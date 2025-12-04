Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

CSGT toàn quốc đồng loạt kiểm tra, xử lý xe quá tải

Thanh Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - CSGT toàn quốc đồng loạt kiểm tra, xử lý xe kinh doanh vận tải hàng hoá theo mệnh lệnh của Cục trưởng Cục CSGT.

xe-tai-12.jpg
Lực lượng CSGT cân tải trọng phương tiện.

Theo thống kê, trong 11 tháng năm 2025, tai nạn giao thông (TNGT) liên quan đến xe kinh doanh vận tải hàng hóa (xe container, xe chở vật liệu xây dựng,...) xảy ra 6.286 vụ, chiếm 41,29% số vụ, 45,44% số người chết, 32,57% số người bị thương so với tổng số TNGT xảy ra.

Trong đó khung giờ từ 17h-19h xảy ra 763 vụ, chiếm số 12,13% số vụ tai nạn liên quan đến xe kinh doanh vận tải.

Cục CSGT cho biết, TNGT liên quan đến xe kinh doanh vận tải hàng hóa còn xảy ra nhiều và chiếm tỷ lệ cao tập trung các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, tuyến đường hướng về khu khai thác mỏ vật liệu xây dựng, khoáng sản, tuyến vành đai, cửa ngõ ra vào thành phố lớn, khu đô thị có đông dân cư, khu vực có nhiều nhà máy, xí nghiệp.

Bên cạnh nguyên nhân từ chủ quan người điều khiển phương tiện, còn phải kể đến do đây là khoảng thời gian cao điểm, tan tầm, có nhiều loại phương tiện và mật độ tham gia giao thông cao, lại là thời điểm chuyển giao giữa sáng và tối, tầm nhìn bị hạn chế.

Trên cơ sở đó, Cục CSGT đã chỉ đạo lực lượng CSGT toàn quốc thực hiện đồng loạt kiểm tra, xử lý xe kinh doanh vận tải hàng hoá theo mệnh lệnh của Cục trưởng.

Cụ thể, lực lượng CSGT địa phương xác định rõ tuyến đường, vị trí dừng xe kiểm soát tập trung tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, tuyến đường hướng về khu khai thác mỏ vật liệu xây dựng, khoáng sản, tuyến vành đai, cửa ngõ ra vào thành phố lớn, khu đô thị có đông dân cư, khu vực có nhiều nhà máy, xí nghiệp,...

Hành vi tập trung xử lý như chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, cơi nới thùng xe; nồng độ cồn; ma túy; tốc độ; phần đường, làn đường, đi vào làn khẩn cấp trên cao tốc; tránh vượt; đi vào đường cấm, giờ cấm, đi ngược chiều đường; không bật đèn chiếu sáng theo quy định, chuyển hướng không có tín hiệu, không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu; sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử khi điều khiển phương tiện; điều kiện kinh doanh vận tải (phù hiệu vận tải; việc lắp đặt và truyền dữ liệu của thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe; hóa đơn, chứng từ của hàng hóa vận chuyển,...).

Đối tượng kiểm soát sẽ tập trung xe ô tô tải đầu kéo, chở container, vận chuyển hàng hóa, chở vật liệu xây dựng, khoáng sản,…

Quá trình làm nhiệm vụ, CSGT phát huy có hiệu quả hệ thống giám sát, hệ thống cân tải trọng tự động, trung tâm chỉ huy giao thông đã lắp đặt để phát hiện và kiểm soát các hành vi vi phạm. Huy động tối đa lực lượng, trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, tập trung kiểm soát, xử lý.

Khi kiểm soát tại một điểm phải bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát cơ động bằng xe mô tô xung quanh khu vực đó, tránh trường hợp các phương tiện này trốn tránh việc kiểm soát, đi vào các cung đường khác gây TNGT. Tổ chức tuyên truyền việc thực hiện chuyên đề này và khung thời gian kiểm soát, xử lý.

Việc kiểm soát sẽ được thực hiện đồng thời với cao điểm bảo đảm TTATGT dịp Tết năm 2026.

Thanh Hà
#Kiểm tra xe quá tải trọng #Xử lý vi phạm giao thông #TNGT liên quan vận tải hàng hóa #Chấn chỉnh hoạt động vận tải #Kiểm soát phương tiện trong cao điểm #Quản lý tuyến đường vận tải #An toàn giao thông dịp Tết #Hệ thống giám sát tự động #Phòng chống trốn tránh kiểm tra #Tăng cường tuần tra kiểm soát

Xem thêm

Cùng chuyên mục