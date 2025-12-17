Bé trai 4 tuổi bị lạc qua đêm trong rừng

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Sau hơn 15 giờ huy động lực lượng tìm kiếm xuyên đêm, bé trai 4 tuổi đi lạc trong rừng cao su tại xã Nậm Tăm, tỉnh Lai Châu đã được lực lượng chức năng tìm thấy và đưa về với gia đình an toàn.

Ngày 17/12, Công an xã Nậm Tăm cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng tìm thấy cháu Giàng Văn Hiếu (SN 2021), trú tại xã Tủa Sín Chải, bị lạc trong khu vực rừng cao su trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 19h30 ngày 16/12, Công an xã Nậm Tăm tiếp nhận tin báo của người dân về việc một cháu bé mất tích tại khu vực Đội cao su số 3. Theo xác minh ban đầu, chiều cùng ngày, chị Thào Thị Sáng (SN 2002) đưa con trai là cháu Hiếu đi cùng khi cạo mủ cao su thuê tại bản Nậm Lò. Trong lúc làm việc, do sơ suất không để ý, cháu Hiếu đã đi lạc vào rừng. Gia đình tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả.

Bé trai được tìm thấy với nhiều vết bầm, xước trên cơ thể.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an xã Nậm Tăm huy động tối đa lực lượng, phối hợp với công nhân nông trường cao su, lực lượng cơ sở và người dân địa phương tổ chức tìm kiếm. Các tổ công tác chia thành nhiều mũi, rà soát từng lô cao su, khe suối, khu vực đồi núi, hang đá trong điều kiện đêm tối.

Đến khoảng 11h ngày 17/12, lực lượng tìm kiếm phát hiện cháu Hiếu tại khu vực đỉnh đồi thuộc lô 136, bản Nậm Lò, cách vị trí bị lạc khoảng 2,5 km.

Thời điểm được tìm thấy, cháu bé trong tình trạng mệt lả, hoảng loạn, trên người có nhiều vết trầy xước do đói và lạnh. Cán bộ, chiến sĩ Công an xã đã sơ cứu, ủ ấm, trấn an tinh thần và đưa cháu đến cơ sở y tế kiểm tra sức khỏe. Hiện sức khỏe cháu Hiếu đã ổn định và được bàn giao cho gia đình.

