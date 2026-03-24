Đà Nẵng dự kiến cho thuê nhà ở xã hội thấp nhất gần 54.000 đồng/m²/tháng

TPO - Việc ban hành khung giá thuê được kỳ vọng sẽ tạo hành lang pháp lý rõ ràng, góp phần thu hút đầu tư phát triển nhà ở xã hội, đồng thời đảm bảo quyền lợi cho người thuê, nhất là công nhân và người thu nhập thấp trên địa bàn thành phố.

Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng đang tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Quyết định của UBND thành phố quy định khung giá thuê nhà ở xã hội và nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp trên địa bàn.

Đối tượng áp dụng gồm các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư xây dựng, thuê nhà ở xã hội và nhà lưu trú công nhân trên địa bàn thành phố, cùng các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức có liên quan.

Khu nhà ở xã hội tại phường Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Thanh Hiền.

Đối với nhà ở xã hội theo dự án, khung giá thuê được xây dựng chi tiết theo loại hình chung cư, số tầng và số tầng hầm.

Mức giá thấp nhất là 58.516 đồng/m²/tháng đối với chung cư không có tầng hầm, cao tối đa 5 tầng. Mức cao nhất lên tới 166.657 đồng/m²/tháng áp dụng cho chung cư từ trên 24 đến 30 tầng có 2 tầng hầm. Giá thuê có xu hướng tăng theo quy mô công trình và mức độ đầu tư hạ tầng.

Đối với nhà ở xã hội do cá nhân tự đầu tư xây dựng, dự thảo phân loại theo kết cấu và quy mô công trình. Cụ thể, nhà ở riêng lẻ 1 tầng, căn hộ khép kín có mức giá từ 53.530 đồng đến 57.924 đồng/m²/tháng. Nhà từ 2 đến 3 tầng có giá từ 82.097 đồng đến 88.836 đồng/m²/tháng. Nhà từ 4 đến 5 tầng, mức giá dao động từ 89.441 đồng đến 96.787 đồng/m²/tháng đối với diện tích dưới 50 m² và từ 69.413 đồng đến 75.109 đồng/m²/tháng đối với diện tích từ 180 m² trở lên.

Trong khi đó, khung giá thuê nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp cũng được xác định theo tiêu chí tương tự nhà ở xã hội. Mức giá thấp nhất là 53.705 đồng/m²/tháng đối với chung cư thấp tầng không có tầng hầm, và cao nhất là 158.852 đồng/m²/tháng đối với chung cư cao từ trên 24 đến 30 tầng có 2 tầng hầm.

Theo Sở Xây dựng, việc ban hành khung giá thuê được kỳ vọng sẽ tạo hành lang pháp lý rõ ràng, góp phần thu hút đầu tư phát triển nhà ở xã hội, đồng thời đảm bảo quyền lợi cho người thuê, nhất là công nhân và người thu nhập thấp trên địa bàn thành phố.