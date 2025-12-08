Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Chi trả tiền bồi thường hỗ trợ cho người dân thuộc dự án quảng trường phía Đông hồ Hoàn Kiếm

TPO - 13 hộ dân thuộc diện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư GPMB dự án đầu tư xây dựng quảng trường - công viên khu vực TOD phía Đông hồ Hoàn Kiếm đã được chi trả vào sáng 8/12.

Sáng 8/12, tại ngân hàng Vietinbank chi nhánh Tràng An (Hà Nội), UBND phường Hoàn Kiếm đã tiến hành chi trả tiền cho người dân thuộc diện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng Quảng trường - công viên khu vực TOD phía Đông hồ Hoàn Kiếm.

Danh sách chi trả được thực hiện trong sáng nay bao gồm 13 hộ dân trên đường Đinh Tiên Hoàng. Được biết, đây là danh sách chi trả đợt 1, đợt 2 gồm 12 hộ dân sẽ được chi trả vào ngày thứ Tư (10/12).

Người dân hoàn tất các thủ tục nhận tiền bồi thường, hỗ trợ trong sáng 8/12

Theo thông tin từ phường Hoàn Kiếm, đây là một trong những dự án trọng điểm nhằm kiến tạo không gian sinh hoạt cộng đồng gắn với cảnh quan, văn hóa và giao thông đô thị hiện đại tại khu vực trung tâm Thủ đô.

Theo kế hoạch, dự án có quy mô nghiên cứu khoảng 2,14 ha, nằm trong phạm vi từ đường Đinh Tiên Hoàng đến phố Lý Thái Tổ, phía Nam giáp Trần Nguyên Hãn và phía Bắc giáp khu dân cư hiện hữu. Mục tiêu chính là giải phóng mặt bằng, bồi thường và tái định cư, đồng thời hình thành quảng trường kết nối với mảng xanh phía Đông hồ, tạo điểm nhấn cho các hoạt động nghệ thuật, triển lãm và sự kiện văn hóa. Không gian công cộng này cũng được định hướng đồng bộ với mạng lưới đường sắt đô thị, đặc biệt là ga C9 tuyến metro số 2, giúp tăng khả năng tiếp cận bằng phương tiện công cộng và giảm áp lực giao thông cá nhân.

Phối cảnh minh họa dự án đầu tư xây dựng quảng trường - công viên khu vực TOD phía Đông hồ Hoàn Kiếm

Dự án chia thành hai giai đoạn. Ở giai đoạn một, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho 59 chủ sử dụng đất sẽ được triển khai, song song với việc quy hoạch quảng trường, trồng cây xanh, lát đá, bố trí bãi đỗ xe, đầu tư hạ tầng kỹ thuật, chiếu sáng, wifi và camera an ninh. Một số công trình kiến trúc có giá trị như tòa nhà Sở Văn hóa Thể thao, Viện Văn học sẽ được giữ lại và chỉnh trang; các công trình của ngành điện sẽ được nghiên cứu xử lý ở giai đoạn sau. Giai đoạn hai tập trung vào phát triển không gian ngầm với khoảng ba tầng hầm, kết nối trực tiếp ga C9 và định hướng đa chức năng: văn hóa, dịch vụ, thương mại kết hợp hạ tầng đô thị.

Trước đó vào sáng 22/10, Ban Quản lý Dự án Đầu tư - Hạ tầng phường Hoàn Kiếm đã mời người dân thuộc diện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng Quảng trường - công viên khu vực TOD phía Đông hồ Hoàn Kiếm kiểm tra các quỹ đất và quỹ nhà tái định cư tại phường Việt Hưng và xã Đông Anh, Hà Nội.

Một số hộ dân nêu chung quan điểm về mong muốn của gia đình trong nhiều năm. Đó là chất lượng cuộc sống sẽ cải thiện khi được sống ở nơi thông thoáng sắp tới, đây là sự khác biệt rõ rệt so với điều kiện chật chội trong phố cổ.

Trần Hoàng
