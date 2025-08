Thủ tướng Phạm Minh Chính dự hội nghị triển khai Nghị quyết về Trung tâm Tài chính quốc tế

Tham dự hội nghị có Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên cùng lãnh đạo các bộ, ngành, tổ chức tài chính quốc tế, nhà đầu tư trong và ngoài nước.

15 nhóm chính sách đặc thù

Tại hội nghị, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi đã nêu những nội dung cơ bản của Nghị quyết 222/2025 về Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 1-9-2025.

Nghị quyết này quy định 15 nhóm chính sách đặc thù áp dụng trong Trung tâm Tài chính quốc tế, gồm: Ngoại hối; ngân hàng, tài chính; phát triển thị trường vốn; thuế; xuất nhập cảnh, cư trú, lao động đối với chuyên gia, nhà quản lý và nhà đầu tư; lao động, việc làm và an sinh xã hội; đất đai, xây dựng; môi trường; tài chính thử nghiệm có kiểm soát cho dịch vụ tài chính ứng dụng công nghệ (FinTech) và đổi mới sáng tạo; ưu đãi theo lĩnh vực; nhà đầu tư chiến lược; phát triển hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội; xuất khẩu, nhập khẩu và phân phối hàng hóa, dịch vụ; phí, lệ phí; giải quyết tranh chấp trong hoạt động đầu tư kinh doanh.

Thủ tướng là Trưởng Ban chỉ đạo

Sau đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động triển khai xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Theo đó, Thủ tướng đã ký quyết định thành lập Ban Chỉ đạo về Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam để giúp Chính phủ chỉ đạo định hướng chiến lược, điều phối bảo đảm vận hành thông suốt, nhất quán việc xây dựng, vận hành và phát triển trung tâm tài chính quốc tế.

Tại quyết định này, Thủ tướng Phạm Minh Chính là Trưởng Ban chỉ đạo; các Phó Trưởng Ban gồm: Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình (Thường trực), Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng và Bí thư Thành ủy TP Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng.

Hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm tài chính quốc tế hàng đầu

Theo Nghị quyết 222/2025 của Quốc hội, Trung tâm Tài chính quốc tế đặt tại TP HCM và TP Đà Nẵng, được xây dựng trên cơ sở thống nhất về hoạt động, quản lý, giám sát; có định hướng phát triển sản phẩm riêng biệt, phát huy thế mạnh của từng thành phố; bảo đảm sự công bằng, tương hỗ lẫn nhau, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm tài chính quốc tế hàng đầu, nâng tầm vị thế của Việt Nam trong mạng lưới tài chính toàn cầu gắn với động lực tăng trưởng kinh tế.

Bên cạnh đó, hai trung tâm tài chính quốc tế cũng nhằm mục tiêu thúc đẩy tài chính bền vững, khuyến khích phát triển các sản phẩm tài chính xanh và huy động nguồn lực cho các dự án chuyển đổi năng lượng và chuyển đổi xanh, đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Các tổ chức, doanh nghiệp được đăng ký làm thành viên của Trung tâm tài chính quốc tế khi đáp ứng các tiêu chuẩn về năng lực tài chính, có uy tín và có lĩnh vực hoạt động phù hợp với định hướng phát triển của Trung tâm Tài chính quốc tế theo quy định tại Nghị quyết này.

Trung tâm Tài chính quốc tế vận hành theo các chuẩn mực quốc tế tiên tiến, kết nối với các thị trường và trung tâm tài chính lớn trên thế giới, tạo điều kiện liên kết các sàn giao dịch trong nước với quốc tế, thúc đẩy dòng vốn đầu tư và phát triển dịch vụ tài chính ứng dụng công nghệ. Thu hút và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyên gia tài chính trong nước và nước mắm và ngoài; tạo môi trường làm việc và sinh sống thuận lợi cho chuyên gia, doanh nhân quốc tế tại Trung tâm tài chính quốc tế.

Việc phát triển Trung tâm tài chính quốc tế phải bảo đảm hài hòa lợi ích giữa nhà nước, nhà đầu tư, người dân trong phát triển kinh tế - xã hội; giữ vững an toàn tài chính, an ninh kinh tế, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội.