầu, áp dụng các mô hình tài chính số, ngân hàng thông minh, tài chính xanh, tín dụng xanh ưu đãi, tài sản số, công nghệ tài chính (fintech), tạo nền tảng cho tăng trưởng kinh tế bền vững.

TPHCM cũng sẽ ưu tiên phát triển mạng lưới giao thông tích hợp và thông minh, bao gồm hệ thống đường sắt đô thị, đường sắt chuyên dùng liên vùng, các tuyến cao tốc kết nối các trung tâm đô thị - công nghiệp - cảng biển - cảng hàng không - trung tâm tài chính, góp phần tạo kết nối vùng và liên vùng hiệu quả, khai thác tối đa các tiềm năng, thế mạnh của từng khu vực.

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 trực tuyến với các địa phương, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cho biết, TPHCM đã chuẩn bị cơ bản về điều kiện bộ máy nhân sự để sẵn sàng đưa IFC đi vào hoạt động, dự kiến trong tháng 12 này sẽ công bố và vận hành.

Giai đoạn đầu, khu lõi rộng 9,2 ha tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm sẽ được ưu tiên triển khai, là nơi đặt trụ sở các cơ quan quản lý, giám sát và tài phán chuyên trách lĩnh vực tài chính. Tổng vốn đầu tư sơ bộ của toàn bộ dự án dự kiến khoảng 172.000 tỷ đồng - tương đương 7 tỷ USD.

Để thực hiện mục tiêu này, ngay sau đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, ông Nguyễn Văn Được đã dẫn đầu đoàn công tác sang Mỹ để gặp gỡ, làm việc và ký kết hợp tác với nhiều đối tác lớn, nhằm hiện thực hóa đề án về một trung tâm tài chính hàng đầu khu vực.

Ông Được có buổi làm việc với ông Chuck Mack - Phó Chủ tịch cấp cao Sàn chứng khoán Nasdaq, chứng kiến lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Nasdaq và Sở Tài chính TPHCM về thúc đẩy hợp tác phát triển IFC.

Theo đó, hai bên thống nhất hợp tác trên 5 lĩnh vực chính gồm: thúc đẩy hợp tác chiến lược trong quản trị, xây dựng năng lực, niêm yết chéo và phát triển sản phẩm; trao đổi kinh nghiệm thực tiễn về xây dựng khung pháp lý, cơ chế vận hành, quản trị rủi ro, phát triển sản phẩm và thu hút đầu tư quốc tế; Nasdaq cũng sẽ hỗ trợ TPHCM về công nghệ, dịch vụ kỹ thuật và các dịch vụ khác, phục vụ cho việc xây dựng và vận hành IFC; đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt trong các lĩnh vực chứng khoán, trái phiếu, phái sinh, tài sản số và thị trường tín chỉ carbon; Nasdaq và TPHCM sẽ phối hợp thúc đẩy kết nối giữa cộng đồng tài chính Việt Nam, Mỹ và quốc tế.

Cần cơ chế mở

Ông Trần Huyền Dinh, Chủ nhiệm Ủy ban Ứng dụng Fintech, Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA), cho biết, Việt Nam đang bước vào giai đoạn quan trọng để phát triển IFC theo hướng số hóa toàn diện. Kinh nghiệm từ các mô hình quốc tế như Hong Kong (Trung Quốc), Singapore và Dubai cho thấy yếu tố quyết định thành công không nằm ở ưu đãi thuế hay vị trí địa lý mà ở năng lực thể chế, khung pháp lý linh hoạt và hệ thống công nghệ tuân thủ được triển khai thống nhất.

Giai đoạn đầu, khu lõi rộng 9,2 ha tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm sẽ được ưu tiên triển khai, là nơi đặt trụ sở IFC. Ảnh: Phạm Nguyễn

Tại Hong Kong, Ủy ban Chứng khoán (SFC) và Cơ quan Tiền tệ (HKMA) đã cho phép phát hành chứng khoán dưới dạng tài sản số từ năm 2023, đồng thời triển khai chương trình thử nghiệm “Ensemble Sandbox” từ năm 2024. Chỉ sau 2 năm, tổng giá trị phát hành trên nền tảng blockchain đã đạt hơn 770 triệu USD, trong đó riêng tài sản được mã hóa đạt 94 triệu USD.

Theo ông Dinh, Việt Nam cần kết hợp linh hoạt giữa chính sách, công nghệ và thị trường để hình thành hệ sinh thái tài chính số đồng bộ. TPHCM có thể kế thừa kinh nghiệm quốc tế để xây dựng cơ chế thử nghiệm linh hoạt, giúp doanh nghiệp đổi mới nhưng vẫn bảo đảm quản lý an toàn.

Ông Will Ross, Giám đốc Marketing và Phân phối Dragon Capital nhận định, Việt Nam đang ở thời điểm thuận lợi để phát triển IFC, khi nền kinh tế duy trì tăng trưởng ổn định và thị trường vốn ngày càng hoàn thiện. Theo ông, yếu tố quyết định đối với dòng vốn toàn cầu không chỉ lợi nhuận, mà là độ tin cậy của thị trường.

Thông tin từ Tổ công tác tham mưu xây dựng và phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế (IFC) cho biết, từ năm 2026 TPHCM sẽ triển khai sandbox cho các lĩnh vực mới như tài sản số, cho vay ngang hàng (P2P lending), thị trường tín chỉ carbon và fintech. Trong giai đoạn 2026 - 2027, TPHCM dự kiến vận hành hệ thống thanh toán T+0 hoạt động 24/7, xây dựng trung tâm dữ liệu đạt chuẩn quốc tế và kết nối hạ tầng tài chính với ASEAN cùng các thị trường lớn. IFC cũng triển khai bước đi đồng bộ như chương trình đào tạo tài chính số, AI, tài chính xanh phối hợp đại học và tập đoàn quốc tế. Có chính sách visa đặc biệt cho chuyên gia làm việc, ký kết hợp tác với các sàn chứng khoán quốc tế và định chế tài chính quốc tế như Nasdaq, Deutsche Bank, Ant Group. Đặc biệt, giai đoạn 2026 - 2027, IFC sẽ vận hành các sàn chứng khoán quốc tế, sàn hàng hóa và sàn giao dịch carbon... nhằm thu hút các quỹ đầu tư quốc tế.

Dragon Capital đề xuất xây dựng Quỹ ETF tài sản số đầu tiên tại Việt Nam với sự cố vấn chuyên môn từ VBA, dựa trên các tài sản truyền thống được mã hóa như cổ phiếu và trái phiếu, là minh chứng cho tiềm năng phát triển thị trường vốn minh bạch và số hóa tại Việt Nam.

Ông Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển TPHCM, cho rằng, để hình thành IFC, TPHCM cần đột phá cả về thể chế, hạ tầng và nguồn nhân lực. Trước hết, các đơn vị sự nghiệp phải đổi mới phương thức hoạt động, gắn với khả năng huy động vốn xã hội và thu hút nhà đầu tư chiến lược.

TPHCM cũng cần ưu tiên phát triển hạ tầng dịch vụ, tòa nhà văn phòng, trung tâm dữ liệu, sàn giao dịch hàng hóa và sản phẩm phái sinh - nền tảng để lôi kéo các tập đoàn công nghệ, tài chính quy mô hàng tỷ đô la Mỹ.

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy IFC phải vận hành 24/7, gắn liền với mô hình thành phố không ngủ, kinh tế đêm sôi động và hệ thống dịch vụ đồng bộ. Vì vậy, quy hoạch khu Thủ Thiêm và vùng phụ cận cần được rà soát, điều chỉnh để tạo không gian dịch vụ chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu chuyên gia và nhà đầu tư. Đồng thời, hạ tầng giao thông kết nối - đặc biệt là sự liên thông giữa sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành - có vai trò quyết định trong việc thu hút dòng vốn, nguồn nhân lực quốc tế.