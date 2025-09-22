Trung tâm tài chính định hình không gian kinh tế số mới cho Đà Nẵng

TPO - Theo chuyên gia, phát triển trung tâm tài chính quốc tế giúp định hình không gian kinh tế số mới cho Đà Nẵng dựa trên thị trường số, nền tảng số, giao dịch số và dữ liệu số.

Chiều 22/9, UBND TP Đà Nẵng tổ chức Hội thảo Phát triển kinh tế số TP Đà Nẵng với sự tham gia của các chuyên gia, doanh nghiệp.

Các chuyên gia hiến kế để Đà Nẵng trở thành điểm sáng kinh tế số. Ảnh: Giang Thanh

Đà Nẵng đặt mục tiêu đến năm 2030, quy mô kinh tế số đạt tối thiểu 35-40% GRDP toàn thành phố (toàn quốc là 30%); triển khai thêm ít nhất 2 khu công nghệ thông tin tập trung; có thêm trạm trung chuyển dữ liệu quốc tế (digital hub); trung tâm dữ liệu quốc tế; triển khai thí điểm và tiến đến chính thức kinh doanh tài sản số bằng NFT…

Theo PGS.TS Trần Minh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Kinh tế số và Xã hội số (Bộ Khoa học và Công nghệ), mục tiêu kinh tế số chiếm 35 – 40% GRDP của Đà Nẵng đã vươn ra tầm khu vực, nếu đạt được, Đà Nẵng có thể trở thành địa phương dẫn đầu khu vực và thế giới về kinh tế số, tương đương với các nước phát triển.

“Thời gian qua, kinh tế số và ICT (công nghệ thông tin truyền thông) của Đà Nẵng có sự phát triển ngoạn mục, khu công nghệ thông tin tập trung (Khu công viên phần mềm số 1 - PV) của Đà Nẵng có tỷ trọng doanh thu/hecta cao nhất cả nước”, ông Tuấn nói.

PGS.TS Bùi Quang Bình, Trường ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng, đánh giá trung tâm tài chính quốc tế không chỉ là thiết chế tài chính mà là không gian phát triển kinh tế số mới, là điểm hội tụ vốn – công nghệ - dữ liệu – nhân lực và là bệ phóng để kinh tế số Đà Nẵng vươn tầm khu vực.

Theo PGS.TS Bùi Quang Bình, trung tâm tài chính quốc tế định hình không gian kinh tế số mới cho Đà Nẵng.

Chuyên gia của trường ĐH Kinh tế đưa ra 2 kịch bản phát triển trung tâm tài chính cho Đà Nẵng. Trong đó, nếu phát triển trung tâm tài chính truyền thống, đến năm 2030, Đà Nẵng có tốc độ tăng trưởng ICT khoảng 10%, doanh thu đạt 71,5 nghìn tỷ đồng, tỷ trọng kinh tế số chiếm 26%; kinh tế số có cải thiện nhưng tương đồng với TP Hồ Chí Minh, chưa tạo được khác biệt.

Nếu phát triển trung tâm tài chính số gắn với sandbox (cơ chế thử nghiệm có kiểm soát), ICT tăng trưởng khoảng 16%, doanh thu đạt trên 94 nghìn tỷ đồng, tỷ trọng kinh tế số đạt khoảng 28 – 29% vào năm 2030. Không gian số mở rộng toàn diện với Fintech, ESG (kinh tế bền vững), Blockchain, Ngân hàng số.

“Trung tâm Tài chính quốc tế mở ra không gian phát triển mới gồm: thị trường số, nền tảng số, giao dịch số và dữ liệu số; tạo ra không gian thử nghiệm chính sách, sản phẩm và mô hình phát triển kinh tế số. Đà Nẵng thực sự sẽ trở thành một “hub” tài chính công nghệ số của Việt Nam và khu vực”, PGS.TS Bình nói.

Khu công viên phần mềm số 2 kỳ vọng sẽ giúp kinh tế số Đà Nẵng bứt phá.

Định hướng các giải pháp để phát triển kinh tế số Đà Nẵng thông qua Trung tâm tài chính quốc tế, PGS.TS Bùi Quang Bình kiến nghị thành phố xây dựng thể chế và pháp lý; hạ tầng số và logistics; nhân lực và đổi mới sáng tạo tập trung vào đào tạo fintech, blockchain, ESG, trung tâm đổi mới, vườn ươm; thị trường và vốn.

Theo ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, những năm qua, địa phương triển khai nhiều giải pháp đột phá và đạt được một số kết quả đáng khích lệ trong xây dựng thành phố thông minh, chuyển đổi số gắn với cải cách hành chính và phát triển kinh tế số.

“Để đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế số, Đà Nẵng cam kết tạo môi trường thuận lợi, chính sách minh bạch, hỗ trợ hết mình để các sáng kiến, giải pháp sáng tạo mới được ứng dụng hiệu quả vào thực tiễn”, ông Bửu nói.