Diện mạo công viên gần 300 tỷ đồng với cổng hoa sen 5 cánh ở Hà Nội

TPO - Sau 3 lần lỡ hẹn, công viên Gia Lâm (Hà Nội) với vốn đầu tư 286 tỷ đồng trên diện tích 14ha dự kiến hoàn thành trong năm nay. Nhiều hạng mục quan trọng như cổng chào hình hoa sen 5 cánh, vườn hoa và hồ nước đang được gấp rút thi công, hứa hẹn tạo nên một không gian xanh mới cho người dân.

Toàn cảnh công viên mới gần 300 tỷ đồng ở ngoại thành Hà Nội sắp về đích.

Công trình công viên Gia Lâm có tổng diện tích khoảng 14ha, trong đó diện tích mặt hồ hơn 9ha, đường giao thông hơn 1,7ha, cây xanh, vườn hoa khoảng 3ha.



Công trình khởi công từ tháng 6/2024 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Gia Lâm (cũ) làm chủ đầu tư, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2024 nhưng sau đó đã 3 lần lỡ hẹn. Hiện các hạng mục đang được gấp rút triển khai bao gồm hạ tầng khu công viên, vườn hoa, hồ nước. Cổng vào của công viên có hình hoa sen 5 cánh với kích thước lớn đã cơ bản hoàn thiện.

Điểm nhấn độc đáo của dự án là cây cầu đi bộ bắc qua hồ điều hòa bên trong công viên.

Công viên Gia Lâm tiếp giáp các đường Nguyễn Mậu Tài, Thuận An, Thành Trung và Bệnh viện Đa khoa Gia Lâm. Cổng chính của công viên đối diện với trụ sở cơ quan nhà nước cấp xã.

Trên công trường có nhiều nhóm công nhân đang thi công, hoàn thiện các hạng mục để dự án kịp về đích trong năm 2025.

Điểm nhấn của dự án là các hồ nước lớn cùng hệ thống cây xanh phủ kín, hứa hẹn sẽ là "lá phổi xanh" cho cả khu vực trong thời gian tới.

Đường đi được lát bằng gạch bê tông, lắp hệ thống điện…đang được triển khai đồng bộ.

Một số hạng mục về cơ sở vật chất đã được lắp đặt, hình hài Công viên Gia Lâm đã hiện rõ nét.

Khi hoàn thành, công viên Gia Lâm góp phần tạo cảnh quan môi trường, nâng cao điều kiện tiện nghi, góp phần phát triển toàn diện thể chất và tinh thần cho người dân khu vực.