CSGT Hà Nội lý giải việc đèn tín hiệu giao thông tại một số ngã tư tạm thời bỏ đếm giây

TPO - Theo Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, việc một số đèn tín hiệu tạm thời bỏ đếm giây là do nâng cấp hệ thống điều khiển đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn, ứng dụng công nghệ hiện đại, trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu thời gian thực, nhằm nâng cao hiệu quả chỉ huy, điều khiển và giảm ùn tắc giao thông.

Đèn tín hiệu trên đường Trần Hưng Đạo tạm thời bỏ đếm giây. Ảnh: Thanh Hà

Theo đó, thực hiện kế hoạch của Công an TP Hà Nội, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) đang phối hợp với các đơn vị chuyên môn nâng cấp hệ thống điều khiển đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn, ứng dụng công nghệ hiện đại, trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu thời gian thực, nhằm nâng cao hiệu quả chỉ huy, điều khiển và giảm ùn tắc giao thông.

Hiện nay, hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại 563 nút giao trên địa bàn thành phố Hà Nội do Công an thành phố trực tiếp quản lý, vận hành. Đây là một trong những hạ tầng trọng yếu trong công tác tổ chức, điều hành giao thông, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn Thủ đô.

Tuy nhiên, phần lớn hệ thống này được đầu tư từ nhiều năm trước, công nghệ cũ, chỉ phù hợp với điều kiện giao thông có lưu lượng thấp. Trong khi đó, giao thông Hà Nội ngày càng phức tạp, phương tiện cá nhân chiếm tỷ lệ cao, hệ số đi lại trung bình đạt từ 2,73 đến 3,1 chuyến/người/ngày, chưa có đột phá về giao thông công cộng, dẫn đến áp lực ùn tắc tăng mạnh.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an thành phố, Phòng CSGT đã rà soát, đánh giá toàn bộ hệ thống đèn tín hiệu và xác định nhiệm vụ trọng tâm là nâng cấp, hiện đại hóa hệ thống điều khiển, hướng đến khả năng điều khiển linh hoạt, thích ứng theo dữ liệu giao thông thời gian thực.

Giải pháp trọng tâm được triển khai là thu thập dữ liệu giao thông bằng camera chuyên dụng, phân tích bằng trí tuệ nhân tạo (AI) đạt độ chính xác tới 95%, kết nối với bộ điều khiển đèn tín hiệu thông minh (Traffic Light Controller). Hệ thống cho phép tự động điều chỉnh thời gian đèn xanh, đèn đỏ theo lưu lượng thực tế, giúp giảm thời gian chờ, tăng thông lượng tại các nút giao.

Clip người đi đường còn bỡ ngỡ với việc tạm thời bỏ đếm giây ở đèn tín hiệu.

Thử nghiệm trong năm 2024 tại hai nút giao trên tuyến Võ Chí Công (Xuân La và Nguyễn Hoàng Tôn) cho thấy hiệu quả rõ rệt, thời gian chờ giảm 20–30%, dòng xe di chuyển thông suốt, hạn chế ùn ứ trong giờ cao điểm.

Theo Phòng CSGT Hà Nội, hệ thống mới còn có khả năng điều khiển đồng bộ nhiều nút giao trên cùng tuyến, hành lang, tối ưu hóa lưu lượng toàn tuyến. Khi triển khai đồng bộ, hệ thống không chỉ góp phần giảm ùn tắc, nâng cao hiệu quả chỉ huy điều hành mà còn giảm áp lực cho lực lượng CSGT trong việc trực tiếp điều tiết tại nút.

Trong thời gian triển khai thực hiện, hệ thống đèn đếm lùi tại một số nút giao sẽ tạm thời không hoạt động để phục vụ công tác nâng cấp, thay thế thiết bị điều khiển.

Phòng CSGT đề nghị người tham gia giao thông tuân thủ nghiêm hiệu lệnh của đèn tín hiệu và hướng dẫn của lực lượng CSGT nhằm bảo đảm an toàn, trật tự và lưu thông thông suốt trong thời gian thi công.