Xã hội

Google News

Tuyến đường vướng mộ tổ gây ùn tắc kéo dài tại Hà Nội

Trọng Tài
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Hai “nút thắt” là mộ tổ chưa di dời và thiếu nhà tái định cư đang khiến dự án nối đường Hạ Yên Quyết thông ra đường Nguyễn Khang rơi vào bế tắc, kéo theo hệ lụy là tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân khu vực.

Hiện trạng tuyến đường vướng mộ tổ, thiếu nhà tái định cư, dự án chưa thể triển khai gây ùn tắc kéo dài.

tp-ok-nk.jpg

UBND TP. Hà Nội vừa có văn bản gửi HĐND thành phố trả lời kiến nghị cử tri tại các hội nghị tiếp xúc. Trong đó, có nội dung cử tri kiến nghị tháo gỡ những khó khăn vướng mắc tại dự án đường Hạ Yên Quyết đấu nối với đường Nguyễn Khang (dự án đã gần 20 năm).

tp-nk-9.jpg

Trong quá trình triển khai dự án, vướng mắc lớn nhất là công tác GPMB các tuyến đường nối Hạ Yên Quyết thông ra Nguyễn Khang (tuyến 1.2, 1.3 và tuyến 4.4). Tuyến đường không thể nối thẳng phải ngoặt gấp khúc khiến mật độ giao thông tại trục đường này luôn trong tình trạng đông đúc, quá tải kéo dài.

tp-hyq.jpg
Cụ thể, tổng diện tích đất phải thu hồi cả 3 tuyến trên là 9.934,3 m2, chủ yếu là đất thổ cư với công trình kiên cố (khoảng 130 hộ) và 1 nhà thờ, mộ tổ họ Quản.
tp-nk-7.jpg
tp-nk-4.jpg
tp-nl-6.jpg

Trong đó, quỹ nhà cần bố trí tái định cư cho GPMB cả 3 tuyến cần khoảng 132 căn và đến nay chưa được chấp thuận về chính sách tái định cư. Do đó, các bước tiếp theo để GPMB chưa thể thực hiện được, dẫn đến tiến độ bị kéo dài.

tp-nk-369.jpg
tp-nk.jpg
tp-nk1.jpg
Trước thực trạng ùn tắc kéo dài, tháng 10/2025 Sở Xây dựng Hà Nội triển khai thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông khu vực đường Nguyễn Khang nhỏ (đoạn từ Cầu Cót đến số nhà 235 Nguyễn Khang), phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội nhằm bảo đảm trật tự, an toàn và giảm thiểu ùn tắc giao thông khu vực.
tp-nk-40.jpg

Đường Hạ Yên Quyết đấu nối với đường Nguyễn Khang là khu vực có mật độ giao thông cao, thường xuyên xảy ra tình trạng ùn ứ vào giờ cao điểm do mặt đường hẹp và lưu lượng phương tiện tăng nhanh.

tp-nk-16.jpg
tp-nk-19.jpg
tp-nk-14.jpg

Lực lượng chức năng phải căng mình điều tiết giao thông vào 2 khung giờ cao điểm sáng và chiều, nhưng người dân vẫn phải chật vật di chuyển qua đây.

tp-nk-18.jpg
tp-nk-17.jpg
tp-nk-30.jpg

Trước thực trạng đó, UBND thành phố yêu cầu chủ đầu tư chủ động phối hợp với UBND Phường Yên Hòa xem xét báo cáo UBND thành phố xin cơ chế đặc thù về phương án bồi thường GPMB đối với các diện tích còn lại của dự án Khu đô thị mới Yên Hòa. Trong đó ưu tiên đối với các trường hợp thuộc diện phải GPMB ở các tuyến còn lại của dự án.

tp-nk-32.jpg

Người dân kỳ vọng dự án sớm được triển khai nhằm giải quyết triệt để tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực.

Trọng Tài
