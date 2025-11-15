Nhiều tài xế xe ôm công nghệ che, dán biển số bị CSGT Hà Nội xử phạt

TPO - Tối 14/11, lực lượng CSGT Hà Nội đồng loạt kiểm tra, xử lý hành vi sử dụng điện thoại và che, dán biển số khi tham gia giao thông, qua đó phát hiện nhiều trường hợp tài xế xe ôm công nghệ vi phạm.

Tài xế xe ôm công nghệ dùng khẩu trang che biển số tránh bị phạt nguội. Ảnh: Thanh Hà

Tối 14/11, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội, các đội Cảnh sát giao thông đường bộ thuộc Phòng CSGT đã đồng loạt triển khai kiểm tra, xử lý các hành vi sử dụng điện thoại và che, dán biển số khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Ghi nhận tại đường Trần Nhật Duật, Hà Nội, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 1 phát hiện nhiều trường hợp vi phạm là tài xế xe ôm công nghệ.

Nam tài xế tên H. điều khiển phương tiện bị dán che lấp 2 chữ số. Ảnh: Thanh Hà

Hình ảnh biển số xe bị dán. Ảnh: Thanh Hà

Điển hình, nam tài xế xe ôm công nghệ tên V.M.H (trú tại Hà Nội) cho biết dán decal lên biển số nhằm che mất 2 chữ số, từ giữa tháng 10 đến nay. Tài xế này biện minh cho hành vi vi phạm của mình bằng cách đổ lỗi do "các cháu ở nhà nghịch dán vào".

Tài xế H. nói đã nhận thức được hành vi vi phạm và cho biết, sau này sẽ bỏ nghề không chạy xe ôm công nghệ nữa.

Tài xế tự tháo khẩu trang che biển số. Ảnh: Thanh Hà

Một tài xế khác tên H.T.P đi xe BKS 27-AA 11X.61, khi bị lực lượng chức năng phát hiện hành vi che, dán biển số cũng lấy lý do biện minh cho hành vi vi phạm của bản thân là "do trẻ con dán".

Ngoài các trường hợp trên, CSGT phát hiện nhiều tài xế xe ôm công nghệ khác dùng khẩu trang che kín biển số nhằm tránh bị camera phát hiện xử lý phạt nguội khi tham gia giao thông.

Đối với hành vi che, dán biển số, tài xế bị phạt từ 4-6 triệu đồng và trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Nhiều tài xế dán che biển số nhằm tránh bị phạt nguội. Ảnh: Thanh Hà

Ảnh: Thanh Hà

Trao đổi với phóng viên, Thiếu tá Đào Xuân Dũng - cán bộ Đội CSGT đường bộ số 1 cho biết, việc triển khai đồng loạt các tổ tuần tra trong một thời điểm nhằm huy động tối đa lực lượng, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông.

"Người tham gia giao thông phải chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện, không che, dán, làm mờ biển số; đồng thời có trách nhiệm giữ an toàn cho bản thân và cho những người cùng tham gia giao thông" - Thiếu tá Dũng khuyến cáo.

Ảnh: Thanh Hà

Phòng CSGT Hà Nội đánh giá tình trạng người điều khiển phương tiện cố tình che, dán hoặc làm mờ biển số để tránh sự ghi nhận của camera giám sát và thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ diễn ra khá phổ biến. Hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn gây khó khăn cho công tác kiểm soát, xử lý vi phạm và điều tra tai nạn giao thông.

Bên cạnh đó, việc sử dụng điện thoại khi đang lái xe được đánh giá là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tai nạn giao thông. Chỉ một vài giây mất tập trung khi nhìn vào màn hình điện thoại có thể khiến tài xế không kịp xử lý tình huống, gây nguy hiểm cho chính mình và những người xung quanh.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi dùng tay cầm và sử dụng điện thoại hoặc các thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện đang di chuyển trên đường bộ sẽ bị xử phạt từ 4–6 triệu đồng đối với người điều khiển ô tô, và từ 800.000–1 triệu đồng đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy.

Trường hợp vi phạm gây tai nạn giao thông, mức phạt tăng lên từ 20–22 triệu đồng đối với người điều khiển ô tô và từ 10–14 triệu đồng đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy. Ngoài phạt tiền, người vi phạm còn bị trừ điểm giấy phép lái xe theo quy định.

Thống kê của Phòng CSGT Hà Nội, trong tối 14/11, lực lượng chức năng đã xử lý 116 trường hợp, phạt khoảng 336,6 triệu đồng, tạm giữ 19 phương tiện và trừ điểm giấy phép lái xe 79 trường hợp.

Trong đó, vi phạm liên quan đến biển số 74 trường hợp mô tô (không gắn biển số; biển số không rõ chữ số, bị che/dán; biển số bị bẻ cong, thay đổi hình dạng, màu sắc; gắn biển số không đúng đăng ký hoặc không do cơ quan có thẩm quyền cấp), sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện 42 trường hợp mô tô.