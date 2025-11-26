Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Bí thư Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc nói về công tác nhân sự

Thanh Hiếu
TPO - Trong công tác chuẩn bị nhân sự cho bầu cử Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và Hội đồng Nhân dân (HĐND) các cấp, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc lưu ý chú trọng cơ cấu là các nhà khoa học, chuyên gia về lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, y tế, giáo dục.

Sáng 26/11, HĐND TP. Hà Nội khai mạc kỳ họp thường lệ cuối năm (kỳ họp thứ 28) để xem xét các nội dung thuộc thẩm quyền.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, bà Phùng Thị Hồng Hà - Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội - cho biết, tại kỳ họp này, HĐND thành phố sẽ xem xét, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, thu chi ngân sách, đầu tư công năm 2025 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2026; Xem xét, thông qua 21 báo cáo, 49 nghị quyết...

Bà Phùng Thị Hồng Hà - Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội - phát biểu khai mạc kỳ họp.

Về hoạt động chất vấn, bà Phùng Thị Hồng Hà cho biết HĐND thành phố sẽ thực hiện chất vấn qua văn bản sau khi lấy ý kiến của các đại biểu. Sau đó, Thường trực HĐND tổng hợp lại thành 34 câu hỏi để gửi UBND Thành phố, các sở, ngành và UBND các xã, phường. Câu hỏi chất vấn và nội dung trả lời chất vấn sẽ được gửi đến các cơ quan liên quan, được công khai trên các phương tiện thông tin.

Phát biểu tại phiên khai mạc, ông Nguyễn Duy Ngọc - Bí thư Thành ủy Hà Nội - đề nghị HĐND thành phố cần tập trung ban hành các cơ chế, chính sách và thể chế hóa thành chương trình, đề án, kế hoạch thực hiện, kế hoạch giám sát với mục tiêu, lộ trình, giải pháp cụ thể.

Bên cạnh đó, cần tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy trong việc chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XVI và HĐND các cấp TP. Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031. Về công tác chuẩn nhân sự, ông Ngọc lưu ý chú trọng về cơ cấu các đại biểu là các nhà khoa học, chuyên gia về lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, y tế, giáo dục...

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại kỳ họp.

Bí thư Hà Nội đề nghị HĐND thành phố cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sâu sát hơn nữa trong các hoạt động của HĐND khi tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để giám sát, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền để giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc.

Bí thư Nguyễn Duy Ngọc cũng đề nghị các đại biểu HĐND nghiên cứu, trao đổi các báo cáo, dự thảo nghị quyết về tính hiệu quả và ảnh hưởng tới đời sống xã hội. Từ đó, giúp tháo gỡ được những khó khăn, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội thủ đô trong kỷ nguyên mới.

Tại phiên khai mạc kỳ họp, các đại biểu HĐND TP. Hà Nội đã quyên góp, ủng hộ đồng bào bị lũ lụt hơn 150 triệu đồng. Số tiền này sẽ được gửi về Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố để để gửi tới nhân dân ở các tỉnh bị ảnh hưởng bởi bão lũ.

Phó Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội Trần Thế Cương cho biết, đến chiều 24/11/2025, TP. Hà Nội đã hỗ trợ 22 tỉnh, thành phố với tổng số tiền là 188 tỷ đồng. Trong đó, riêng tỉnh Gia Lai là 50 tỷ đồng để khắc phục hậu quả mưa lũ. Ngoài ra, Hà Nội tiếp tục hỗ trợ 200 tỷ đồng để tỉnh Gia Lai xây dựng khu tái định cư, sửa chữa hạ tầng giao thông bị hư hại do bão lũ.

Thanh Hiếu
