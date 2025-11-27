CSGT Hà Nội ra quân xuyên đêm, xe quá tải đồng loạt 'án binh bất động'

TPO - Đêm 26, rạng sáng 27/11, CSGT Hà Nội đồng loạt triển khai các tổ tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm liên quan đến hành vi chở quá tải trọng, che biển số, “độ” còi, đèn… Theo ghi nhận của PV, nhiều xe tải đã 'triển khai' phương án đối phó bằng cách "án binh bất động".

Tối 26/11, các tổ công tác Đội CSGT thuộc Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội, đồng loạt triển khai lực lượng tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm đối với xe tải, xe chở vật liệu xây dựng, xe bồn trộn bê tông chở quá khổ, quá tải, rơi vãi vật liệu, cơi nới thành thùng, biển số mờ, che lấp biển số, tự ý lắp thêm còi, đèn, vượt đèn đỏ…. Đây là các hành vi tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn và ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị.

Lực lượng CSGT kiểm tra tải trọng xe chở vật liệu xây dựng.

Ghi nhận trên tuyến Nguyễn Trãi, Đội CSGT đường bộ số 7 đã phát hiện, xử lý 4 trường hợp xe tải vi phạm, trong đó có 1 trường hợp chở hàng quá tải 22%.

Trên tuyến đường trục phía Nam Hà Nội, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 10 phát hiện tài xế N.V.T (trú tại huyện Ứng Hòa) điều khiển xe tải biển kiểm soát 29C-720.XX chở quá 18% tải trọng cho phép.

Làm việc với tổ công tác, tài xế này cho rằng bản thân “không biết xe quá tải” do không kiểm soát lượng vật liệu mà máy xúc đưa lên xe.

Một số tài xế điều khiển phương tiện chở quá tải trọng bị phát hiện.

Lực lượng chức năng còn phát hiện nhiều trường hợp tài xế sử dụng các thủ đoạn tinh vi nhằm trốn tránh sự kiểm soát, phổ biến nhất là hành vi làm mờ biển số để qua mặt hệ thống camera phạt nguội; xe “độ” đèn, còi…

Kết quả, từ 20h - 24h ngày 26/11 và từ 0h - 6h ngày 27/11, lực lượng CSGT Hà Nội đã kiểm soát 395 phương tiện (trong đó có 208 xe tải chở vật liệu xây dựng); phát hiện, xử lý 69 trường hợp vi phạm (gồm 32 trường hợp liên quan đến xe chở vật liệu xây dựng), với tổng số tiền phạt ước tính gần 200 triệu đồng.

Từ 15/10 đến 14/11, lực lượng CSGT Hà Nội đã xử lý gần 800 trường hợp vi phạm liên quan đến quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng.

Thấy CSGT là “án binh bất động”

Cũng ghi nhận vào lúc 21h cùng ngày, tại khu vực đường Nguyễn Xiển, Phạm Tu… trong hơn 1 tiếng đồng hồ kể từ khi cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT đường bộ số 14 xuất hiện thì không thấy bóng dáng một xe tải chở đất nào đi qua. Trong khi tuyến đường này thường xuyên bị các đoàn xe tải trọng lớn quần thảo.

Một xe tải chở đất không thấy biển số dừng ven đường lúc hơn 22h.

Tại công trình trên đường Phạm Tu, mặc dù vẫn hoạt động nhưng các xe “HOWO – hổ vồ” nằm im trong bãi, dừng vận chuyển hàng ra ngoài.

Qua quan sát của phóng viên, khoảng 22h30, có 2 xe di chuyển ra ngoài nhưng không vận chuyển đất. Xe này không rõ biển số và tránh tổ công tác bằng cách đi về phía đường Khuất Duy Tiến lên Vành đai 3 trên cao, hướng cầu Thăng Long.

Công trình trên đường Phạm Tu hoạt động nhưng xe không di chuyển ra ngoài.

Trong khi đó, ngày hôm trước (25/11), trên báo Tiền Phong phản ánh tuyến đường Phạm Tu, Cầu Bươu, Cienco 5… nườm nượp xe chở đất hoạt động, trong số đó có các xe che, dán biển số chở đất nghi quá tải hoạt động.

Điều này cho thấy sự khó khăn trong công tác xử lý xe chở quá tải, xe che, dán biển số... Bởi khi thấy có lực lượng chức năng là các tài xế thông báo cho nhau, ngay lập tức dừng hoạt động để tránh bị phát hiện, xử phạt.

Sau khi rời công trình một chiếc xe tải không thể nhìn thấy biển số đi đường khác nhằm tránh bị lực lượng chức năng phát hiện, hướng về phía đường Khuất Duy Tiến rồi lên Vành đai 3 trên cao. Ảnh chụp đêm 26/11.

Trong khi đó, đêm 25/11, xe này vận chuyển đất di chuyển theo hướng đi Cienco 5 ra ngoại thành.

Theo Phòng CSGT Hà Nội, từ nay đến cuối năm 2025 và trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đơn vị tiếp tục chủ động nắm tình hình, bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát trên các tuyến cửa ngõ và trục chính dẫn vào thành phố.

Qua đó kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm chở hàng quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn Thủ đô.