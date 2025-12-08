Bí thư Hà Nội chỉ đạo kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm đất rừng, đất nông nghiệp

TPO - Về tình trạng vi phạm đất rừng, đất nông nghiệp, xây dựng trái phép trên địa bàn 5 xã, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc chỉ đạo các xã không được né tránh trách nhiệm, không đùn đẩy giữa xã với sở, ngành. “Khi đã phân cấp thì nơi nào được giao phải chịu trách nhiệm đến cùng. Kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm còn tồn tại, tuyệt đối không hợp thức hóa sai phạm”, ông Ngọc yêu cầu.

Chiều 7/12, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo 5 xã: Sóc Sơn, Nội Bài, Trung Giã, Đa Phúc, Kim Anh; nhằm làm rõ tình hình thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn trong công tác quản lý chất thải rắn, quản lý, bảo vệ rừng, và sự tham gia của các xã cùng thành phố giải quyết 5 điểm nghẽn (ngập úng, ùn tắc giao thông, vệ sinh môi trường, ô nhiễm không khí, an toàn thực phẩm và trật tự đô thị).

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc và các đại biểu tại buổi làm việc. Ảnh: PV.



Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, 5 xã: Sóc Sơn, Nội Bài, Trung Giã, Đa Phúc, Kim Anh là địa bàn hiếm có của Hà Nội hội tụ đồng thời rừng, hồ, địa hình bán sơn địa và cảnh quan tự nhiên tuyệt đẹp, do đó, các địa phương cần phải tận dụng tốt nhất lợi thế của mình trong việc phát triển kinh tế đặc biệt là kinh tế sinh thái, du lịch, dịch vụ. Phải tạo mọi thuận lợi cho người dân trong vùng để phát triển kinh tế.

Bí thư Thành ủy yêu cầu các xã tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, quán triệt tinh thần không trông chờ, cầu toàn, mà phải chủ động xây dựng các mô hình kinh tế đặc thù. Phải xác định rõ: có điều kiện gì thì phát triển tốt điều kiện đó, không chờ hạ tầng hoàn chỉnh mới làm du lịch, dịch vụ. Phải xây dựng sản phẩm đặc trưng của từng xã, gắn với hồ, rừng, sinh thái, trải nghiệm. Các sở, ngành của thành phố sớm hướng dẫn cơ chế, thủ tục để các xã chủ động triển khai, tránh tình trạng thủ tục kéo dài làm ảnh hưởng hiệu quả đạt được.

Lưu ý tình trạng vi phạm đất rừng, đất nông nghiệp, xây dựng trái phép trên địa bàn, Bí thư Thành ủy chỉ đạo các xã không được né tránh trách nhiệm, không đùn đẩy giữa xã với sở, ngành. “Khi đã phân cấp thì nơi nào được giao phải chịu trách nhiệm đến cùng. Kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm còn tồn tại, tuyệt đối không hợp thức hóa sai phạm”, ông Ngọc yêu cầu không để phát sinh vi phạm mới, đồng thời giao Đảng ủy UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành liên quan làm rõ thẩm quyền quy hoạch rừng, với các giải pháp quyết liệt để giải quyết dứt điểm vấn đề liên quan.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc khẳng định, tình trạng ô nhiễm môi trường phức tạp diễn ra trên địa bàn các xã, đồng thời yêu cầu các sở, ngành liên quan phối hợp với các xã, quản lý chặt chẽ toàn bộ khâu thu gom – vận chuyển – xử lý rác thải. Siết chặt kiểm soát xe chở rác trên đường, xử lý nghiêm mọi hành vi tiếp tay cho vi phạm môi trường. Đảng ủy UBND thành phố chỉ đạo xem xét cụ thể đề xuất mở rộng thêm 2 lò đốt rác trong Khu xử lý rác thải Nam Sơn.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc và thành viên đoàn công tác tham quan Nhà máy điện rác Sóc Sơn. Ảnh: PV.

Về xử lý úng ngập trên địa bàn các xã, Bí thư Thành ủy yêu cầu, đẩy nhanh xây dựng hệ thống đê điều, kè sông, cống tiêu úng, đặc biệt tại những tuyến đã từng ngập kéo dài nhiều ngày trong mùa mưa bão vừa qua. Sớm triển khai các dự án điều tiết nước, vừa chống ngập, vừa tạo cảnh quan sinh thái.

Bí thư Thành ủy chỉ đạo Đảng ủy UBND thành phố giao Sở Tài chính hướng dẫn các xã về tỷ lệ điều tiết ngân sách, đồng thời rà soát thúc đẩy 3 dự án lớn trên địa bàn: Dự án khu công nghiệp - công nghệ cao; Dự án trường đua ngựa; Dự án khu vui chơi - giải trí. Ông Ngọc lưu ý, dự án nào nhà đầu tư, nhà thầu không đủ năng lực phải kiên quyết thay thế. Giải phóng mặt bằng phải gắn với tiến độ thực chất, không làm hình thức. Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án để đưa vào phục vụ sớm nhất tạo cơ hội, công ăn việc làm, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, sức khoẻ cho người dân trong vùng và khu vực xung quanh.

Về một số vấn đề cụ thể và kiến nghị của các xã, trong đó có hoạt động chiếu đèn laser gây ảnh hưởng đến an toàn hàng không, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị Công an Thành phố và Bộ Tư lệnh Thủ đô phối hợp quản lý chặt chẽ hoạt động đèn laser tại các sự kiện văn hóa, tránh ảnh hưởng đến hàng không quốc tế, đồng thời xây dựng quy chế liên ngành để quy định rõ trách nhiệm.

Bí thư Thành ủy đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp giải quyết các vấn đề về rừng, xử lý rác thải cả cũ và mới. Trong đó, về quy hoạch rừng, sở hoàn thành việc bàn giao cho các xã trước ngày 15/12/2025, đồng thời rà soát trực tiếp tại chỗ để điều chỉnh quy hoạch sát thực tế.

Đối với xử lý rác thải, Bí thư Thành ủy chỉ đạo cần quy hoạch nhiều điểm xử lý bùn thải, công khai thu hút nhà đầu tư xử lý rác chôn lấp cũ, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong thu gom và kiểm soát.

Về hạ tầng, UBND thành phố khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn phân cấp dự án đầu tư (dự án thành phố làm, dự án giao xã, dự án liên xã), ưu tiên cứng hóa đê sông, mở rộng quốc lộ 3B và đường 35, mở thêm cổng khu công nghiệp Nội Bài để giảm ùn tắc, đồng thời xử phạt hành chính các chủ đầu tư không tuân thủ.

"Với tinh thần quyết liệt triển khai các giải pháp, kiến tạo để phục vụ nhân dân, phục vụ xã hội, các đồng chí đã nhận nhiệm vụ, đã được phân cấp thì phải làm đến nơi đến chốn. Những tồn tại kéo dài về đất đai, môi trường, dự án chậm tiến độ, giao thông yếu kém phải có lộ trình xử lý cụ thể, dứt điểm. 5 xã không thể đứng ngoài nhịp phát triển của Thủ đô", ông Ngọc nhấn mạnh.