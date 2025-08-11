Thủ tướng phê chuẩn Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai

Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Kim Long.

Sáng nay (11/8), Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ.

Theo báo Nhân Dân, tại hội nghị, đại diện UBND tỉnh Đồng Nai đã công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Kim Long, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Kim Long.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai Tôn Ngọc Hạnh đề nghị tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Kim Long không ngừng học hỏi, trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng, nâng cao năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Cùng với đó, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng–an ninh của tỉnh đã đề ra.

Trước đó, tại Kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề), Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, 100% đại biểu có mặt đã bầu ông Nguyễn Kim Long giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ông Nguyễn Kim Long, sinh năm 1977; quê quán tỉnh Bình Dương (cũ) nay là Thành phố Hồ Chí Minh; trình độ chuyên môn Thạc sĩ kinh tế; cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, ông Nguyễn Kim Long từng có thời gian làm việc tại Văn phòng UBND tỉnh, sau đó được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty công nghiệp thực phẩm (Dofico) (doanh nghiệp trực thuộc UBND tỉnh). Tiếp đó, năm 2020, ông Nguyễn Kim Long được bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Như vậy, Thường trực UBND tỉnh Đồng Nai hiện có ông Võ Tấn Đức, Chủ tịch UBND tỉnh và 4 Phó Chủ tịch UBND tỉnh, gồm: Lê Trường Sơn, Nguyễn Thị Hoàng, Hồ Văn Hà và Nguyễn Kim Long.