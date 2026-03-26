Giải Pickleball VTV Cần Thơ 2026 - Tranh Cúp Nam Long khuấy động Nam Long II Central Lake

Giải đấu quy tụ hơn 800 vận động viên tranh tài ở nhiều nội dung từ chuyên nghiệp đến phong trào, tổng giá trị giải thưởng hơn 2 tỷ đồng. Sự kiện được nhiều cơ quan báo chí ghi nhận là một trong những giải pickleball có quy mô lớn nhất khu vực ĐBSCL từ trước đến nay. Lễ khai mạc có sự hiện diện của Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt - Tư lệnh Quân khu 9, Trung tướng Hồ Văn Thái - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 9 và ông Vương Quốc Nam - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ.

Đại diện lãnh đạo tỉnh, thành phố và BTC khai mạc giải đấu.

Về chuyên môn, giải năm nay quy tụ đông đảo vận động viên, các tay vợt chuyên nghiệp, bán chuyên và đại diện nhiều câu lạc bộ đến từ nhiều tỉnh, thành. Sự góp mặt của những cái tên nổi bật như Lý Hoàng Nam, Đỗ Minh Quân, Trương Vinh Hiển, Trí Chuột, Nicholas, Đắc Tiến, Sophia Phương Anh… góp phần nâng tầm chất lượng chuyên môn, tạo nên bầu không khí tranh tài hấp dẫn.

Giải Pickleball VTV Cần Thơ 2026 - Tranh Cúp Nam Long quy tụ hơn 800 vận động viên chuyên nghiệp, bán chuyên và đại diện nhiều câu lạc bộ đến từ nhiều tỉnh, thành.

Tổng giá trị giải thưởng hơn 2 tỷ đồng càng làm tăng sức hút của giải đấu. Trong đó, nội dung đôi nam Pro (Open) có mức thưởng vô địch lên tới 200 triệu đồng. Một số nội dung hấp dẫn khác như đôi hỗn hợp 7.0 và bảng đấu Hoa khôi Pickleball góp phần làm mới hình ảnh giải đấu và lan tỏa sức hút tới cộng đồng. Việc đầu tư bài bản cho hệ thống giải thưởng cho thấy định hướng tổ chức chuyên nghiệp, mong muốn nâng tầm giải đấu thành một sân chơi thể thao uy tín, chuyên nghiệp tại khu vực.

Đồng hành với vai trò Nhà tài trợ Kim cương, Nam Long Mekong tiếp tục lan tỏa định hướng phát triển đô thị gắn với chất lượng sống, hoạt động cộng đồng và gia tăng trải nghiệm cho cư dân. Phát biểu tại sự kiện, đại diện Nam Long Mekong nhấn mạnh: “Thông qua việc đồng hành cùng Giải Pickleball VTV Cần Thơ 2026 - Tranh Cúp Nam Long, chúng tôi mong muốn ủng hộ phong trào thể thao cộng đồng. Đồng thời, đây là hành động cụ thể trong định hướng phát triển Nam Long II Central Lake thành một điểm đến năng động, nơi cư dân và cộng đồng có thể thường xuyên kết nối, rèn luyện và trải nghiệm. Trong thời gian tới, Nam Long Mekong sẽ tiếp tục phát triển cụm sân và tổ chức nhiều hoạt động, giải đấu quy mô nhằm gia tăng sức sống cho toàn khu vực”.

Nam Long II Central Lake là khu đô thị tích hợp quy mô 43,8 ha do Tập đoàn Nam Long phát triển tại vị trí chiến lược bậc nhất TP Cần Thơ - trung tâm của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Tọa lạc trên trục kết nối huyết mạch, dự án giúp cư dân dễ dàng tiếp cận các địa điểm trọng yếu của thành phố: Chỉ khoảng 10 phút để đến bến Ninh Kiều và chợ nổi Cái Răng - hai biểu tượng văn hóa và du lịch đặc trưng của Tây Đô, 20 phút đến Thiền viện Trúc Lâm và 25 phút đến sân bay quốc tế Cần Thơ.

Một trong những điểm nhấn khác biệt của Nam Long II Central Lake chính là quy hoạch cảnh quan gắn bó chặt chẽ với bản sắc sông nước đặc trưng của vùng Tây Nam Bộ. Thiết kế không gian chan hòa với thiên nhiên, lấy cảm hứng từ nếp sống bản địa - nơi mặt nước, mảng xanh và các tiện ích cộng đồng đan xen. Nổi bật là công viên hồ trung tâm rộng gần 3,36 ha - đóng vai trò như “lá phổi xanh” điều hòa vi khí hậu, kiến tạo điểm đến thư giãn, gắn kết cộng đồng và tổ chức các hoạt động văn hóa - giải trí đặc sắc. Trong đó, hoạt động thể thao như Giải Pickleball VTV Cần Thơ 2026 - Tranh Cúp Nam Long đang trở thành một điểm nhấn nổi bật của dự án.