Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trực tiếp chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ ở Điện Biên

TPO - Chiều nay (1/8), Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã về tỉnh Điện Biên để trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Tập trung tối đa cho công tác tìm kiếm người mất tích

Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Điện Biên, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu tỉnh cần đánh giá sát tình hình ở từng địa bàn bị ảnh hưởng, đặc biệt là các điểm thiệt hại nặng.

Lực lượng quân đội phải tập trung tối đa cho công tác tìm kiếm người mất tích; khẩn trương triển khai phương án đưa nhà bạt, lương thực, thuốc men và nước sạch đến người dân vùng thiên tai. Đồng thời, cần tăng cường lực lượng y, bác sĩ đến các điểm nóng, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, liên tục trong mọi tình huống.

Theo ông Lò Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, tính đến 15h cùng ngày, mưa lũ đã gây thiệt hại nghiêm trọng trên địa bàn. Toàn tỉnh ghi nhận 19 người chết, mất tích và bị thương; hơn 200 ngôi nhà bị ảnh hưởng nặng, trong đó có trên 100 căn bị ngập sâu, 14 căn bị sạt lở, 17 căn bị cuốn trôi hoặc vùi lấp hoàn toàn. Tại xã Mường Luân, nước lũ dâng cao, có nơi ngập đến tận nóc nhà.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà làm việc với lãnh đạo tỉnh Điện Biên và Bộ CHQS tỉnh. Ảnh: Mai Phương

Theo ông Lò Văn Cương, hiện nhiều tuyến đường từ trung tâm tỉnh đến các xã bị chia cắt, gây khó khăn cho công tác cứu hộ, cứu nạn. UBND tỉnh đã huy động tối đa lực lượng bộ đội, công an, dân quân tự vệ để kịp thời hỗ trợ người dân và khắc phục hậu quả thiên tai.

Mưa lũ cũng gây hư hại nghiêm trọng đến cơ sở hạ tầng. Trụ sở UBND xã Xa Dung, các trường học như PTDTBT Tiểu học Chua Ta, Quang Trung, Mầm non Suối Lư bị sạt lở ta luy âm, nứt gãy tường, ngập úng cục bộ. Nhiều tuyến đường từ trung tâm tỉnh đến các xã vùng cao bị chia cắt hoàn toàn.

Đặc biệt, tại Tìa Dình, phần lớn các bản mất điện và không có sóng điện thoại, khiến công tác chỉ đạo, kết nối thông tin cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn. Hiện tại, giao thông tại nhiều điểm vẫn chưa được khơi thông, làm chậm tiến độ tiếp cận và hỗ trợ người dân tại các khu vực bị cô lập.

Tại xã Mường Luân và xã Phình Giàng, nhiều điểm nước lũ dâng cao đến tận nóc nhà. Đồng thời, nhiều tuyến đường từ trung tâm tỉnh đến các xã vùng sâu bị chia cắt, ảnh hưởng lớn đến việc tiếp cận hiện trường và hỗ trợ người dân.

Lực lượng công an hỗ trợ người dân di chuyển.

Trước tình hình khẩn cấp, UBND tỉnh đã huy động tối đa lực lượng bộ đội, công an, dân quân tự vệ cùng phương tiện chuyên dụng để ứng cứu. Riêng Công an tỉnh Điện Biên đã triển khai 254 cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị PC07, PK02, PC08, PH10 và hơn 50 cán bộ lực lượng an ninh cơ sở.

Các phương tiện, thiết bị cứu hộ được đưa đến hiện trường gồm: 1 xe cứu nạn, 2 xe chở quân, 2 xe CSGT; 70 phao cứu sinh, 2 nhà bạt, 13 cuộn dây cứu hộ, 5 cưa tay, 70 cuốc xẻng, 4 cáng cứu thương, 2 túi y tế.

Hiện các lực lượng đang khẩn trương tiếp cận những khu vực bị chia cắt, tổ chức tìm kiếm cứu nạn và triển khai các phương án đảm bảo an toàn cho người dân.

Chưa thể thống kê chính xác thiệt hại

Ông Lê Xuân Cảnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Điện Biên cho hay, ông đang cùng đoàn công tác của tỉnh và sở vào hiện trường các điểm sạt lở nhưng rất khó tiếp cận.

“Anh em chúng tôi đang vào hiện trường nhưng nhiều nơi không thể vào được. Đặc biệt nhiều nơi mất liên lạc nên chưa thể thống kê chính xác được thiệt hại về người”, ông Cảnh nói.



Hiện nay, các báo cáo có các số liệu khác nhau. Có báo cáo nếu 12 người chết và mất tích tại Điện Biên, có báo cáo nêu 14 người chết và mất tích. Ông Cảnh cho hay, số người mất tích biến động trong ngày vì nhiều người trước đó báo mất tích nhưng chỉ là mất liên lạc hoặc mất tích nhưng đã được tìm thấy.

“Cho đến thời điểm này đã xác định có 7 người chết và 3 người mất tích. Nhưng tôi nhấn mạnh, đây là số liệu sơ bộ, chưa phải là số liệu chính xác”, ông Cảnh cho phóng viên Tiền Phong biết lúc hơn 18h hôm nay.

Lũ lớn đổ về đập thuỷ điện tại Điện Biên

Như Tiền Phong đưa tin, đêm 31/7 và sáng 1/8, địa bàn Điện Biên xuất hiện mưa lớn đã gây sạt lở đất, lũ quét tại nhiều địa phương gây thiệt hại lớn về người và tài sản.

Tại Sơn La, cũng xuất hiện mưa lớn, lũ trên sông Mã lên mức đặc biệt lớn và các sông suối nhỏ cũng xuất hiện lũ, ngập úng. Sơn La chưa ghi nhận thiệt hại về người nhưng đã có một cầu bê tông và ít nhất 4 cầu treo bị cuốn trôi.