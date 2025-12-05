Thúc tiến độ hai hồ thuỷ lợi phục vụ 190.000 dân tại Phú Thọ

TPO - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp vừa kiểm tra thực địa và làm việc với tỉnh Phú Thọ để thúc tiến độ hai dự án thủy lợi phục vụ sản xuất và cung cấp nguồn nước sinh hoạt cho khoảng 190.000 người dân.

Ngày 4/12, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cùng đoàn công tác vừa kiểm tra thực địa và làm việc với tỉnh Phú Thọ về tiến độ triển khai dự án Hệ thống kênh mương hồ Ngòi Giành và dự án Hồ chứa nước Thục Luyện. Đây là hai công trình thủy lợi quy mô lớn, giữ vai trò xương sống trong bảo đảm nguồn nước tưới và nước sinh hoạt cho vùng trung du.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp và đoàn công tác kiểm tra tại hồ chứa nước Ngòi Giành. Ảnh: Khánh Trang

Dự án Hệ thống kênh mương hồ Ngòi Giành triển khai trên địa bàn 6 xã gồm: Trung Sơn, Xuân Viên, Sơn Lương, Tiên Lương, Văn Bán và Cẩm Khê. Có tổng mức đầu tư hơn 1.400 tỷ đồng, dự án được thiết kế nhằm khai thác tối đa nguồn nước hồ Ngòi Giành, phục vụ tưới cho 7.750 ha đất nông nghiệp và cấp nước sinh hoạt cho khoảng 160.000 người dân. Quy mô dự án gồm hơn 26 km đường ống chính và 35 km đường ống nhánh, hiện đang thi công đồng loạt tại 9 mũi.

Tính đến thời điểm kiểm tra, mặt bằng dự án đã bàn giao hơn 98%, giải ngân đạt hơn 84%. Tuy nhiên, một số đoạn tuyến vẫn vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng; thời tiết mưa bão kéo dài cũng làm chậm tiến độ. Chủ đầu tư kiến nghị Bộ cho phép sử dụng khoảng 260 tỷ đồng vốn kết dư để bổ sung các hạng mục nhằm nâng cao hiệu quả vận hành công trình.

Dự án Hồ chứa nước Thục Luyện được triển khai tại 3 xã gồm: Thanh Sơn, Võ Miếu và Minh Hòa, với tổng mức đầu tư 570 tỷ đồng. Hồ có dung tích hơn 4,1 triệu m3, cung cấp nước tưới cho gần 1.700 ha đất canh tác và nước sinh hoạt cho khoảng 30.000 người dân. Hồ sơ thiết kế và lựa chọn nhà thầu đã cơ bản hoàn tất; vướng mắc chủ yếu hiện nay nằm ở giải phóng mặt bằng tuyến đường ống dẫn nước. Chủ đầu tư đề nghị tỉnh chỉ đạo hoàn thành mặt bằng trước ngày 31/1/2026.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp yêu cầu các đơn vị bám sát tiến độ từng hạng mục. Với dự án kênh mương hồ Ngòi Giành, Thứ trưởng thống nhất sử dụng nguồn vốn kết dư để bổ sung hạng mục và phấn đấu hoàn thành trong năm 2026. Đối với dự án Thục Luyện, công tác giải phóng mặt bằng phải được ưu tiên để không làm chậm tiến độ tổng thể.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Đinh Công Sứ khẳng định, đây là những dự án dân sinh trọng điểm, quyết định khả năng bảo đảm nguồn nước ổn định cho sản xuất và sinh hoạt của hàng chục nghìn hộ dân. Tỉnh Phú Thọ cam kết chỉ đạo quyết liệt, yêu cầu các địa phương liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh thi công và giải phóng mặt bằng.