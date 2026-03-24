Giao hơn 11.300 m2 đất làm nhà ở xã hội tại Chân Mây - Lăng Cô

Ngọc Văn
TPO - TP. Huế lần đầu triển khai dự án nhà ở xã hội tại Chân Mây - Lăng Cô, khi giao hơn 11.300 m2 đất ở khu vực phía nam thành phố này cho doanh nghiệp thực hiện, hướng đến đáp ứng nhu cầu an cư và thúc đẩy phát triển đô thị.

UBND TP. Huế cho biết, vừa ban hành quyết định chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho Công ty CP Kim Long Motor Huế để triển khai dự án nhà ở xã hội (đợt 1) tại Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô (xã Chân Mây - Lăng Cô).

Lần đầu tiên một dự án nhà ở xã hội được triển khai tại khu vực Chân Mây - Lăng Cô, TP. Huế. Ảnh minh họa

Theo quyết định, tổng diện tích được giao là 11.314,5 m2, với thời hạn sử dụng đất 50 năm, theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất. Trong đó, 1.580 m2 được bố trí xây dựng nhà chung cư hỗn hợp (nhà ở thương mại) và phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Phần diện tích còn lại 9.734,5 m2 được sử dụng để xây dựng nhà ở xã hội và hạ tầng kỹ thuật, thuộc diện được miễn tiền sử dụng đất theo quy định pháp luật hiện hành.

Dự án được giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, phù hợp với quy định của Luật Đất đai năm 2024 cũng như các cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội.

UBND TP. Huế giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì xác định mốc giới, bàn giao đất trên thực địa, đồng thời xác định giá đất cụ thể đối với phần diện tích nhà ở thương mại. Sở Xây dựng phối hợp Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp TP. Huế theo dõi, giám sát tiến độ thực hiện dự án.

Về phía doanh nghiệp, Công ty CP Kim Long Motor Huế có trách nhiệm sử dụng đất đúng mục đích, triển khai dự án theo tiến độ, đồng thời tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật liên quan.

Việc triển khai dự án nhà ở xã hội tại Chân Mây - Lăng Cô được xem là bước khởi đầu trong việc hình thành quỹ nhà ở phục vụ người lao động, chuyên gia tại khu vực phía nam TP. Huế, qua đó góp phần hoàn thiện hạ tầng đô thị và thúc đẩy phát triển Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô trong thời gian tới.

#nhà ở xã hội #dự án #Chân Mây-Lăng Cô #UBND TP Huế #Kim Long Motor Huế #giao đất #chung cư hỗn hợp

