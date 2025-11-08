Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Hà Nội bỏ đèn đếm giây tại một số ngã tư, nhiều người lúng túng

Thanh Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Do mới được bỏ đèn đếm giây, một số người dân còn bỡ ngỡ và khi đi đến không biết nên dừng hay đi qua, thậm chí có người cho rằng đèn bị lỗi... Có trường hợp vượt đèn đỏ, phanh gấp.

Clip một số cụm đèn tín hiệu trên đường Trần Hưng Đạo đã bỏ đếm giây.

Sáng 8/11, ghi nhận của phóng viên, tại các ngã tư giao cắt với đường Trần Hưng Đạo (Hà Nội) các cột đèn tín hiệu đã bỏ số đếm giây.

Cụ thể là tại ngã tư Phan Chu Trinh - Trần Hưng Đạo, Ngô Quyền - Trần Hưng Đạo, Hàng Bài - Trần Hưng Đạo, Bà Triệu - Trần Hưng Đạo, Quang Trung - Trần Hưng Đạo...

a1.jpg
Tại một số ngã tư bỏ đèn đếm giây. Ảnh: Thanh Hà

Qua quan sát các đèn tín hiệu đều hoạt động giống nhau. Trong đó, đối với chu kỳ đèn đỏ, sau khi gần hết chu kỳ đèn sẽ nháy 1 lần khoảng 2-3 giây sau đó chuyển sang đèn màu xanh; ngược lại, đối với chu kỳ đèn xanh cũng nháy 1 lần và chuyển vàng, sau đó mới chuyển đỏ.

Do mới được bỏ đèn đếm giây, một số người dân còn bỡ ngỡ và khi đi đến không biết nên dừng hay đi qua, thậm chí có người cho rằng đèn bị lỗi... Có trường hợp vượt đèn đỏ, phanh gấp.

a2.jpg
Người tham gia giao thông chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu. Ảnh: Thanh Hà.

Trao đổi với phóng viên, một số người dân đồng tình về việc bỏ đèn đếm giây và cho rằng không ảnh hưởng gì đến giao thông. Một số ý kiến khác thì ngược lại.

Ông B. (trú tại Hà Nội) bỡ ngỡ với việc đèn tín hiệu không còn đếm giây tại nút giao Ngô Quyền - Trần Hưng Đạo. Ông cho biết, việc bỏ đèn đếm giây sẽ khiến người tham gia giao thông thiếu tính chủ động vì thường xuyên chú ý đến khi nào hết đèn đỏ, đèn xanh...

Còn một số ý kiến khác cho biết, việc bỏ đèn đếm giây sẽ giúp người tham gia giao thông tập trung hơn khi di chuyển trên đường. Đặc biệt là giảm tốc độ tại các ngã ba, ngã tư để quan sát, tránh xảy ra tai nạn.

a3.jpg
a4.jpg
Trên dọc tuyến đường Trần Hưng Đạo bỏ đèn đếm giây. Ảnh: Thanh Hà

Lực lượng CSGT khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông cần chú ý quan sát và chấp hành nghiêm hiệu lệnh của đèn tín hiệu và hiệu lệnh chỉ huy, điều khiển của lực lượng CSGT làm nhiệm vụ tại nút giao để bảo đảm an toàn.

Thanh Hà
#Thí điểm bỏ đèn đếm giây tại Hà Nội #Ảnh hưởng của bỏ đèn đếm giây đến giao thông #Ý kiến người dân về bỏ đèn tín hiệu #Quy trình hoạt động của đèn tín hiệu không có đếm giây #Tác động của bỏ đèn đếm giây đến an toàn giao thông

