Bắc Ninh: Công khai bán gần 1.000 căn nhà ở xã hội, giá từ hơn 12 triệu đồng/m2

TPO - Sở Xây dựng Bắc Ninh vừa công bố công khai kế hoạch mở bán, cho thuê và cho thuê mua gần 1.000 căn nhà ở xã hội tại 2 dự án lớn, với mức giá từ hơn 12 triệu đồng/m2.

Cụ thể, tại dự án Khu nhà ở xã hội Thống Nhất Smart City (xã Yên Trung, xã Tam Đa), trong đợt 1 năm 2026 sẽ mở bán 856 căn hộ. Dự án có quy mô hơn 85.700m2, gồm 10 khối nhà với tổng khoảng 1.048 căn hộ, cùng hệ thống nhà ở liền kề, công trình thương mại, trường học, nhà văn hóa, trạm y tế và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Giá bán tại dự án này dao động từ hơn 16,1 đến 16,7 triệu đồng/m2 (đã bao gồm VAT và phí bảo trì), tùy vị trí căn hộ. Dự kiến toàn bộ dự án sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng vào tháng 12/2026.

Ảnh minh họa. Ảnh: Nguyễn Thắng

Trong khi đó, tại dự án nhà ở xã hội phục vụ khu công nghiệp tại phường Thuận Thành (trước đây là thị trấn Hồ), tổng cộng 125 căn hộ sẽ được mở bán, cho thuê và cho thuê mua trong đợt 1 và 2 của năm 2026.

Dự án này có quy mô hơn 18.000 m2, gồm 4 tòa nhà với 1.396 căn hộ, cùng các hạng mục như nhà ở thương mại liền kề, trường mầm non, nhà văn hóa, bể bơi, bãi đỗ xe và hệ thống hạ tầng đồng bộ. Dự kiến hoàn thành vào tháng 6/2027.

Đáng chú ý, giá bán tại dự án này “mềm” hơn, chỉ từ 12,4 triệu đồng/m2 đối với căn hộ CT3 và khoảng 12,87 triệu đồng/m2 đối với căn hộ CT2 (đã bao gồm thuế và phí bảo trì).