Pháp luật

Google News

Xử lý người phụ nữ tự mua biển số '9999' lắp vào xe máy để lưu thông

Thanh Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Liên quan đến vụ việc 2 chiếc xe SH mang biển số "tứ quý 9" cùng di chuyển trên đường Hà Nội gây xôn xao dư luận, lực lượng CSGT Hà Nội đã xác minh làm rõ và xử phạt một người dân tự ý lắp biển số giả.

bien-so.jpg
Hình ảnh 2 xe máy mang BKS giống nhau di chuyển trên đường.

Ngày 3/11, người dân đi đường phát hiện và ghi lại hình ảnh hai xe mô tô mang cùng biển kiểm soát 29D2 - X9999 lưu thông trên phố Huế (Hà Nội), sau đó gửi thông tin phản ánh tới đường dây nóng của Cục trưởng Cục CSGT.

Tiếp nhận chỉ đạo của lãnh đạo Cục, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, nhanh chóng xác định danh tính các cá nhân liên quan và mời đến cơ quan công an làm việc.

bien-so-1.jpg
Chủ phương tiện làm việc với CSGT.

Đến ngày 4/11, tại trụ sở Đội CSGT đường bộ số 4, anh Đ.M.T (SN 1977, trú tại phường Định Công, Hà Nội) là chủ sở hữu hợp pháp của xe mô tô Honda SH màu trắng, biển số định danh 29D2 - X9999.

Sau khi bán chiếc xe này cho ông T.Đ.L (SN 1950, trú tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội), anh T đã làm thủ tục thu hồi biển số, đồng thời đăng ký cho chiếc xe Honda SH khác màu đỏ, gắn lại biển số 29D2 - X9999 theo quy định.

Về phía ông L, do sức khỏe yếu phải điều trị tại bệnh viện nên chưa hoàn tất thủ tục đăng ký chiếc xe mua lại. Trong thời gian này, chị T.L.P (SN 1980, con gái ông L) đã tự ý đặt mua một biển số 29D2 - X9999 qua mạng xã hội, gắn vào chiếc xe Honda SH màu trắng để lưu thông trên đường.

bien-so-2.jpg
Một chiếc xe SH mang biển số giả.

Căn cứ kết quả xác minh, Đội CSGT đường bộ số 4 đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với chị T.L.P về các hành vi: “Điều khiển xe gắn biển kiểm soát không do cơ quan có thẩm quyền cấp” và “Không có giấy chứng nhận đăng ký xe”, với tổng mức phạt 7,5 triệu đồng, đồng thời trừ 6 điểm giấy phép lái xe và tịch thu biển kiểm soát không do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Phòng CSGT Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân khi mua bán, sử dụng phương tiện phải thực hiện đầy đủ thủ tục đăng ký, sang tên theo quy định. Việc tự ý sử dụng hoặc làm giả biển kiểm soát là hành vi vi phạm pháp luật, sẽ bị xử lý nghiêm.

Thanh Hà
