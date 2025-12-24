Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Đà Nẵng thiếu 170 cán bộ, công chức cấp xã

Thanh Hiền
TPO - Các vị trí việc làm còn thiếu chủ yếu tập trung ở các lĩnh vực quản lý đất đai, xây dựng, nông nghiệp, tài chính, kế toán, công nghệ thông tin, giáo dục và đào tạo…

Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng vừa ban hành công văn về việc tăng cường công chức, viên chức hỗ trợ UBND các xã, phường.

tp-da-nang-phuong-cam-le-9.jpg
Các vị trí việc làm còn thiếu chủ yếu tập trung ở các lĩnh vực: quản lý đất đai, xây dựng, nông nghiệp... Ảnh: Thanh Hiền

Qua rà soát, hiện nay 28 xã, phường đang thiếu tổng cộng 170 cán bộ, công chức (CBCC) so với định mức quy định. Trong đó, nhiều địa phương thiếu số lượng lớn như phường Hòa Khánh thiếu 20 CBCC, phường Liên Chiểu thiếu 19 CBCC, xã Tân Hiệp thiếu 19 CBCC; các xã, phường còn lại thiếu từ 3 đến 9 công chức mỗi đơn vị.

Các vị trí việc làm còn thiếu chủ yếu tập trung ở các lĩnh vực: quản lý đất đai, xây dựng, nông nghiệp, tài chính, kế toán, công nghệ thông tin, giáo dục và đào tạo… Trong đó có nhiều vị trí then chốt, trực tiếp tham mưu và triển khai nhiệm vụ của chính quyền cấp xã theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Trước thực trạng trên, Sở Nội vụ đề nghị các sở, ban, ngành tiếp tục tăng cường, điều động, biệt phái công chức, viên chức về công tác tại UBND các xã, phường còn thiếu so với định mức, ưu tiên các xã miền núi, vùng xa, xã đảo và địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn.

Sở Nội vụ nhìn nhận, giai đoạn đầu chuyển sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã làm biến động lớn cơ cấu cán bộ ở cơ sở, dẫn đến tình trạng nơi thiếu, nơi thừa nhân sự, ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, nhất là trong các lĩnh vực đăng ký hành chính, tài chính và quản lý đô thị. Sở cũng đã tham mưu UBND thành phố ban hành đề án hỗ trợ nhân sự. Hiện 6 sở, ngành đã tăng cường hơn 300 cán bộ, công chức, viên chức xuống trực tiếp hỗ trợ các xã, phường.

Thanh Hiền
