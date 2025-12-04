Phú Thọ duyệt chủ trương siêu dự án đô thị sinh thái 102.000 tỷ đồng

TPO - UBND tỉnh Phú Thọ đã chấp thuận chủ trương đầu tư Khu đô thị phức hợp sinh thái Phú Thọ tại khu vực hồ Sáu Vó. Đây là dự án đô thị lớn nhất từ trước đến nay của tỉnh, với quy mô hàng chục nghìn căn nhà, vốn đầu tư hơn 102 nghìn tỷ đồng và định hướng trở thành đô thị sinh thái - du lịch - dịch vụ hiện đại, thông minh và bền vững.

UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị phức hợp sinh thái Phú Thọ tại khu vực hồ Sáu Vó, dự án đô thị có quy mô lớn nhất từ trước tới nay trên địa bàn tỉnh. Quyết định được đưa ra trên cơ sở hàng loạt căn cứ pháp lý mới nhất về đầu tư, đất đai, nhà ở, đấu thầu, môi trường, phòng chống thiên tai và các hướng dẫn của Chính phủ, các bộ ngành liên quan.

Phối cảnh hồ Sáu Vó.

Theo chủ trương phê duyệt, dự án sẽ được lựa chọn nhà đầu tư thông qua đấu thầu. Với mục tiêu hình thành một khu đô thị phức hợp, sinh thái hiện đại, thông minh, đẳng cấp quốc tế, dự án hướng tới không gian sống bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu, gắn với phát triển du lịch, sự kiện, công nghiệp văn hóa, thể thao. Dự án bao gồm các loại hình nhà ở, thương mại dịch vụ, văn phòng và các công trình phục vụ bán, cho thuê, cho thuê mua cho tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước.

Quy mô dự án đặc biệt lớn với cấu phần nhà ở sơ bộ gồm khoảng 12.600 căn liền kề, 11.308 căn biệt thự và 14.395 căn chung cư. Đối với nhà ở xã hội, chủ đầu tư sẽ nộp khoản tiền tương đương giá trị quỹ đất đã đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo Luật Nhà ở 2023. Cùng với đó là hệ thống hạ tầng kỹ thuật - xã hội đồng bộ, các hạng mục sẽ được chuẩn xác ở các bước tiếp theo. Việc bàn giao đất và hạ tầng tuân thủ Quyết định 50/2025 của UBND tỉnh.

Tổng vốn đầu tư sơ bộ hơn 102.836 tỷ đồng, chưa tính tiền sử dụng đất và thuê đất. Thời hạn thực hiện dự án là 50 năm kể từ ngày được giao đất, cho thuê đất hoặc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Dự án đặt tại phường Vĩnh Yên, xã Bình Nguyên, xã Yên Lạc, xã Xuân Lãng và xã Nguyệt Đức, với tiến độ đưa toàn bộ dự án vào hoạt động trong 9 năm sau khi hoàn tất các quyết định về đất đai.

UBND tỉnh cũng nêu rõ các cơ chế hỗ trợ về chính sách đặc thù phát triển kinh tế - xã hội, tái đầu tư nguồn thu ngân sách, bảo đảm hài hòa lợi ích Nhà nước - người dân - doanh nghiệp. Nhà đầu tư được lựa chọn phải tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật; lập báo cáo đánh giá tác động môi trường chi tiết, đặc biệt chú trọng bảo tồn hệ sinh thái hồ Sáu Vó và các khu vực mặt nước, hạn chế tối đa san lấp ao hồ, bảo đảm yêu cầu phòng chống thiên tai, thoát nước, chất lượng nguồn nước, tác động đời sống dân cư và bố trí các công trình như nghĩa trang.

Dự án yêu cầu tuyệt đối không đánh đổi môi trường lấy phát triển đô thị; có giải pháp nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân vùng triển khai; bảo vệ tài nguyên nước; bố trí trạm xử lý nước thải tuân thủ khoảng cách an toàn môi trường; bảo đảm không ảnh hưởng đến khu vực bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa.

Nhà đầu tư cũng phải phối hợp xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết, rút ngắn tiến độ và báo cáo giám sát theo quy định; đồng thời dành nguồn lực hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm, ưu tiên lao động địa phương và đầu tư các công trình phúc lợi.

Các sở, ngành và chính quyền địa phương nơi có dự án chịu trách nhiệm thẩm định, tham mưu, triển khai theo đúng chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh Phú Thọ, bảo đảm dự án được thực hiện đúng pháp luật và phù hợp định hướng phát triển đô thị đã đề ra.