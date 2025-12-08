Người dân thanh lý hàng hoá, di chuyển tài sản để bàn giao mặt bằng dự án Vành đai 1

TPO - Để phục vụ dự án Vành đai 1 (Hoàng Cầu – Voi Phục), những ngày qua, các hộ kinh doanh đã treo biển thanh lý hàng hóa, thu dọn cơ sở để sớm bàn giao mặt bằng thi công.
Theo ghi nhận, công tác tháo dỡ các công trình để bàn giao mặt bằng phục vụ thi công tuyến đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục đang bước vào giai đoạn “chạy nước rút”, nhiều hạng mục đã được phá dỡ.
Nhiều tấm biển như “thanh lý toàn bộ cửa hàng”, “xả hàng nghỉ bán” được các hộ kinh doanh trên đường Đê La Thành treo lên để nhanh chóng bán nốt hàng hoá.
Cũng như gia đình chị Xuân, ông Đạt cũng tranh thủ những ngày cuối để bán nốt số bàn ghế, két sắt… còn lại trong cửa hàng.
Bên cạnh đó, nhiều hộ dân cũng đang khẩn trương thu dọn và di chuyển tài sản để sớm bàn giao mặt bằng phục vụ dự án.