Nhịp sống Thủ đô

Google News

Người dân tại quảng trường phía Đông hồ Hoàn Kiếm được mua căn hộ tái định cư từ 28 triệu đồng/m2

Trần Hoàng
TPO - Người dân trong diện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng xây dựng quảng trường phía Đông hồ Hoàn Kiếm được mua đất Đông Anh với giá chỉ từ 10 triệu đồng/m2. Trường hợp không đủ điều kiện tái định cư bằng đất ở được bố trí tại khu tái định cư Thượng Thanh với giá từ 28 triệu đồng/m2.

UBND phường Hoàn Kiếm vừa có thông tin về việc triển khai chính sách tái định cư cho người dân phục vụ Dự án đầu tư xây dựng Quảng trường – Công viên khu vực TOD phía Đông hồ Hoàn Kiếm.

tp-chungcu.jpg
Khu tái định cư Thượng Thanh nằm ngay trên đường Lý Sơn, đã được hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, gần các khu vực trung tâm thành phố, được trang bị đầy đủ tiện ích sinh hoạt, để người dân sớm ổn định cuộc sống sau khi di dời.

Theo chủ trương đã được UBND Thành phố Hà Nội chấp thuận, các hộ dân đủ điều kiện được bồi thường về đất ở và không còn chỗ ở khác trong địa bàn phường tại nơi thu hồi đất sẽ được bố trí tái định cư bằng đất tại Khu đô thị mới Việt Hưng (phường Việt Hưng) và ô đất 5.B1-CT (xã Đông Anh) hoặc bằng các căn hộ tại quỹ nhà tái định cư Thượng Thanh (phường Việt Hưng). Các hộ dân sẽ được lựa chọn khu vực tái định cư thay vì chỉ được TĐC tại một khu vực nhất định như các dự án khác.

Trường hợp phải di chuyển chỗ ở nhưng không đủ điều kiện bồi thường về đất ở, nếu không có chỗ ở nào khác trong địa bàn phường tại nơi thu hồi đất sẽ được bố trí TĐC bằng các căn hộ tại quỹ nhà TĐC Thượng Thanh (phường Việt Hưng).

tp-z7152976832843-57cec202d4e97979bdacc303fb81e4fc.jpg
Một góc Khu đô thị mới Việt Hưng trên địa bàn phường Việt Hưng

Giá bán, giá thuê nhà tái định cư sẽ do Sở Xây dựng phê duyệt; tiền sử dụng đất tại khu đất TĐC được tính theo Bảng giá đất quy định tại Quyết định số 71/2024/QĐ-UBND ngày 20/12/2024 của UBND thành phố Hà Nội.

Cụ thể, khu đô thị mới Việt Hưng có diện tích khoảng 13.854m2 (bao gồm cả diện tích đường giao thông). Đất được xây nhà ở liền kề cao tối đa 5 tầng. Giá đất dự kiến từ 46 - 65 triệu đồng/m2.

Ô đất tái định cư 5.B1-CT xã Đông Anh có quy mô diện tích khoảng 20.760m2. Đất được xây nhà liền kề cao tối đa 5 tầng. Giá đất dự kiến từ 10 - 13 triệu đồng/m2.

Đối với khu tái định cư Thượng Thanh, phường Việt Hưng. Tòa nhà NO15A – ĐN2; NO15A – ĐN3; NO15B – ĐN1; NO15B – ĐN2 phường Thượng Thanh, thành phố Hà Nội.

Công trình có quy mô 7 tầng nổi, 1 tầng hầm với 67 căn hộ. Trong đó, căn hộ có diện tích sử dụng dưới 50m2 (48,8m2): 4 căn; Căn hộ có diện tích sử dụng từ 50m2 - dưới 60m2: 28 căn; Căn hộ có diện tích sử dụng từ 60m2 - dưới 70m2: 11 căn; Căn hộ có diện tích sử dụng từ 70m2 - dưới 80m2: 8 căn; Căn hộ có diện tích sử dụng trên 80m2 (87,38m2 và 87,84m2): 16 căn.

Giá bán các căn hộ thường từ tầng 2 đến tầng 7 khoảng 28-30 triệu đồng/m2; Các căn hộ góc có giá từ 30 - 33 triệu đồng/m2. (Giá bán đã bao gồm phí bảo trì 2%).

Khu vực dự án cải tạo phía Đông hồ Hoàn Kiếm hiện có 47 chủ sử dụng đất, trong đó có 12 tổ chức, cơ quan và 35 hộ dân (32 hộ có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà ở; 2 hộ có hợp đồng thuê nhà với Công ty TNHH MTV Quản lý và phát triển nhà Hà Nội; 2 hộ nằm trong số quản lý nhưng không có hợp đồng thuê nhà).

Trần Hoàng
