Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Diện mạo công viên gần 300 tỷ đồng với cổng hoa sen 5 cánh ở Hà Nội

Trọng Tài
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau 3 lần lỡ hẹn, công viên Gia Lâm (Hà Nội) với vốn đầu tư 286 tỷ đồng trên diện tích 14ha dự kiến hoàn thành trong năm nay. Nhiều hạng mục quan trọng như cổng chào hình hoa sen 5 cánh, vườn hoa và hồ nước đang được gấp rút thi công, hứa hẹn tạo nên một không gian xanh mới cho người dân.

Toàn cảnh công viên mới gần 300 tỷ đồng ở ngoại thành Hà Nội sắp về đích.
gl-38.jpg
Công trình công viên Gia Lâm có tổng diện tích khoảng 14ha, trong đó diện tích mặt hồ hơn 9ha, đường giao thông hơn 1,7ha, cây xanh, vườn hoa khoảng 3ha.
tp-gl-35.jpg
Công trình khởi công từ tháng 6/2024 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Gia Lâm (cũ) làm chủ đầu tư, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2024 nhưng sau đó đã 3 lần lỡ hẹn. Hiện các hạng mục đang được gấp rút triển khai bao gồm hạ tầng khu công viên, vườn hoa, hồ nước. Cổng vào của công viên có hình hoa sen 5 cánh với kích thước lớn đã cơ bản hoàn thiện.
tp-gl-31.jpg
Điểm nhấn độc đáo của dự án là cây cầu đi bộ bắc qua hồ điều hòa bên trong công viên.
gl-36.jpg

Công viên Gia Lâm tiếp giáp các đường Nguyễn Mậu Tài, Thuận An, Thành Trung và Bệnh viện Đa khoa Gia Lâm. Cổng chính của công viên đối diện với trụ sở cơ quan nhà nước cấp xã.

tp-gl-17.jpg
tp-gl-18.jpg
tp-gl-14.jpg

Trên công trường có nhiều nhóm công nhân đang thi công, hoàn thiện các hạng mục để dự án kịp về đích trong năm 2025.

tp-gl-30.jpg

Điểm nhấn của dự án là các hồ nước lớn cùng hệ thống cây xanh phủ kín, hứa hẹn sẽ là "lá phổi xanh" cho cả khu vực trong thời gian tới.

tp-gl-5.jpg
tp-gl-3.jpg
tp-gl-2.jpg

Đường đi được lát bằng gạch bê tông, lắp hệ thống điện…đang được triển khai đồng bộ.

tp-gl-8.jpg
tp-gl-3.jpg
tp-gl-9.jpg

Một số hạng mục về cơ sở vật chất đã được lắp đặt, hình hài Công viên Gia Lâm đã hiện rõ nét.

tp-gl-40.jpg

Khi hoàn thành, công viên Gia Lâm góp phần tạo cảnh quan môi trường, nâng cao điều kiện tiện nghi, góp phần phát triển toàn diện thể chất và tinh thần cho người dân khu vực.

Trọng Tài
#Gia Lâm #công viên #Hà Nội #dự án #cầu đi bộ #hồ nước #khu đô thị

Xem thêm

Cùng chuyên mục