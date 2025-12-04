CSGT toàn quốc đồng loạt kiểm tra, xử lý xe quá tải

Lực lượng CSGT cân tải trọng phương tiện.

Theo thống kê, trong 11 tháng năm 2025, tai nạn giao thông (TNGT) liên quan đến xe kinh doanh vận tải hàng hóa (xe container, xe chở vật liệu xây dựng,...) xảy ra 6.286 vụ, chiếm 41,29% số vụ, 45,44% số người chết, 32,57% số người bị thương so với tổng số TNGT xảy ra.

Trong đó khung giờ từ 17h-19h xảy ra 763 vụ, chiếm số 12,13% số vụ tai nạn liên quan đến xe kinh doanh vận tải.

Cục CSGT cho biết, TNGT liên quan đến xe kinh doanh vận tải hàng hóa còn xảy ra nhiều và chiếm tỷ lệ cao tập trung các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, tuyến đường hướng về khu khai thác mỏ vật liệu xây dựng, khoáng sản, tuyến vành đai, cửa ngõ ra vào thành phố lớn, khu đô thị có đông dân cư, khu vực có nhiều nhà máy, xí nghiệp.

Bên cạnh nguyên nhân từ chủ quan người điều khiển phương tiện, còn phải kể đến do đây là khoảng thời gian cao điểm, tan tầm, có nhiều loại phương tiện và mật độ tham gia giao thông cao, lại là thời điểm chuyển giao giữa sáng và tối, tầm nhìn bị hạn chế.

Trên cơ sở đó, Cục CSGT đã chỉ đạo lực lượng CSGT toàn quốc thực hiện đồng loạt kiểm tra, xử lý xe kinh doanh vận tải hàng hoá theo mệnh lệnh của Cục trưởng.

Cụ thể, lực lượng CSGT địa phương xác định rõ tuyến đường, vị trí dừng xe kiểm soát tập trung tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, tuyến đường hướng về khu khai thác mỏ vật liệu xây dựng, khoáng sản, tuyến vành đai, cửa ngõ ra vào thành phố lớn, khu đô thị có đông dân cư, khu vực có nhiều nhà máy, xí nghiệp,...

Hành vi tập trung xử lý như chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, cơi nới thùng xe; nồng độ cồn; ma túy; tốc độ; phần đường, làn đường, đi vào làn khẩn cấp trên cao tốc; tránh vượt; đi vào đường cấm, giờ cấm, đi ngược chiều đường; không bật đèn chiếu sáng theo quy định, chuyển hướng không có tín hiệu, không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu; sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử khi điều khiển phương tiện; điều kiện kinh doanh vận tải (phù hiệu vận tải; việc lắp đặt và truyền dữ liệu của thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe; hóa đơn, chứng từ của hàng hóa vận chuyển,...).

Đối tượng kiểm soát sẽ tập trung xe ô tô tải đầu kéo, chở container, vận chuyển hàng hóa, chở vật liệu xây dựng, khoáng sản,…

Quá trình làm nhiệm vụ, CSGT phát huy có hiệu quả hệ thống giám sát, hệ thống cân tải trọng tự động, trung tâm chỉ huy giao thông đã lắp đặt để phát hiện và kiểm soát các hành vi vi phạm. Huy động tối đa lực lượng, trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, tập trung kiểm soát, xử lý.

Khi kiểm soát tại một điểm phải bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát cơ động bằng xe mô tô xung quanh khu vực đó, tránh trường hợp các phương tiện này trốn tránh việc kiểm soát, đi vào các cung đường khác gây TNGT. Tổ chức tuyên truyền việc thực hiện chuyên đề này và khung thời gian kiểm soát, xử lý.

Việc kiểm soát sẽ được thực hiện đồng thời với cao điểm bảo đảm TTATGT dịp Tết năm 2026.