Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng: Khuyến khích cán bộ dám làm, dám chịu trách nhiệm

Nguyễn Thành
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Phạm Đức Ấn nhấn mạnh, cần cán bộ dám làm, dám chịu trách nhiệm để thúc đẩy phát triển và cải cách hành chính thành phố.

Ngày 18/11, UBND TP. Đà Nẵng tổ chức hội nghị quán triệt các nghị quyết của Trung ương và Thành ủy.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Đức Ấn - Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng cho biết: Nhiệm kỳ 2025 – 2030 mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra không ít thách thức khi Đà Nẵng – Quảng Nam đã hoàn thành sáp nhập và đang vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng thời, TP. Đà Nẵng cũng đứng trước yêu cầu đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, đầu tư hạ tầng và nâng cao chất lượng quản trị đô thị.

pham-duc-an.jpg
Ông Phạm Đức Ấn phát biểu tại hội nghị.

Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng đề nghị các cấp ủy, cơ quan, đơn vị ngay sau hội nghị phải tập trung triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ trọng tâm. Trước hết, cần khẩn trương tổ chức quán triệt sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức để mỗi người đều nắm chắc và hiểu đúng nội dung, tinh thần của Nghị quyết và Chương trình hành động.

Cùng với đó, rà soát, hoàn thiện và ban hành các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết tại cấp cơ sở theo hướng rõ mục tiêu, rõ nhiệm vụ, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm và rõ sản phẩm, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, chỉ tiêu cải cách hành chính, chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Theo ông Ấn, thành phố sẽ đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, xác định trách nhiệm của người đứng đầu các cấp trong việc khuyến khích cán bộ dám làm, dám chịu trách nhiệm. Đồng thời kiên quyết xử lý những trường hợp né tránh, làm chậm công việc.

"Phải có người chịu trách nhiệm, không chịu làm gì phải ra khỏi đội ngũ để cho người khác làm. Không thể để người vẫn muốn hưởng lương mà lại không dám làm việc", Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng nhấn mạnh.

Ông Ấn cho rằng, nếu cán bộ làm vì việc chung, không tư lợi, không vụ lợi cá nhân thì không ai xử lý hay kỷ luật. Lãnh đạo thành phố cũng sẵn sàng đứng ra bảo vệ.

Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng cũng yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, theo dõi tiến độ thực hiện các mục tiêu Nghị quyết. Quá trình này phải kịp thời phát hiện khó khăn, vướng mắc để đề xuất giải pháp tháo gỡ. Đồng thời, phải kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương hành chính trong toàn Đảng bộ.

Đề cao vai trò nêu gương của người đứng đầu, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng yêu cầu mỗi cơ quan, đơn vị phải đổi mới tư duy hành động, chuyên nghiệp hóa phương pháp làm việc, xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh, liêm chính, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Các sở, ban, ngành và đơn vị trực thuộc cần chủ động phối hợp, nâng cao chất lượng tham mưu nhất là ở các lĩnh vực đột phá như hạ tầng chiến lược, chính quyền số, kinh tế số, kinh tế xanh, đổi mới sáng tạo và phát triển khoa học – công nghệ.

Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng cũng kêu gọi toàn Đảng bộ UBND TP. Đà Nẵng phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới và trách nhiệm; bắt tay ngay vào triển khai công việc sau Hội nghị với quyết tâm cao nhất. Ban Thường vụ Đảng ủy UBND thành phố sẽ theo dõi sát sao, kịp thời biểu dương tập thể, cá nhân thực hiện tốt nhiệm vụ và nghiêm khắc xem xét đối với những nơi thiếu quyết liệt, chậm trễ trong triển khai.

Nguyễn Thành
