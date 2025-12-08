Hà Nội: Người dân thanh lý hàng hoá, di chuyển tài sản để bàn giao mặt bằng dự án Vành đai 1

TPO - Để phục vụ dự án Vành đai 1 (Hoàng Cầu – Voi Phục), những ngày qua, các hộ kinh doanh đã treo biển thanh lý hàng hóa, thu dọn cơ sở để sớm bàn giao mặt bằng thi công.