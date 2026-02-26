Những dự án nhà ở xã hội tại Hà Nội mở bán sau Tết

TPO - Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, thị trường nhà ở xã hội (NƠXH) tại Hà Nội sôi động trở lại khi nhiều dự án đồng loạt công bố kế hoạch tiếp nhận hồ sơ. Với những người thu nhập trung bình, thấp đang chật vật tìm chốn an cư, đây được xem là tín hiệu tích cực trong bối cảnh nguồn cung NƠXH còn hạn chế so với nhu cầu.

Nhiều dự án sắp mở bán

Theo ghi nhận của phóng viên tại Hà Nội, hàng loạt dự án NƠXH đã và đang chuẩn bị mở bán, tiếp nhận hồ sơ.

Đáng chú ý, dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại ô đất NO2, số 275 Nguyễn Trãi, phường Khương Đình do Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Thái Hà làm chủ đầu tư vừa thông báo tiếp nhận hồ sơ từ ngày 15/3/2026.

Dự án có 408 căn hộ NƠXH, diện tích trung bình khoảng 70m²/căn. Trong đó, khoảng 90% số căn được bán, 10% cho thuê mua. Chủ đầu tư dự kiến ký hợp đồng với người mua trong tháng 4/2026.

Nhà ở xã hội cho Công an là chính sách ưu đãi đặc biệt nhằm hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Công an nhân dân chưa có nhà ở ổn định.

Nhiều dự án NƠXH tại Hà Nội đã và đang chuẩn bị mở bán, tiếp nhận hồ sơ. Trong ảnh: Khu đất thực hiện dự án NƠXH tại xã Ngọc Hồi do Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp số 7 làm chủ đầu tư. Ảnh: Hạ Vũ.

Sở Xây dựng TP Hà Nội cũng mới công bố thông tin dự án NƠXH tại xã Ngọc Hồi do Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp số 7 làm chủ đầu tư.

Dự án này xây dựng trên khu đất khoảng 3.300 m², gồm một tòa chung cư cao 15 tầng, một tầng hầm với tổng 196 căn hộ. Trong đó, 160 căn NƠXH, gồm 70% để bán và phần còn lại cho thuê mua.

Giá bán dự kiến 24,7 triệu đồng/m² (đã gồm VAT, chưa có phí bảo trì). Với diện tích 40–59 m², mỗi căn có giá khoảng 988 triệu đến hơn 1,4 tỷ đồng. Thời gian tiếp nhận hồ sơ dự kiến vào quý III/2026.

Một dự án khác cũng đang thu hút sự chú ý là khu NƠXH Tân Lập tại xã Ô Diên do Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Ngôi sao Châu Á đầu tư.

Khu nhà này rộng hơn 4.900 m², gồm tòa chung cư cao 21 tầng và hai tầng hầm, tổng 459 căn hộ. Trong đó 70% diện tích sàn để bán, 20% cho thuê, còn lại cho thuê mua. Giá bán dự kiến 29 triệu đồng/m² (chưa gồm thuế, phí, kinh phí bảo trì). Dự án dự kiến nhận hồ sơ từ 1–15/5 và hoàn thành vào quý IV/2027.

Nếu được duyệt đơn giá, đây có thể trở thành một trong những dự án NƠXH có giá cao nhất Thủ đô dù nằm ở vùng ven, tiệm cận mức của dự án Rice City Long Châu tại phường Bồ Đề – nơi từng ghi nhận giá bán hơn 29,4 triệu đồng/m².

Thay đổi 3 mẫu giấy tờ khi nộp hồ sơ mua NƠXH người dân cần biết?

Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 08/2026/TT-BXD sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến mẫu giấy tờ chứng minh đối tượng và điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ về NƠXH.

Theo đó, Bộ Xây dựng đã thay thế Mẫu số 01, Mẫu số 02 và Mẫu số 05 tại phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 05/2024/TT-BXD bằng các mẫu tương ứng tại phụ lục kèm theo Thông tư 08/2026/TT-BXD.

Với Mẫu số 01, đây là mẫu giấy xác nhận đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về NƠXH, áp dụng cho các nhóm quy định tại khoản 9, 10 và 11 Điều 76 Luật Nhà ở 2023.

Các nhóm này gồm: Người đã trả lại nhà ở công vụ theo quy định tại khoản 4 Điều 125 Luật Nhà ở 2023 (trừ trường hợp bị thu hồi do vi phạm quy định của luật); Hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất, phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định pháp luật nhưng chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở hoặc đất ở; Học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trường chuyên biệt theo quy định; học sinh trường dân tộc nội trú công lập.

Mẫu số 02 được thay thế là mẫu giấy xác nhận điều kiện về nhà ở để được mua, thuê mua NƠXH/nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân. Mẫu này áp dụng đối với trường hợp người chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình hoặc không có thông tin về nhà ở trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Mẫu giấy được thay thế cuối cùng là Mẫu số 05. Đây là giấy tờ chứng minh về đối tượng và thu nhập để được mua, thuê mua NƠXH. Mẫu này áp dụng cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị nhưng không có hợp đồng lao động và không hưởng lương hưu do cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả.