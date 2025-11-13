CSGT Hà Nội đồng loạt xử lý che biển số xe, sử dụng điện thoại

TPO - Khi bị lực lượng CSGT kiểm tra, xử lý hành vi che biển số xe máy khi tham gia giao thông, nhiều tài xế biện minh bằng việc che cho đẹp, hoặc khi người khác mượn xe thì bị che lại nhằm tránh bị xử phạt khi đi đường.

Nam tài xế điều khiển xe che biển số.

Sáng 13/11, lực lượng CSGT Công an TP Hà Nội đồng loạt triển khai các tổ công tác tuần tra, kiểm soát xử lý hành vi che biển số xe, sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Ghi nhận tại khu vực đường Láng - Láng Hạ (Hà Nội), tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, đã phát hiện, lập biên bản nhiều trường hợp vi phạm.

Khoảng 8h56, tổ công tác phát hiện nam tài xế xe ôm công nghệ điều khiển phương tiện có dán biển số XX-AK 008.08 theo hướng Láng - Láng Hạ đã dừng kiểm tra.

Làm việc với tổ công tác, tài xế thừa nhận hành vi vi phạm và tự bóc phần giấy dán 2 chữ số đầu của biển số.

"Xe tôi dán biển số từ lâu, tôi cũng không nắm được mức phạt hiện nay đối với hành vi này" - tài xế tên V nói.

Theo nam tài xế, việc che biển số nhằm mục đích "cho đẹp".

Một tài xế công nghệ dán che biển số.

Tương tự, nam tài xế tên C điều khiển xe SH bị CSGT dừng kiểm tra vì dùng khẩu trang che biển số.

"Tôi cho người khác mượn xe từ hôm qua. Hôm nay tôi đi do không để ý xe mình bị che biển số" - C trình bày.

Khi được CSGT thông báo với lỗi vi phạm trên sẽ bị xử phạt 5 triệu đồng, C cho biết sẽ rút kinh nghiệm và chú ý kiểm tra xe trước khi di chuyển.

Thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn - cán bộ Đội CSGT đường bộ số 3 cho biết, hành vi che, dán biển số là lỗi cố ý vi phạm, do đó cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm. Ngoài ra, việc người điều khiển phương tiện sử dụng điện thoại khi đang di chuyển trên đường tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông do mất tập trung.

"Khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật để bảo đảm an toàn cho chính bản thân và người xung quanh"- Thiếu tá Tuấn chia sẻ.

Theo thống kê của Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, trong sáng cùng ngày, lực lượng chức năng tổng xử lý 127 trường hợp, phạt tiền (ước tính) 321,4 triệu đồng, tạm giữ 14 phương tiện, trừ điểm GPLX 97 trường hợp.

Trong đó, hành vi không gắn biển số 6 trường hợp mô tô; gắn biển số không rõ chữ, số hoặc sử dụng chất liệu khác sơn, dán lên chữ, số của biển số xe 13 trường hợp (trong đó 1 ô tô tải, 12 mô tô); gắn biển số bị bẻ cong, che lấp, làm thay đổi chữ, số, màu sắc (của chữ, số, nền biển số xe), hình dạng, kích thước của biển số xe 27 trường hợp mô tô;

Ngoài ra, lực lượng chức năng phát hiện 81 trường hợp dùng tay cầm và sử dụng điện thoại hoặc các thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đang di chuyển trên đường bộ.