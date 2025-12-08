Hà Nội xử lý hàng chục xe quá tải trong một đêm

TPO - Đêm 7 và rạng sáng 8/12, lực lượng CSGT Hà Nội đồng loạt triển khai kiểm tra, xử lý vi phạm trong vận tải hàng hóa, phát hiện nhiều trường hợp vi phạm quá tải.

Lực lượng chức năng kiểm tra phương tiện vận tải hàng hóa.

Đêm 7 và rạng sáng ngày 8/12, các Đội CSGT đường bộ thuộc Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đồng loạt triển khai kiểm tra, xử lý vi phạm trong vận tải hàng hóa.

Theo đó, các tổ công tác triển khai tuần tra kiểm soát công khai kết hợp hóa trang trên các tuyến trọng điểm, cửa ngõ ra vào Thủ đô, tập trung kiểm soát các hành vi chở quá tải, rơi vãi vật liệu và vi phạm quy định về an toàn kỹ thuật.

Khoảng 21h cùng ngày, trên đường Phạm Văn Đồng, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 6 phát hiện xe tải BKS 29H-677.XX chở vật liệu xây dựng có dấu hiệu vi phạm nên dừng kiểm tra. Qua cân tải trọng, xe này chở quá tải 26%.

Tổ công tác lập biên bản, tạm giữ GPLX của tài xế P.V.H (SN 1987, trú Hà Nội) và lập biên bản đối với chủ xe K.D.Q do giao phương tiện cho người làm công thực hiện hành vi vi phạm. Với hành vi trên, lái xe và chủ xe bị xử phạt gần 6 triệu đồng theo quy định.

Cùng thời điểm, trên tuyến tỉnh lộ 418 (địa phận Phúc Thọ), Đội CSGT đường bộ số 9 phát hiện, xử lý 2 trường hợp xe tải chở quá tải là xe BKS 30M-217.XX chở quá tải 18%, xe BKS 29K-242.XX chở quá tải 24%.

Lực lượng CSGT đã kiểm soát 444 phương tiện (291 xe tải chở vật liệu xây dựng), xử lý 44 trường hợp vi phạm, phạt tiền khoảng 119,15 triệu đồng. Trong đó, 18 trường hợp chở quá tải, 3 trường hợp quá khổ giới hạn, 1 trường hợp chở rơi vãi và 7 trường hợp vi phạm khác.

Theo Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, hoạt động kiểm soát, xử lý đối với nhóm phương tiện vận tải hàng hóa được đơn vị triển khai thường xuyên nhằm phòng ngừa tai nạn, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và hạn chế tình trạng xe quá tải gây hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông.