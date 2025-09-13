Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Thủ tướng phê chuẩn ông Phạm Đức Ấn giữ chức Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng

Luân Dũng
TPO - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định ngày 13/9 phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Phạm Đức Ấn, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Phạm Đức Ấn sinh năm 1970, quê quán tỉnh Nghệ An, trình độ cao cấp lý luận chính trị, Cử nhân Luật Kinh tế, Cử nhân Ngân hàng - Tài chính, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh.

Ông Phạm Đức Ấn có nhiều năm công tác trong ngành ngân hàng, từng giữ các chức vụ Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hưng Yên; Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV); Tổng Giám đốc Ngân hàng liên doanh Việt Nga (VRB); Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Từ tháng 5/2020, ông Phạm Đức Ấn là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.

Đến tháng 12/2024, Ban Bí thư điều động, chỉ định ông tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025. Sau đó, HĐND tỉnh bầu ông giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tháng 9/2025, Ban Bí thư quyết định điều động, chỉ định ông Phạm Đức Ấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, đại biểu Quốc hội khóa XV, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020 – 2025; giới thiệu để HĐND thành phố bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Sáng 8/9, tại kỳ họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề), HĐND thành phố Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 bầu ông Phạm Đức Ấn, Phó Bí thư Thành ủy giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021 - 2026.

