Phân vai Trung tâm Tài chính quốc tế tại TPHCM và Đà Nẵng thế nào?

TPO - Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Thứ trưởng Bộ Tài chính - cho hay, Nghị quyết của Quốc hội về Trung tâm Tài chính đã xác lập một trung tâm hai điểm đến. Trong đó, TPHCM là đầu mối quy mô; TP. Đà Nẵng có vai trò chuyên biệt, với tinh thần cốt lõi là để phân vai, cộng hưởng, không sao chép.

Ngày 28/8, UBND TP. Đà Nẵng phối hợp với Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương và Bộ Tài chính tổ chức Diễn đàn tài chính thường niên Việt Nam 2025.

Những mũi nhọn tạo ra đột phá

Phát biểu khai mạc diễn đàn, ông Nguyễn Thanh Nghị - Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương - nhấn mạnh, xây dựng Trung tâm Tài chính tại Việt Nam là một trong những quyết sách chính trị quan trọng, có ý nghĩa chiến lược của Đảng và Nhà nước. Hiện nay, TPHCM và TP. Đà Nẵng đang khẩn trương cụ thể hóa chủ trương này.

Ông Nguyễn Thanh Nghị phát biểu tại diễn đàn.

Theo ông Nghị, sự kết hợp ba trụ cột tài chính công nghệ - chuỗi khối - vi mạch bán dẫn trong Tuần lễ tài chính và công nghệ Đà Nẵng 2025 hướng đến mục tiêu xuyên suốt là phát triển Đà Nẵng trở thành trung tâm mới của tài chính quốc tế, đổi mới sáng tạo, phát triển công nghệ lõi tại Việt Nam và khu vực.

Ông Nghị cho biết, theo chủ trương định hướng chiến lược của Trung ương, đây là những lĩnh vực mũi nhọn có khả năng tạo ra đột phá. Không chỉ nâng cao vị thế trên bản đồ tài chính quốc tế mà còn xây dựng một nền kinh tế kiến thức hiện đại cho Đà Nẵng và đất nước....

Với sự vào cuộc đồng bộ và quyết liệt của toàn hệ thống chính trị, sự ủng hộ của nhân dân, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, bạn bè quốc tế, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương bày tỏ tin tưởng Đà Nẵng sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Quang cảnh diễn đàn.

Ông Nguyễn Văn Quảng - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng - cho biết, thành phố đang tích cực phối hợp với các bộ, ngành Trung ương để hoàn thiện các dự thảo nghị định hướng dẫn triển khai Nghị quyết 222 của Quốc Hội. Trong đó, có việc xây dựng nghị định về thành lập Trung tâm Tài chính quốc tế gắn với thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Qua đó tạo hành lang pháp lý thông thoáng để thu hút các dự án, nguồn lực chất lượng cao phục vụ cho Trung tâm tài chính quốc tế.

Bốn trụ cột cho trung tâm tài chính

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Thứ trưởng Bộ Tài chính - cho hay, Nghị quyết của Quốc Hội về Trung tâm tài chính đã xác lập một trung tâm hai điểm đến. Trong đó, TPHCM là đầu mối quy mô; TP. Đà Nẵng có vai trò chuyên biệt, với tinh thần cốt lõi là để phân vai, cộng hưởng và không sao chép.

Theo bà Ngọc, ở TPHCM sẽ phát huy vai trò trung tâm vốn rộng và sâu với thị trường cổ phiếu, trái phiếu, ngân hàng, đầu tư, quỹ quản lý tài sản, dịch vụ niêm yết. Trong khi đó, TP. Đà Nẵng sẽ tập trung vào các thị trường ngách bổ trợ, dựa đúng vào lợi thế của thành phố là cảng biển, sân bay, hành lang kinh tế Đông - Tây, mạng lưới công nghiệp ven biển...

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Thứ trưởng Bộ Tài chính - phát biểu tại chương trình.

Trung tâm Tài chính quốc tế tại Đà Nẵng sẽ "cắm rễ" sâu vào chuỗi hàng hải công nghiệp và dịch vụ toàn vùng. Theo bà Ngọc, song song với Khu thương mại tự do, Đà Nẵng cần có danh mục sản phẩm, dịch vụ rõ ràng, khác biệt với TP Hồ Chí Minh để bù đắp những khoảng trống của thị trường Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Tài chính cũng gợi ý 4 trụ cột cho Trung tâm Tài chính quốc tế tại Đà Nẵng. Thứ nhất là tài chính hàng hải, logistics và bảo hiểm. Thứ hai là làm nền tảng cho các giao dịch phái sinh gắn với nông thủy sản, kim loại, quặng… ở miền Trung - Tây Nguyên. Thứ ba là tài chính xanh, trái phiếu xanh, tín chỉ carbon, bảo hiểm rủi ro khí hậu cho nông nghiệp nuôi trồng. Thứ tư là dịch vụ tài chính xuyên biên giới cho thương mại dọc hành lang kinh tế Đông- Tây.

Theo bà Ngọc, với bốn trụ cột này này sẽ bổ trợ tạo thành một dòng chảy hàng hóa, dữ liệu, vốn, bảo hiểm... liên kết thành một chuỗi đóng mở rất nhịp nhàng.