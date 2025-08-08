Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhịp sống phương Nam

Google News

Đồng Nai có tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Mạnh Thắng
TPO - Ông Nguyễn Kim Long, Chánh văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai được HĐND tỉnh bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Sáng 8/8, HĐND tỉnh Đồng Nai khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ 4 (Kỳ họp chuyên đề) về công tác nhân sự của UBND tỉnh.

Tại kỳ họp, ông Võ Tấn Đức, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh đã trình bày tờ trình về việc giới thiệu ông Nguyễn Kim Long, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh để HĐND tỉnh xem xét bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.

k-long-1.jpg
Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Nai chúc mừng ông Nguyễn Kim Long (giữa) trúng cử chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Thực hiện quy trình bầu cử tại kỳ họp, ông Nguyễn Kim Long trúng cử chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu sau khi được HĐND tỉnh bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, ông Nguyễn Kim Long bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đến Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh đã tín nhiệm, tin tưởng giao phó trọng trách mới.

Ông Nguyễn Kim Long cho biết ở cương vị mới, sẽ cùng với các thành viên UBND tỉnh làm hết sức mình, phát huy trí tuệ, khả năng, tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Mạnh Thắng
