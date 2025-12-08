Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Hà Nội:

Người dân thanh lý hàng hoá, di chuyển tài sản để bàn giao mặt bằng dự án Vành đai 1

Đức Nguyễn

TPO - Để phục vụ dự án Vành đai 1 (Hoàng Cầu – Voi Phục), những ngày qua, các hộ kinh doanh đã treo biển thanh lý hàng hóa, thu dọn cơ sở để sớm bàn giao mặt bằng thi công.

VIDEO: Người dân gấp rút thanh lý hàng hóa, di chuyển tài sản bàn giao mặt bằng dự án Vành đai 1.
tp-tienphong-140.jpg
Ngày 4/12, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định 6032/QĐ-UBND điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục đến hết năm 2026 do vẫn còn nhiều vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Đồng thời, Thành phố yêu cầu các phường Láng Hạ, Ô Chợ Dừa và Giảng Võ đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành toàn bộ việc bàn giao mặt bằng trước ngày 15/12.
tp-tienphong-139.jpg
tp-tienphong-153.jpg
Theo ghi nhận, công tác tháo dỡ các công trình để bàn giao mặt bằng phục vụ thi công tuyến đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục đang bước vào giai đoạn “chạy nước rút”, nhiều hạng mục đã được phá dỡ.
tp-tienphong-136.jpg
Trong vùng dự án, liên tục nhiều tháng qua, các hộ kinh doanh đã treo biển thanh lý hàng hoá kịp bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.
tp-tienphong-130.jpg
tp-tienphong-132.jpg
tp-tienphong-148.jpg
Nhiều tấm biển như “thanh lý toàn bộ cửa hàng”, “xả hàng nghỉ bán” được các hộ kinh doanh trên đường Đê La Thành treo lên để nhanh chóng bán nốt hàng hoá.
tp-tienphong-145.jpg
Trên tuyến đường Đê La Thành chủ yếu là các cửa hàng kinh doanh nội thất và phụ kiện đồ gỗ.
tp-tienphong-149.jpg
Chị Thanh Xuân (Đê La Thành) cho biết: "Nhà tôi đang giảm giá nốt số hàng còn lại, mức giảm từ 20–30%. Nếu không bán hết thì chúng tôi sẽ chuyển về kho để kịp hoàn trả mặt bằng cho dự án. Gia đình tôi dự kiến sẽ di dời toàn bộ trước ngày 10/12".
tp-tienphong-154.jpg
tp-tienphong-155.jpg
Cũng như gia đình chị Xuân, ông Đạt cũng tranh thủ những ngày cuối để bán nốt số bàn ghế, két sắt… còn lại trong cửa hàng.
tp-tienphong-151.jpg
Nhiều hộ kinh doanh đồng loạt rao bán rẻ, thanh lý gấp để xả kho.
tp-tienphong-129.jpg
tp-tienphong-135.jpg
Bên cạnh đó, nhiều hộ dân cũng đang khẩn trương thu dọn và di chuyển tài sản để sớm bàn giao mặt bằng phục vụ dự án.
tp-tienphong-157.jpg
Những chuyến xe chở hàng di chuyển liên tục, tạo nên không khí khẩn trương trên khu vực dự án đi qua.
tp-tienphong-138.jpg
Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Hà Phú Bình - Phó Chủ tịch UBND phường Láng (trưởng ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất) cho biết, về cơ bản các hộ dân đã đồng thuận bàn giao mặt bằng sau khi được nhận đầy đủ tiền bồi thường, nhiều hộ đã hoàn tất bàn giao trước ngày 4/12. "Phường sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ người dân trong quá trình di dời và bảo đảm mọi chế độ, chính sách được thực hiện đầy đủ, thỏa đáng", ông Bình khẳng định.
Đức Nguyễn
#Vành đai 1 #giải phóng mặt bằng #dự án thành phố #thanh lý hàng hoá #di dời #dự án bàn giao

Xem thêm

Cùng chuyên mục