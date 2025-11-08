CSGT Hà Nội lý giải việc đèn tín hiệu giao thông tại một số ngã tư tạm thời bỏ đếm giây

Theo đó, thực hiện kế hoạch của Công an TP Hà Nội, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) đang phối hợp với các đơn vị chuyên môn nâng cấp hệ thống điều khiển đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn, ứng dụng công nghệ hiện đại, trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu thời gian thực, nhằm nâng cao hiệu quả chỉ huy, điều khiển và giảm ùn tắc giao thông.
Hiện nay, hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại 563 nút giao trên địa bàn thành phố Hà Nội do Công an thành phố trực tiếp quản lý, vận hành. Đây là một trong những hạ tầng trọng yếu trong công tác tổ chức, điều hành giao thông, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn Thủ đô.
Tuy nhiên, phần lớn hệ thống này được đầu tư từ nhiều năm trước, công nghệ cũ, chỉ phù hợp với điều kiện giao thông có lưu lượng thấp. Trong khi đó, giao thông Hà Nội ngày càng phức tạp, phương tiện cá nhân chiếm tỷ lệ cao, hệ số đi lại trung bình đạt từ 2,73 đến 3,1 chuyến/người/ngày, chưa có đột phá về giao thông công cộng, dẫn đến áp lực ùn tắc tăng mạnh.
Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an thành phố, Phòng CSGT đã rà soát, đánh giá toàn bộ hệ thống đèn tín hiệu và xác định nhiệm vụ trọng tâm là nâng cấp, hiện đại hóa hệ thống điều khiển, hướng đến khả năng điều khiển linh hoạt, thích ứng theo dữ liệu giao thông thời gian thực.
Giải pháp trọng tâm được triển khai là thu thập dữ liệu giao thông bằng camera chuyên dụng, phân tích bằng trí tuệ nhân tạo (AI) đạt độ chính xác tới 95%, kết nối với bộ điều khiển đèn tín hiệu thông minh (Traffic Light Controller). Hệ thống cho phép tự động điều chỉnh thời gian đèn xanh, đèn đỏ theo lưu lượng thực tế, giúp giảm thời gian chờ, tăng thông lượng tại các nút giao.
Thử nghiệm trong năm 2024 tại hai nút giao trên tuyến Võ Chí Công (Xuân La và Nguyễn Hoàng Tôn) cho thấy hiệu quả rõ rệt, thời gian chờ giảm 20–30%, dòng xe di chuyển thông suốt, hạn chế ùn ứ trong giờ cao điểm.
Theo Phòng CSGT Hà Nội, hệ thống mới còn có khả năng điều khiển đồng bộ nhiều nút giao trên cùng tuyến, hành lang, tối ưu hóa lưu lượng toàn tuyến. Khi triển khai đồng bộ, hệ thống không chỉ góp phần giảm ùn tắc, nâng cao hiệu quả chỉ huy điều hành mà còn giảm áp lực cho lực lượng CSGT trong việc trực tiếp điều tiết tại nút.
Trong thời gian triển khai thực hiện, hệ thống đèn đếm lùi tại một số nút giao sẽ tạm thời không hoạt động để phục vụ công tác nâng cấp, thay thế thiết bị điều khiển.
Phòng CSGT đề nghị người tham gia giao thông tuân thủ nghiêm hiệu lệnh của đèn tín hiệu và hướng dẫn của lực lượng CSGT nhằm bảo đảm an toàn, trật tự và lưu thông thông suốt trong thời gian thi công.
Sáng 8/11, ghi nhận của phóng viên Tiền Phong, tại các ngã tư giao cắt với đường Trần Hưng Đạo (Hà Nội) các cột đèn tín hiệu đã bỏ số đếm giây. Cụ thể là tại ngã tư Phan Chu Trinh - Trần Hưng Đạo, Ngô Quyền - Trần Hưng Đạo, Hàng Bài - Trần Hưng Đạo, Bà Triệu - Trần Hưng Đạo, Quang Trung - Trần Hưng Đạo...
Qua quan sát các đèn tín hiệu đều hoạt động giống nhau. Trong đó, đối với chu kỳ đèn đỏ, sau khi gần hết chu kỳ đèn sẽ nháy 1 lần khoảng 2-3 giây sau đó chuyển sang đèn màu xanh; ngược lại, đối với chu kỳ đèn xanh cũng nháy 1 lần và chuyển vàng, sau đó mới chuyển đỏ.
Do mới được bỏ đèn đếm giây, một số người dân còn bỡ ngỡ và khi đi đến không biết nên dừng hay đi qua, thậm chí có người cho rằng đèn bị lỗi... Có trường hợp vượt đèn đỏ, phanh gấp.
Một số ý kiến cho rằng, việc bỏ đèn đếm giây sẽ khiến người tham gia giao thông thiếu tính chủ động vì thường xuyên chú ý đến khi nào hết đèn đỏ, đèn xanh... Còn một số ý kiến khác lại đồng tình, bởi việc bỏ đèn đếm giây sẽ giúp người tham gia giao thông tập trung hơn khi di chuyển trên đường. Đặc biệt là giảm tốc độ tại các ngã ba, ngã tư để quan sát, tránh xảy ra tai nạn.