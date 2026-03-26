Hà Nội mở bán hàng trăm căn NƠXH sau 5 năm cho thuê

TPO - Sở Xây dựng Hà Nội công bố kế hoạch tiếp nhận hồ sơ mua 254 căn nhà ở xã hội (căn thuê chuyển bán) tại dự án Ecohome 3 (đợt 1), phường Đông Ngạc với mức giá gần 15 triệu đồng/m2.

Sở Xây dựng Hà Nội vừa công bố kế hoạch tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội (căn thuê chuyển bán) tại tòa N04, N05 thuộc dự án Khu nhà ở Ecohome 3, ô đất ký hiệu B11-HH2, khu Bắc Cổ Nhuế - Chèm, phường Đông Ngạc, TP Hà Nội (đợt 1). Chủ đầu tư dự án là Công ty cổ phần Đầu tư bất động sản Bắc 9.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ mua, thuê mua từ ngày 17/4/2026 đến hết ngày 8/6/2026 (không bao gồm các ngày chủ nhật). Thời gian dự kiến ký hợp đồng mua bán căn hộ vào ngày 30/6/2026. Thời gian dự kiến bàn giao căn hộ vào ngày 15/7/2026.

Theo công bố, mức giá bán nhà ở xã hội bình quân sau 5 năm (đối với phần diện tích đã cho thuê, chưa bao gồm thuế GTGT và chi phí bảo trì) là hơn 14,95 triệu đồng/m2. Đối tượng nộp hồ sơ là các khách hàng đang thuê nhà ở xã hội tại dự án Ecohome 3.

Số lượng căn hộ và diện tích căn hộ nhà ở xã hội (căn thuê chuyển bán) có diện tích từ 46,6m2 đến 69,9m2. Trong đó, số căn mở bán đợt 1 tại tòa N04, N05 là 254 căn hộ.

Sở Xây dựng Hà Nội lưu ý, chủ đầu tư chỉ tiếp nhận hồ sơ tại địa điểm duy nhất nêu trên. Người đứng đơn phải trực tiếp nộp hồ sơ, ký giấy biên nhận và đăng ký nguyện vọng diện tích căn hộ. Nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân lợi dụng chính sách nhà ở xã hội và nhu cầu của người dân để thu tiền, đặt cọc trái quy định.

Sở Xây dựng Hà Nội cũng vừa công bố thông tin giá bán, giá thuê mua dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang tại ô đất N02 (số 275 Nguyễn Trãi, phường Khương Đình).

Theo đó, mức giá bán căn hộ trung bình khoảng trên 32,2 triệu đồng/m2 (điều chỉnh theo vị trí căn hộ), giá bán này chưa bao gồm 2% kinh phí bảo trì và chưa bao gồm 5% VAT.

Mức giá thuê mua trong 5 năm trung bình khoảng 354.857 đồng/m2/tháng, tương đương khoảng 24.840.000 đồng/căn/tháng. Mức giá trên chưa bao gồm 5% VAT, 2% kinh phí bảo trì và phí dịch vụ hàng tháng; đồng thời áp dụng với điều kiện người mua trả trước 50% giá trị căn hộ tại thời điểm thuê mua và có bảo lãnh ngân hàng cho phần tiền thuê mua hàng tháng.

Dự án tại 275 Nguyễn Trãi do Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Thái Hà làm chủ đầu tư với sự tham gia của liên danh Công ty Cổ phần Đô thị Nam Sơn Invest. Dự án được triển khai từ quý II/2025 đến quý II/2027.

Tổng số căn hộ nhà ở xã hội tại dự án này là 408 căn, trong đó khoảng 90% số căn (367 căn) để bán, diện tích khoảng 70 m2/căn; khoảng 10% số căn (41 căn) để thuê mua, diện tích khoảng 70 m2/căn.

Ngoài ra, dự án Đầu tư xây dựng nhà ở xã hội tại khu đất ký hiệu 1, xã Ngọc Hồi do Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp số 7 làm chủ đầu tư mới đây công bố kế hoạch tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ mua, thuê mua từ ngày 25/4/2026 đến hết ngày 30/5/2026 (không bao gồm các ngày chủ nhật), buổi sáng từ 8h đến 11h, buổi chiều từ 14h đến 16h30. Thời gian dự kiến ký hợp đồng mua bán căn hộ vào tháng 6/2026, thời gian bàn giao căn hộ dự kiến vào quý IV/2027.

Giá bán nhà ở xã hội tạm tính là 24.740 đồng/m2 (đã bao gồm VAT, chưa bao gồm phí bảo trì); Giá thuê mua là 556.520 đồng/m2 (đã bao gồm VAT, chưa bao gồm phí bảo trì). Giá cho thuê là 215.625 đồng/m2.

Tổng số căn hộ của dự án là 196 căn. Trong đó, nhà ở xã hội để bán gồm 109 căn, diện tích từ 40,4 m2 đến 59,4 m2; nhà ở xã hội cho thuê mua gồm 17 căn, diện tích 40,4 m2; nhà ở xã hội cho thuê gồm 34 căn, diện tích từ 40,4 - 47,4 m2...